IBM LinuxONE 5 系列产品线再添新成员：LinuxONE Rockhopper 5 和 LinuxONE 5 Express 正式发布

LinuxONE 5 将 AI、安全防护与高效性能整合至同一平台，无论企业当前处于何种数字化阶段，都能依托该平台获得清晰可行的发展路径。
去年我们推出 IBM LinuxONE Emperor 5 时，旨在解决一项日益凸显的行业难题：企业亟需一套基础设施，既能大规模承载 Linux 业务负载，又可在数据原生部署位置运行人工智能应用，同时在能源成本攀升、供应链承压的大环境下，兼顾安全与运行效率。市场反馈印证了我们此前的判断。IBM LinuxONE 提供的安全性、AI 功能和效率的组合适合运行 Linux 的任何规模的组织。
这就是为什么今天我们扩展 IBM LinuxONE 5 系列，推出了两款为迎接这一时刻而设计的新系统：IBM LinuxONE Rockhopper 5 和 IBM LinuxONE 5 Express。
多年来，每当谈及 IBM LinuxONE，大家最先聊到的往往是其大规模承载能力：“这款产品专为大型银行、头部电信运营商打造。”但每个企业都应拥有高性能解决方案，无论规模、能力或吞吐量如何。IBM LinuxONE 的设计宗旨是安全、高效且经济地运行 Linux 系统。这套解决方案对中型金融机构（运维 200 台 x86 服务器）与全球性大型银行（运维 2000 台 x86 服务器）具备同等适配价值。
IBM LinuxONE Emperor 5 的全部核心能力——集成片上 AI 加速器的 Telum II 处理器、硬件原生搭载的量子安全加密、面向机密计算的 IBM Secure Execution 安全机制，以及企业团队正在使用的同一套开源工具链，均为两款全新机型的底层基础。我们并没有构建缩小版的 LinuxONE，我们针对处于平台使用不同发展阶段的各类机构，打造了适配其规模的入门级产品。
IBM LinuxONE 5 Express 为单台 19 英寸机架式设备，可与现有 x86 基础设施共同部署于标准数据中心机柜，无需专门规划额外机房空间、制冷设备及供电配套。该预配置整机方案可帮助各类机构快速上线 IBM LinuxONE 平台，配套标准化物料清单、成本清晰可控，且采用全球大型企业信赖的统一底层架构。
本机型面向三类机构打造：计划整合中等规模 x86 服务器集群、首次测评 LinuxONE 平台，或是需要部署特定业务负载（数字资产、AI 赋能交易处理、机密计算），且无需购置大体积高配机型的企业。
Express 不会影响安全性、合规状况或升级路径。它支持完整的 IBM LinuxONE 5 安全模型，运行相同的RHEL、SLES 和 Ubuntu 发行版，并且可以在LinuxONE 5 系列中随工作负载需求的增加而扩展。企业现有团队、配套工具链与技术能力均可无缝延续复用。
IBM LinuxONE Rockhopper 5 面向已完成平台评估、准备大规模整合自有 x86 服务器集群的组织。Rockhopper 5 的物理占地面积更小，并使用基于实际工作负载而不是部署的物理服务器数量的软件许可模式。该机采用与 IBM LinuxONE Emperor 5 完全一致的底层架构。相较于运行同等软件产品的 x86 方案，将云原生、容器化业务负载迁移至本平台，五年周期内最高可节省 65% 能耗、94% 软件成本以及 44% 总体拥有成本1
该机同时支持 IBM Spyre Accelerator，这意味着生成式 AI 与多模型推理可和交易类业务负载在同一平台并行运行；受监管数据就地部署于安全边界内，无需单独搭建 GPU 算力层。对于金融服务、医疗保健和其他受监管行业的组织，AI 工作负载可以直接在敏感数据上运行，无需将其移动到可信环境之外。最终可为各类规模企业带来规模化场景下经过优化的 AI 算力性能与 IT 运营效率。
过去两年间，我们与首席信息官、首席技术官沟通时，交流的核心诉求已发生显著转变。过去他们关心的问题是：“如何实现基础架构的现代化？”如今他们最关心的问题变成：“如何依托核心敏感数据运行 AI，既不降低安全标准，又无需新增一套基础设施进行运维？”
在这个问题的背后，潜藏着更直接的压力：
这些挑战并非各自孤立，而是正在融合。而单纯迭代升级现有 x86 架构，并不能解决上述难题。这款平台能够一站式统筹解决上述全部痛点。这正是 IBM LinuxONE 5 系列所能提供的价值：三款适配当下业务需求、且可随企业发展同步扩容的解决方案。
IBM LinuxONE 5 Express、IBM LinuxONE Rockhopper 5 和 IBM LinuxONE Emperor 5 旨在为组织提供从评估到全面整合的清晰、可扩展的路线图，全部采用相同的架构、工具链和安全模型。
1 将云原生、容器化业务负载从同等软件环境的对照 x86 方案迁移至 IBM LinuxONE Emperor 5 平台，五年周期内最高可节省 65% 电力能耗、94% 软件成本以及 44% 总体拥有成本。
免责声明：IBM® 内部性能测试针对核心整合研究，目标是比较以下服务器。IBM Machine Type 9175 MAX 136 系统由三个含 136 个可配置处理器单元的 CPC 抽屉和六个 I/O 抽屉组成，支持网络与外部存储。x86 解决方案使用一台配备两个第五代 Intel® Xeon® Platinum 8592+ 处理器（每个 CPU 64 个核心）的商用企业服务器。两种解决方案共享相同的存储空间。工作负载包括运行在 Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17 上的容器化在线交易处理 (OLTP) WebSphere Liberty v25 应用程序，以及在同一 OCP 集群上模拟核心银行业务功能的 EDB Postgres for Kubernetes v1.25。两种解决方案均使用 Red Hat Enterprise Linux v9.5 和 KVM。结果可能有所不同。测试结果外推至包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境的典型完整客户 IT 解决方案。总拥有成本 (TCO) 包括软件、硬件、能源、网络、数据中心空间及人力成本。在 IBM z17 方案中，完整解决方案需要一台 IBM z17 Type 9175 MAX 136，而在 x86 方案中，完整的 IT 解决方案需要 23 台对比服务器。