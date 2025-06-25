隆重推出 Maximo Assistant：面向团队的 AI 资源

IBM Maximo 正在转变资产管理方式：

1. 基于状态的维护：更智能、更高效

未来，我们将告别千篇一律、按日历机械执行的维护计划。 AI 将实时洞察资产状态，使团队能够在最需要的时刻精准维护设备。回报如何？延长资产寿命，减少不必要的维护，提高技术人员的专注度和工作效率。

2. 智能工单管理：更清晰、更具洞察力的数据

Maximo 的 AI 驱动的 Work Order Intelligence 可根据描述自动提出准确的问题代码，从而更轻松地发现趋势并采取明智措施。我们正在扩展这一功能，以显示资产类型、维护历史等方面的模式，而用户无需成为数据专家。