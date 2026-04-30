IBM Envizi Emissions Calculations in Excel 正式上线：迈向可扩展排放核算的第一步

碳管理已不再只是可持续发展团队的专属工作，而是成为企业整体业务重点。越来越多的组织开始核算排放量，用以满足供应商合作要求、履行申报义务、适配融资需求，同时挖掘节能增效空间。在供应链体系中，合作供应商需要提供碳相关数据，用以支持范围 3 排放申报及适配不断更新的监管规定。

对于许多组织而言，尤其是需要核算供应链及价值链排放的机构，Excel 仍是整个核算流程中的重要工具。它通常作为主要核算工具，需要团队手动搭建计算逻辑、解读核算方法、查找排放因子，不仅耗时费力，缺少专业支撑也难以形成统一标准。

电子表格兼具熟悉度与灵活性，这也是众多团队依旧依赖其开展排放核算工作的原因。但这种初期实用的方式，经过长期使用容易出现标准不统一、难以规范维护的问题。