IBM Software Hub 和 Software Hub Premium 简介

IBM Software Hub 是一款云原生平台，通过统一界面简化了在 Red Hat OpenShift 上安装、管理和监控定制化 IBM 软件产品的流程。IBM Software Hub 旨在支持各种 IBM 数据和 AI 产品，提供跨多样化工作负载的集中且一致的使用体验。

IBM Software Hub 是从 IBM Cloud Pak for Data 架构发展而来的解耦平台。虽然它现在独立运营，但仍与 IBM Cloud Pak for Data 保持紧密一致，并将支持扩展到更广泛的 IBM 软件产品（包括 watsonx），从而为数据和 AI 产品组合提供更大的灵活性。IBM Software Hub 已被超过 4000 家企业信赖，涵盖从初始部署到日常管理的所有环节，承担繁重任务，让用户专注于构建、创新和创造价值。

使用 IBM Software Hub 中的服务目录，用户可以深入了解一组针对数据治理、分析和 AI 需求策划的 IBM 软件功能。