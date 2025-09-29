推出 IBM® MaaS360 Fast Start：为中小型企业提供简便的设备管理方案

管理员工的手机、平板电脑和笔记本电脑不应增加您的工作量。这就是我们创建 IBM MaaS360 Fast Start 的原因：这是一种移动设备管理 (MDM) 解决方案，专为需要企业级保护和消费者级简便性的中小型企业而设计。
Fast Start 可帮助您保护员工设备上的敏感业务数据（尤其是 BYOD 和远程办公），并防止因设备丢失/被盗而丢失数据。
随着您的业务不断增长，管理设备变得越来越困难。您可能遇到过以下困扰：手机丢失或被盗导致敏感数据面临风险、小型 IT 团队为保持系统更新而疲于奔命、员工在不同设备间访问权限不一影响工作效率，以及新员工入职流程冗长耗时。
Fast Start 可助您弥补这些不足、保护数据安全，并让团队持续高效运转，同时避免增加复杂性。而且，您可以按照分步引导式设置和易于使用的控制台，让您在几分钟而不是几天内管理设备。
中小型企业面临着与大型组织相同的安全风险，但没有大型 IT 团队来处理这些风险。MaaS360 Fast Start 可帮助您：
通过 Fast Start，您可以：
Fast Start 专为成长型企业设计，以合理的价格提供企业级安全防护。
无论您是拥有 20 名员工的咨询公司还是快速发展的零售商，MaaS360 Fast Start 都能消除设备管理的复杂性，让您可以专注于最重要的事情：经营您的业务。