IBM Sovereign Core 发布：打造数字主权专属软件基石

多年来，关于数字主权的探讨主要聚焦于数据本地化存储这一维度。AI 从根本上改变了这一模式。现代 AI 系统则需在运行阶段持续运转，不仅依赖敏感数据与模型，还围绕可追责性、可审计性及治理规范，催生出一系列全新的合规监管要求。

因此，如今的数字主权范畴已超越数据存储地域本身，进一步延伸至以下层面：

平台的运营主体是谁，以及该主体的权责授权依据

AI 模型在哪里运行以及如何管理推理

谁拥有管理访问权限，以及该权限的执行管控方式

合规性如何实现持续动态验证，而非仅停留在书面文件层面

需要进行根本性的架构转变：主权成为平台本身固有属性，而非合同承诺或部署变体。它必须提供：