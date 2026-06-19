推出 IBM zSecure Detection：扩展并加强 IBM z/OS 上的威胁检测与响应

IBM 正推出 IBM zSecure Detection，这是一款全新且强大的威胁管理解决方案，旨在帮助组织识别、调查并响应 IBM z/OS 上的可疑活动。
IBM zSecure Detection 旨在帮助安全团队更早检测威胁、加速调查、减轻响应潜在威胁的运营负担，并通过分析系统行为、数据集权限提升及异常加密活动来采取行动。
IBM zSecure Detection 集成了威胁监控、网络洞察、AI 驱动的访问异常检测和自动化响应能力，以提供对 z/OS 上活动的更全面可见性。
各组织数十年来一直在加强其混合 IT 环境中的预防性安全控制。身份管理、访问控制、加密和合规计划依然是稳健安全策略的重要组成部分。但如今的形势已经改变。
网络威胁的演变速度超过了传统安全模型所能应对的范围。攻击者不再仅仅依赖手动探测或孤立的漏洞利用。如今，具备 AI 功能的工具能以机器速度扫描环境、识别错误配置并发现漏洞，大幅缩短了从暴露到被利用的时间窗口。
与此同时，信息窃取恶意软件改变了初始访问的方式。许多攻击如今不再靠“闯入”，而是始于使用从端点、浏览器或开发者工具中窃取的有效凭证进行登录。这使得合法用户活动与恶意行为之间的界限变得模糊，让基于边界和特征的防御独木难支。
挑战不仅仅在于阻止访问，而在于判断何时合法的访问开始变得可疑。
安全团队需要了解用户如何与敏感数据交互、工作负载随时间如何变化。例如，何时使用了加速加密操作，何时提升了用户权限以执行关键操作，或何时更新了关键程序和配置。他们需要有能力区分预期行为与可能预示潜在网络攻击的活动。此外，这种威胁情报难题需要针对特定的操作系统和软件解决方案栈进行高度定制，才能切实有效。
这正是 IBM zSecure Detection 的用武之地。
IBM zSecure Detection 旨在帮助组织超越传统监控方法，更广泛地洞察整个 IBM Z 环境中发生的活动。
该解决方案持续分析系统活动，以识别与权限提升、可疑命令执行、异常数据集访问模式以及异常加密操作相关的行为。结合 AI 驱动的数据访问异常检测，IBM zSecure Detection 帮助安全团队聚焦高风险活动、确定调查优先级并获取可操作的洞察，而非仅仅处理更多警报。
同时，IBM zSecure Detection 利用适配器进行安全信息和事件管理 (SIEM) 集成，可融入现有安全运营工作流，提供近实时的告警和安全情报，帮助组织将 IBM Z 安全洞察纳入更广泛的企业安全计划。
威胁活动鲜少孤立存在。了解应用程序、用户和系统之间的通信方式，往往与了解单个系统上发生的情况同等重要。IBM zSecure Detection 通过洞察 z/OS 环境中的网络通信和连接模式，将可见性扩展到了主机活动之外。
该解决方案还引入了自动化的网络微分段功能，可根据观测到的通信行为生成定制化的分段策略。这帮助组织减少不必要的连接、限制横向移动的机会，并加强对关键环境的安全控制。
通过将威胁检测、网络洞察和响应能力整合到统一的解决方案中，组织可以：
在重大损害发生前，安全团队可识别可能表明账户被盗或存在内部威胁的异常用户行为、可疑数据集访问或非预期的特权活动。
通过监控 z/OS 系统活动中的异常数据访问、非预期的权限提升、加速加密操作等因素，组织能够获得潜在恶意活动的多重指标及其响应能力。
当检测到异常数据集访问、非预期的特权活动或与被盗凭证相关的迹象时，安全团队可调查该活动，了解其潜在影响，并采取有针对性的遏制措施。通过整合对用户、工作负载、数据和网络的可见性，IBM zSecure Detection 帮助团队更快速地从检测转向调查和响应。
IBM zSecure Detection 代表了 IBM z/OS 威胁管理的下一代演进，帮助组织缩短威胁驻留时间、加速调查、增强网络弹性并提高对关键环境的可见性。通过将 AI 驱动的访问异常检测、网络洞察和响应能力整合为统一解决方案，组织可以超越被动监控，更主动地管理网络风险。
IBM zSecure Detection 现已正式面市。