证书是系统安全与信任体系的关键，若缺少可靠的续期流程，组织将面临更高的服务中断风险，人工管理证书带来的运营负担也会持续加重。

各行各业的组织都在逐步统一采用集中式机密管理平台，统一管理凭据、密钥与证书。IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 等企业级机密管理平台，可建立机密信息统一档案，实现跨应用程序、跨环境的安全签发、存储与生命周期管控。

但在多数 IBM z/OS 环境中，证书生命周期管理仍依赖人工操作，且采用按应用程序单独管理的模式：

各系统和团队单独跟踪证书状态

证书续期工作流需要应用负责人与证书颁发机构多方协调

各类凭据与机密信息常在多环境中重复留存，进一步增加安全风险与架构复杂度

与此同时，证书的有效有效期正在不断缩短，证书续期的频次随之大幅增加。

这就形成了管理断层：组织虽已实现机密管理的集中化现代化，但证书生命周期的执行流程却未能同步升级。