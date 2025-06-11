IBM Software Hub 和 Software Hub Premium 简介

2025 年 6 月 11 日
IBM Software Hub 是一款云原生平台，通过统一界面简化了在 Red Hat OpenShift 上安装、管理和监控定制化 IBM 软件产品的流程。IBM Software Hub 旨在支持各种 IBM 数据和 AI 产品，提供跨多样化工作负载的集中且一致的使用体验。
IBM Software Hub 是从 IBM Cloud Pak for Data 架构发展而来的解耦平台。虽然它现在独立运营，但仍与 IBM Cloud Pak for Data 保持紧密一致，并将支持扩展到更广泛的 IBM 软件产品（包括 watsonx），从而为数据和 AI 产品组合提供更大的灵活性。IBM Software Hub 已被超过 4000 家企业信赖，涵盖从初始部署到日常管理的所有环节，承担繁重任务，让用户专注于构建、创新和创造价值。
使用 IBM Software Hub 中的服务目录，用户可以深入了解一组针对数据治理、分析和 AI 需求策划的 IBM 软件功能。
虽然 IBM Software Hub 提供了核心的 Day 2 功能，但还有附加组件可带来额外的增强，助力部署的管理和运维。这些增强功能是 IBM Software Hub Premium 中的一部分。它基于核心功能，借助先进的编排和混合部署支持，帮助团队更轻松地管理复杂、大规模和分布式环境。
Software Hub Premium 包括 Deployment Suite 和 Intelligence Suite。在部署套件中，我们有两个功能。首先，控制中心支持多聚类和多实例，使客户能够轻松在一个中央控制台管理所有部署。第二项功能是远程数据平面能力，突破传统单一 OpenShift 聚类的限制，将多个本地和云端物理集群作为一个实例统一管理，实现混合云体验。跨环境管理能力带来显著价值，实现集中控制、提升可扩展性、增强弹性，并降低运营复杂性。该功能通过资源单元 (RU) 进行购买，依据客户需求提供灵活且可扩展的使用方式。
随着数据环境变得更加动态，保持平台运营的领先地位可能是一个真正的挑战。这就是 IBM Software Hub AI Assistant 真正发挥作用的地方。这绝非又一款普通的支持工具，而是一款超越常规的智能辅助系统，它通过实时洞察与智能可执行建议，助力管理员始终快人一步。
AI 助手为日常任务提供智能且个性化的帮助，使工作流程更加顺畅。它处理日常事务，以便您的团队可以专注于更大、更具战略性的工作。无论是管理环境还是试图提高性能，助手都会帮助确保平台的安全和高效。
借助最新版本的 IBM Software Hub 和 Software Hub Premium 的强大功能，您的运营管理会变得更加轻松。您可以通过智能自动化、AI 辅助管理和流畅的多聚类管理来提高生产力并加快创新，所有这些都可以在一个一体化的易于使用的平台上实现。