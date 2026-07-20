推出 IBM webMethods Integration Flow Pilot：以 AI 速度驾驭集成开发

AI 辅助开发正迅速成为现代软件团队工作方式的一部分。Gartner 预测，到 2028 年，90% 的企业软件工程师将使用 AI Code Assistant，而 2024 年初这一比例还不到 14%。

对于集成团队而言，这一转变创造了新的机遇。开发者正在使用自然语言提示来生成逻辑、解释代码、创建测试和减少重复性工作。但企业集成需要的不仅仅是通用 AI 辅助。集成资产跨混合环境连接应用程序、API、合作伙伴、文件、事件和工作流，并且必须在既定的治理和运行时模型内可靠运行。

如果没有适当的护栏，AI 生成的集成逻辑可能难以大规模验证、审查、维护或治理。集成团队需要一种与其企业标准、开发实践以及已依赖的运行时投资相一致的 AI 使用方式。