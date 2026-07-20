推出 IBM webMethods Integration Flow Pilot：以 AI 速度驾驭集成开发

IBM webMethods Integration Flow Pilot 帮助集成团队借助 AI 辅助开发更快地创建、现代化、编写文档和测试集成，同时通过他们自选的 AI 助手，保持治理、一致性和现有运行时投资。
Flow Pilot 是一种 AI 辅助的集成开发能力，帮助团队使用企业认可的 AI 助手，更快地构建、改进、编写文档和测试 webMethods Flow Services。
Flow Pilot 将 AI 辅助引入现有开发者工作流，帮助集成开发者依据自然语言意图进行工作，同时维持企业团队所需的标准、审查实践和治理模型。
它专为这样的团队而设计：他们希望实现 webMethods Flow Services 构建和维护方式的现代化，同时不必替换掉已支撑其任务关键型集成体系的运行时基础。
AI 辅助开发正迅速成为现代软件团队工作方式的一部分。Gartner 预测，到 2028 年，90% 的企业软件工程师将使用 AI Code Assistant，而 2024 年初这一比例还不到 14%。
对于集成团队而言，这一转变创造了新的机遇。开发者正在使用自然语言提示来生成逻辑、解释代码、创建测试和减少重复性工作。但企业集成需要的不仅仅是通用 AI 辅助。集成资产跨混合环境连接应用程序、API、合作伙伴、文件、事件和工作流，并且必须在既定的治理和运行时模型内可靠运行。
如果没有适当的护栏，AI 生成的集成逻辑可能难以大规模验证、审查、维护或治理。集成团队需要一种与其企业标准、开发实践以及已依赖的运行时投资相一致的 AI 使用方式。
企业集成团队被要求交付更多、更快。新的应用程序、合作伙伴生态系统、API、数据流和自动化计划使需求持续增长，而负责交付的团队却面临日益严重的积压、专业技能瓶颈、文档债务和不一致的开发标准。
人工智能驱动的 Developer Tools 提供了通往更高生产力的途径，但集成资产通常支撑业务关键流程、连接核心企业系统，并在生产环境中运行多年。速度固然重要，但治理、质量、可维护性和运行时连续性同样重要。
Flow Pilot 旨在弥合这一差距，帮助团队借助 AI 现代化其构建和维护集成的方式，同时不削弱标准、不制造新的开发孤岛，也不要求进行颠覆性的运行时变更。
企业 AI 采用并非一刀切。每个组织都有自己的 AI 战略、安全状况、采购标准和治理策略。Flow Pilot 正是为这一现实而设计，使集成团队能够灵活使用与企业 AI 采用方式相符的 AI 助手。
凭借对 IBM Bob、Claude 及其他企业认可的 AI 助手的支持，Flow Pilot 帮助团队将 AI 引入集成开发，而不必被迫接受单一供应商原生的 AI 体验。团队可以借助 AI 更快前进，同时始终遵循企业已信任的控制措施、标准和技术选择。
Flow Pilot 帮助开发者更快地从集成意图推进到可工作的服务逻辑。借助自然语言驱动的创作，团队可以在 AI 辅助下创建和改进 webMethods Flow Services，同时让开发者掌握审查、优化和验证的控制权。
这有助于减少重复性开发工作，并为集成团队提供一种应对不断增长的交付积压的务实方法。
Flow Pilot 引入了 Flow Script，这是一种人类可读、便于版本控制的 webMethods Flow Services 源格式。与在版本控制中难以检查和比较的传统 Flow 工件不同，Flow Script 提供了清晰的集成逻辑文本表示，专为开发者协作和 AI 交互而设计。
Flow Script 在 AI 助手与 webMethods Flow Services 之间建立了结构化桥梁，使 AI 能够理解、解释、编写文档和增强集成逻辑，同时保持与可执行 Flow Services 的一致性。
这使得 Flow Services 在整个开发生命周期中更易于阅读、审查、比较和维护。开发者可以使用熟悉的版本控制实践来处理集成逻辑，而架构师和审查人员则可以更清楚地了解服务是如何构建以及如何随时间变化的。
对于历经多年演进的集成体系，改进的可审查性有助于降低维护风险、支持跨团队知识共享，并更轻松地在集成卓越中心间推行一致的开发标准。
在许多组织中，集成标准存在于文档、审查清单或资深专家的经验中。Flow Pilot 帮助将这些标准更贴近开发过程。
存储库级别的指南有助于捕获命名、日志记录、错误处理和可重用模式的约定，帮助 AI 辅助的输出在人工审查开始前就与企业集成实践保持一致。
文档编写和测试常常因团队面临交付压力而被推迟。随着时间推移，这会增加技术债务，使集成更难理解、更改和运行。
Flow Pilot 可根据集成逻辑本身生成文档、参数描述、流程图和单元测试场景。这有助于团队减少手动编写文档的工作量，并使支持资产更贴近服务的真实行为。
对于现有的 webMethods 客户而言，现代化必须切实可行。企业集成环境支撑关键流程，不能仅仅为采用新的开发模型而中断。
Flow Pilot 旨在对开发体验进行现代化改造，同时保持与现有 IBM webMethods Integration 运行时投资的兼容性。团队可以将 AI 辅助开发引入构建和维护 Flow Services 的方式中，而不必强制进行重大运行时变更。
这使得 Flow Pilot 特别适用于拥有长期运行的 webMethods 体系、成熟的集成团队以及积极现代化优先事项的组织。
Flow Pilot 专为需要提高交付速度同时保持控制的团队而设计。在以下情况下尤其适用：
企业集成正在迈入新阶段。组织需要更快地构建，但也需要更一致地治理、减少技术债务并保护维持业务运转的系统。
Flow Pilot 体现了 IBM 对 AI 时代混合集成的更广阔愿景：帮助企业加速创新，同时保持掌控。Flow Pilot 将 AI 辅助开发、企业 AI 灵活性、受管控的标准、自动生成的文档与测试以及运行时连续性相结合，为集成团队提供了一条切实路径，帮助他们实现业务关键集成构建和维护方式的现代化。
Flow Pilot 为集成团队提供了一种减少开发工作量、应对不断增长的积压并提高集成交付一致性的实用方法，同时不损害治理或现有运行时投资。
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对于面临日益严重的集成积压、技能限制以及负责任地采用 AI 的越来越大压力的组织，Flow Pilot 提供了一条切实的前进道路：更快地构建、更好地治理并保护现有集成投资。
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