IBM Envizi Emissions Calculations in Excel 正式上线：迈向可扩展排放核算的第一步

我们欣然宣布推出 IBM Envizi Emissions Calculations in Excel，该功能专为依靠电子表格核算温室气体 (GHG) 排放量的可持续发展团队及各类组织打造，无论您是初次开展排放申报，还是处理复杂的范围 3 数据均可适用。
可持续发展团队大多习惯选用 Excel 核算排放量，因为该软件使用灵活、上手简易且普及度高。但随着相关要求日趋严苛，电子表格难以实现标准化规范、规模拓展与合规审计。
该解决方案适配团队现有使用习惯，同时助力逐步转向更标准化、可审计的排放核算模式。它首先在 Excel 工作流中接入标准化核算规则，同时为后续升级至企业级排放管理模式提供清晰可行的路径。
碳管理已不再只是可持续发展团队的专属工作，而是成为企业整体业务重点。越来越多的组织开始核算排放量，用以满足供应商合作要求、履行申报义务、适配融资需求，同时挖掘节能增效空间。在供应链体系中，合作供应商需要提供碳相关数据，用以支持范围 3 排放申报及适配不断更新的监管规定。
对于许多组织而言，尤其是需要核算供应链及价值链排放的机构，Excel 仍是整个核算流程中的重要工具。它通常作为主要核算工具，需要团队手动搭建计算逻辑、解读核算方法、查找排放因子，不仅耗时费力，缺少专业支撑也难以形成统一标准。
电子表格兼具熟悉度与灵活性，这也是众多团队依旧依赖其开展排放核算工作的原因。但这种初期实用的方式，经过长期使用容易出现标准不统一、难以规范维护的问题。
依托电子表格开展排放核算是入门阶段的可行方式，可为团队提供灵活的使用体验与熟悉的操作环境。但随着数据体量增长、更多利益相关者依赖核算结果，这类传统方式在实际使用中会逐渐暴露出管理难题。团队常会遇到各文件核算方法不统一、手动选取排放因子、计算流程零散难以核对等问题。汇总核算结果以进行报表编制的工作十分耗时，同时由于可审计性不足，难以核验数值来源并作出合理解释。
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel 可妥善解决这类问题，在 Excel 内预置符合行业标准的计算逻辑与内置排放因子，替代传统手动配置方式。这既能让团队保持核算口径统一，减少人工工作量，也能随着规范要求迭代，为转向更规范的排放核算模式提供可行路径。
Excel 虽适用于初期基础核算工作，但随着排放核算对企业业务的重要性逐步提升，其原生设计无法满足严苛的管控标准、口径统一性与可追溯性要求。随着排放相关工作体系逐步成熟，依托电子表格的核算方式会愈发难以管控。不同文件、不同人员之间核算口径难以统一，排放因子需手动选取与维护，报表及分析结果的汇总工作难度较大，整体可审计性与可追溯性均有不足。
这些挑战会增加人工投入，也难以维持核算口径统一、适配报表申报要求，无法稳妥对外同步排放相关数据。Excel 虽具备基础使用价值，但并不适合作为排放核算的长期数据记录体系。
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel 在团队日常使用的电子表格中嵌入合规计算逻辑，助力迈出标准化排放核算的第一步。该解决方案使用户能够利用符合通用标准的全球及区域排放因子核算碳排放量，无需手动维护因子库与核算方法体系。
该方案包含以下内容：
该解决方案以 Excel 加载项形式在 Microsoft App Marketplace 上线，将标准化排放核算规则、内置排放因子与引导式模板直接融入 Excel，帮助团队在现有电子表格中统一核算口径。它提供了一种实用方法：无需改动现有工作流程，即可告别手动核算与口径混乱的现状，平稳过渡到口径统一、可复用的核算模式。
长期来看，许多组织都会逐步脱离依赖电子表格的核算流程。核算复杂度不断提升，报表编制与可审计性的要求持续提高，需要更规范的处理模式。Envizi 可支撑企业完成从 Excel 向高阶模式的进阶过渡。
组织可通过 Envizi Emissions API 将排放核算能力拓展至更多工作流与业务流程，也可选用 Envizi Emissions Accounting 满足企业级报表、合规管控与审计流程需求，同时将排放数据统一归集至专属单一记录系统。这将帮助企业从零散的手动核算，升级为可灵活拓展、支持审计追溯的排放核算能力。
IBM Envizi 为处于不同发展阶段的组织规划了清晰的进阶路径：
Excel 可作为排放核算的入门工具，但无法承担长期数据记录的作用，也难以应对排放数据日趋复杂后的数据汇总、报表编制与分析需求。 Excel 适合作为排放核算的初始工具，却无法适配日益提升的报表、口径统一与可审计性相关要求。随着相关标准持续升级，组织通常需要采用更规范、集中化的处理模式。
IBM Envizi 既能为现有电子表格工作流注入规范标准，也能支撑企业平稳过渡至高阶排放核算体系，补齐能力差距。
它可以减少电子表格整理耗时，让团队将更多精力投入排放数据分析与对应举措制定。