IBM Enterprise Application Runtimes 介绍

事实证明 ,现代化是困难的,因为组织面临着相互矛盾的挑战:迁移 到 更高版本和运行时 的成本高昂,以及威胁运营稳定性和业务连续性的迁移。您的开发团队可能希望借助较新的 Java 工作量运行现代应用程序,但您的管理员需要专注于维护现有基础架构的稳定性和安全性。

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 引入 IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 到组合中,使组织能够通过 利用在 IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) 管理控制台中的现有投资 , 在 单一运营模式下管理 Java 8 和 Java 17 工作量 ,从而在现有运营模式下 开展更多工作。借助 IBM MoRE,IBM WAS ND 客户可以对 更多应用程序 进行现代化,并为采用新技术铺平道路,而无需承担与 采用 替代操作相关的高昂运营成本。

将注意力集中在 更多创新、效率和协作上,同时加快新应用程序的 开发,以支持当前和未来的业务和市场需求。