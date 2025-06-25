隆重推出 Maximo Assistant：面向团队的 AI 资源

2025 年 6 月 25 日
在 IBM，我们正通过强大的 AI 功能，将 AI 全面嵌入 Ｍaximo Application Suite，实现任务自动化、优化工作流并提升决策能力。它不仅仅是一个提供重要见解的智能助手，而且是一种更智能、更高效的企业资产管理方法。
Maximo 的嵌入式 AI 不仅仅带来便利；它从根本上改变了您的团队与数据、资产和彼此交互的方式，帮助他们做出更明智的决策、减少停机时间并推动可衡量的业务成果。
IBM Maximo 正在转变资产管理方式：
1. 基于状态的维护：更智能、更高效
未来，我们将告别千篇一律、按日历机械执行的维护计划。 AI 将实时洞察资产状态，使团队能够在最需要的时刻精准维护设备。回报如何？延长资产寿命，减少不必要的维护，提高技术人员的专注度和工作效率。
2. 智能工单管理：更清晰、更具洞察力的数据
Maximo 的 AI 驱动的 Work Order Intelligence 可根据描述自动提出准确的问题代码，从而更轻松地发现趋势并采取明智措施。我们正在扩展这一功能，以显示资产类型、维护历史等方面的模式，而用户无需成为数据专家。
3. 加速故障模式分析
花费数周时间进行资产可靠性和故障分析的时代一去不复返了。Maximo 的 AI 可以访问大量的历史和运维数据，以快速生成可操作的洞察分析，从而实现主动维护策略，最大限度地减少停机时间和运维风险。
4. AI 增强视觉检查
借助 Maximo 的 Visual Prompting，您的团队可以轻松地突出显示特定的图像组件（例如生产线中的组件），并且 AI 会学会将其隔离和分析。最终成效？快速、准确地进行缺陷检测，无需复杂的数据标记或大量的 AI 训练。
考虑以下场景： 海上石油钻井平台上的主管收到有关高风险变压器的警报。Maximo 的 AI 助手可立即提供相关工作历史、故障模式和建议维修的简明摘要。只需一次点击，主管即可确认后续步骤。
当检查技术人员发现物理损坏时，他们会迅速更新 AI 助手，以验证问题、分配正确的代码并启动后续操作。这种无缝互动可加快响应速度，减少错误，使系统更加智能，并不断学习和改进。
资产管理不必被动应对。借助 Maximo 的 AI 助手，您的团队能够预见问题、主动响应并提升战略决策能力——所有这些都无需改变他们自然的工作方式。
这不仅仅是另一个工具。它是一种真正的资源，在复杂性中提供清晰度，并在重要的地方产生影响。
资产管理未来是辅助性的、嵌入式的，并且不断发展。Maximo 的下一代 AI 助手旨在自然集成到工作流中——它能理解运维模式、预判需求并增强决策能力，无需复杂查询或干扰性界面操作。
它不仅仅是一个工具，而是一个值得信赖的资源。通过自主检测反复出现的问题并启动纠正措施，它可以让您的团队专注于最重要的事情：战略性、高影响力的工作。Maximo 的 AI 通过对话式交互和即时可执行的洞察，化繁为简并交付切实成果,精准直达您的需求场景。
本博客改编自 Christine Nishimoto 在“IBM 最新消息”播客第 15 集中的讨论。Christine Nishimoto 是 IBM 资产管理产品总监。