推出 IBM zSecure Detection：扩展并加强 IBM z/OS 上的威胁检测与响应

各组织数十年来一直在加强其混合 IT 环境中的预防性安全控制。身份管理、访问控制、加密和合规计划依然是稳健安全策略的重要组成部分。但如今的形势已经改变。

网络威胁的演变速度超过了传统安全模型所能应对的范围。攻击者不再仅仅依赖手动探测或孤立的漏洞利用。如今，具备 AI 功能的工具能以机器速度扫描环境、识别错误配置并发现漏洞，大幅缩短了从暴露到被利用的时间窗口。



与此同时，信息窃取恶意软件改变了初始访问的方式。许多攻击如今不再靠“闯入”，而是始于使用从端点、浏览器或开发者工具中窃取的有效凭证进行登录。这使得合法用户活动与恶意行为之间的界限变得模糊，让基于边界和特征的防御独木难支。

挑战不仅仅在于阻止访问，而在于判断何时合法的访问开始变得可疑。

安全团队需要了解用户如何与敏感数据交互、工作负载随时间如何变化。例如，何时使用了加速加密操作，何时提升了用户权限以执行关键操作，或何时更新了关键程序和配置。他们需要有能力区分预期行为与可能预示潜在网络攻击的活动。此外，这种威胁情报难题需要针对特定的操作系统和软件解决方案栈进行高度定制，才能切实有效。

这正是 IBM zSecure Detection 的用武之地。