IBM 正式推出 IBM zSecure Secret Manager 全新功能，用于简化 IBM Z 平台的证书生命周期管理，可与 IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 等企业级机密管理平台完成整合。
IBM zSecure Secret Manager 将于 2026 年 6 月 19 日正式上线，帮助组织告别零散的人工证书管理流程，转为基于策略的证书自动续期模式，从而降低运营成本
证书是系统安全与信任体系的关键，若缺少可靠的续期流程，组织将面临更高的服务中断风险，人工管理证书带来的运营负担也会持续加重。
各行各业的组织都在逐步统一采用集中式机密管理平台，统一管理凭据、密钥与证书。IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 等企业级机密管理平台，可建立机密信息统一档案，实现跨应用程序、跨环境的安全签发、存储与生命周期管控。
但在多数 IBM z/OS 环境中，证书生命周期管理仍依赖人工操作，且采用按应用程序单独管理的模式：
与此同时，证书的有效有效期正在不断缩短，证书续期的频次随之大幅增加。
这就形成了管理断层：组织虽已实现机密管理的集中化现代化，但证书生命周期的执行流程却未能同步升级。
IBM zSecure Secret Manager 旨在填补这一断层，将统一的证书管理策略直接延伸至 IBM z/OS 环境中。
该解决方案可与 IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 协同运作，可实现以下能力：
IBM Vault Self Managed for Z、LinuxONE 作为证书与机密管理的核心管控平台，而 IBM zSecure Secret Manager 可保障 IBM z/OS 内部证书自动续期并生效，无需人工干预操作。
将 IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 的证书管理能力，与 IBM Z 平台的自动化生命周期执行能力相结合，组织可实现以下价值：
根据未来规划，IBM zSecure Secret Manager 还将新增多项功能，具体包括：
这些功能旨在进一步简化 z/OS 平台的整体机密管理，适配行业即将推行的传输层安全 (TLS) 证书每 47 天更新一次的全新规范。1
IBM zSecure Secret Manager 将 IBM z/OS 纳入现代化机密管理架构，对接 IBM Vault Self-Managed for Z 与 LinuxONE 平台，同时实现证书自动续期。
IBM zSecure Secret Manager 将于 2026 年 6 月 19 日正式全面上线。
各组织正逐步采用集中式机密管理策略，并缩短证书使用周期，这项整合能够让 z/OS 环境融入整体架构，有效提升运行效率。
1 CA/浏览器论坛(2026)。公有可信证书颁发与管理基准要求。
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