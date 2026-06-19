插图：一个人正在笔记本电脑上工作，屏幕上展示着一个带有数据节点的眼睛图示
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推出 IBM zSecure Detection：扩展并加强 IBM z/OS 上的威胁检测与响应

IBM 正推出 IBM zSecure Detection，这是一款全新且强大的威胁管理解决方案，旨在帮助组织识别、调查并响应 IBM z/OS 上的可疑活动。

发布日期 2026年6月19日

IBM zSecure Detection 旨在帮助安全团队更早检测威胁、加速调查、减轻响应潜在威胁的运营负担，并通过分析系统行为、数据集权限提升及异常加密活动来采取行动。

IBM zSecure Detection 集成了威胁监控、网络洞察、AI 驱动的访问异常检测和自动化响应能力，以提供对 z/OS 上活动的更全面可见性。

为何 IBM Z 上的威胁检测需要演进

各组织数十年来一直在加强其混合 IT 环境中的预防性安全控制。身份管理、访问控制、加密和合规计划依然是稳健安全策略的重要组成部分。但如今的形势已经改变。

网络威胁的演变速度超过了传统安全模型所能应对的范围。攻击者不再仅仅依赖手动探测或孤立的漏洞利用。如今，具备 AI 功能的工具能以机器速度扫描环境、识别错误配置并发现漏洞，大幅缩短了从暴露到被利用的时间窗口。

与此同时，信息窃取恶意软件改变了初始访问的方式。许多攻击如今不再靠“闯入”，而是始于使用从端点、浏览器或开发者工具中窃取的有效凭证进行登录。这使得合法用户活动与恶意行为之间的界限变得模糊，让基于边界和特征的防御独木难支。

挑战不仅仅在于阻止访问，而在于判断何时合法的访问开始变得可疑。

安全团队需要了解用户如何与敏感数据交互、工作负载随时间如何变化。例如，何时使用了加速加密操作，何时提升了用户权限以执行关键操作，或何时更新了关键程序和配置。他们需要有能力区分预期行为与可能预示潜在网络攻击的活动。此外，这种威胁情报难题需要针对特定的操作系统和软件解决方案栈进行高度定制，才能切实有效。

这正是 IBM zSecure Detection 的用武之地。

提升 z/OS 上威胁活动的可见性

IBM zSecure Detection 旨在帮助组织超越传统监控方法，更广泛地洞察整个 IBM Z 环境中发生的活动。

该解决方案持续分析系统活动，以识别与权限提升、可疑命令执行、异常数据集访问模式以及异常加密操作相关的行为。结合 AI 驱动的数据访问异常检测，IBM zSecure Detection 帮助安全团队聚焦高风险活动、确定调查优先级并获取可操作的洞察，而非仅仅处理更多警报。

同时，IBM zSecure Detection 利用适配器进行安全信息和事件管理 (SIEM) 集成，可融入现有安全运营工作流，提供近实时的告警和安全情报，帮助组织将 IBM Z 安全洞察纳入更广泛的企业安全计划。

将检测扩展到主机之外

威胁活动鲜少孤立存在。了解应用程序、用户和系统之间的通信方式，往往与了解单个系统上发生的情况同等重要。IBM zSecure Detection 通过洞察 z/OS 环境中的网络通信和连接模式，将可见性扩展到了主机活动之外。

该解决方案还引入了自动化的网络微分段功能，可根据观测到的通信行为生成定制化的分段策略。这帮助组织减少不必要的连接、限制横向移动的机会，并加强对关键环境的安全控制。

IBM zSecure Detection 的主要优势

通过将威胁检测、网络洞察和响应能力整合到统一的解决方案中，组织可以：

  • 检测潜在威胁：识别用户、数据集、工作负载、加密活动及整体系统活动中可能存在的、原本会悄然蔓延的可疑活动。
  • 加速调查与响应：获取可操作的洞察和更丰富的运维上下文，帮助安全团队理解事态并作出响应。近实时地中止可疑活动并通知安全人员，同时可按需灵活恢复操作。
  • 减轻网络事件的影响：支持有针对性的遏制措施，旨在减少数据损坏对运营和业务的影响——无论是意外还是恶意造成，来自内部威胁或利用被盗凭证的网络攻击。
  • 提高关键环境的可见性：了解 z/OS 上用户、应用程序、数据集和网络之间的交互方式，以发现隐藏风险并加强整体安全态势。
  • 增强网络弹性：能够根据定位到的数据损坏事件，从不可变 Safeguarded Copies 中执行精准的数据集恢复，并具备相应的洞察与能力。

组织如何使用 IBM zSecure Detection

检测可疑活动

在重大损害发生前，安全团队可识别可能表明账户被盗或存在内部威胁的异常用户行为、可疑数据集访问或非预期的特权活动。

提升网络攻击就绪度

通过监控 z/OS 系统活动中的异常数据访问、非预期的权限提升、加速加密操作等因素，组织能够获得潜在恶意活动的多重指标及其响应能力。

调查并响应可疑活动

当检测到异常数据集访问、非预期的特权活动或与被盗凭证相关的迹象时，安全团队可调查该活动，了解其潜在影响，并采取有针对性的遏制措施。通过整合对用户、工作负载、数据和网络的可见性，IBM zSecure Detection 帮助团队更快速地从检测转向调查和响应。

现已面市：威胁管理的下一代演进

IBM zSecure Detection 代表了 IBM z/OS 威胁管理的下一代演进，帮助组织缩短威胁驻留时间、加速调查、增强网络弹性并提高对关键环境的可见性。通过将 AI 驱动的访问异常检测、网络洞察和响应能力整合为统一解决方案，组织可以超越被动监控，更主动地管理网络风险。 

IBM zSecure Detection 现已正式面市。

阅读 IBM zSecure Detection 发布公告函

Bryan Childs

Principal Product Manager, z/OS Security

IBM

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