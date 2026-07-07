IBM LinuxONE 5 系列产品线再添新成员：LinuxONE Rockhopper 5 和 LinuxONE 5 Express 正式发布

去年我们推出 IBM LinuxONE Emperor 5 时，旨在解决一项日益凸显的行业难题：企业亟需一套基础设施，既能大规模承载 Linux 业务负载，又可在数据原生部署位置运行人工智能应用，同时在能源成本攀升、供应链承压的大环境下，兼顾安全与运行效率。市场反馈印证了我们此前的判断。IBM LinuxONE 提供的安全性、AI 功能和效率的组合适合运行 Linux 的任何规模的组织。

这就是为什么今天我们扩展 IBM LinuxONE 5 系列，推出了两款为迎接这一时刻而设计的新系统：IBM LinuxONE Rockhopper 5 和 IBM LinuxONE 5 Express。