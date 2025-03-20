IBM Enterprise Application Runtimes 介绍

2025 年 3 月 20 日
Java 8 社区 支持的结束标志着企业应用程序环境的重大转变，推动组织对其依赖的 Java 8 应用程序进行现代化， 否则 将面临越来越大的 安全和运营风险。
在旧版 Java 上运行的应用程序会积累大量的技术债务，导致维护需求增加，从而将宝贵的开发人员资源从战略性和创新性项目中转移开来。在敏捷性、可扩展性和安全性至关重要的市场中，企业必须优先考虑减少技术债务以保持竞争力。这样，他们可以提高开发人员的生产力，并解锁创新所需的敏捷性，而不会受到过时系统的阻碍。技术债务是采用新实践和实现业务目标的巨大障碍，会阻碍组织创新、适应不断变化的市场条件和提高整体效率的能力。
为了解决这个问题，我们推出了 IBM Enterprise Application Runtime (EAR)，这是一种软件解决方案，旨在简化 Java 应用程序开发和部署，同时提供强大的现代化工具和运行时灵活性。利用新的 IBM Modernized Runtime Extension for Java 和 IBM Application Modernization Accelerator，IBM EAR 是一个全面的解决方案，可以解决开发、部署和现代化 Java 应用程序的复杂性。
事实证明 ，现代化是困难的，因为组织面临着相互矛盾的挑战：迁移 到 更高版本和运行时 的成本高昂，以及威胁运营稳定性和业务连续性的迁移。您的开发团队可能希望借助较新的 Java 工作量运行现代应用程序，但您的管理员需要专注于维护现有基础架构的稳定性和安全性。
IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 引入 IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 到组合中，使组织能够通过 利用在 IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) 管理控制台中的现有投资 ， 在 单一运营模式下管理 Java 8 和 Java 17 工作量 ，从而在现有运营模式下 开展更多工作。借助 IBM MoRE，IBM WAS ND 客户可以对 更多应用程序 进行现代化，并为采用新技术铺平道路，而无需承担与 采用 替代操作相关的高昂运营成本。
将注意力集中在 更多创新、效率和协作上，同时加快新应用程序的 开发，以支持当前和未来的业务和市场需求。
实现企业应用程序的现代化绝非易事——过时的代码、复杂的依赖关系和运营风险使得这个过程令人望而生畏且成本高昂。认识到这一点，IBM 利用 AI 和自动化工具，显着降低了现代化的复杂性。 IBM EAR 引入了 IBM Application Modernization Accelerator (AMA) 以 简化和加速实现任何支持目标的现代化。
IBM AMA 可帮助您发现 现有关系和依赖关系并使其可视化，加速数据收集以确定要采用的现代化策略，并使用自动生成的应用程序智能指导来定制计划。此外，IBM AMA 还优化了 Java 运行时迁移过程的分析，最大限度减少为新环境定制 Java 运行时配置的需要。
使用 IBM AMA 掌控现代化之旅并摆脱限制，让您的团队能够比以往更快地进行构建、部署和创新。
作为订阅捆绑包，IBM EAR 支持组织根据每个项目、应用程序或用例的独特需求来扩展和自定义其基础架构。除了这种许可证和订阅灵活性之外，IBM EAR 还认识到为不同的工作量和开发人员需求选择最合适的运行时的重要性。
从一系列 IBM 运行时和 Red Hat 运行时中进行选择，动态开发、部署 Java 应用程序并使其现代化，并支持您当前和未来的 Java 资产。
无论是利用最适合高性能、微服务或效率的运行时，这种灵活性都可让组织快速适应不断变化的市场需求，而不会过度使用不必要的资源。
Java 8 支持即将结束，组织面临的挑战越来越大。这一过渡需要解决大量技术债务问题，并实施现代化战略，同时不影响业务连续性或产生高昂成本。
借助IBM Enterprise Application Runtimes，组织可以利用必要的灵活性和现代化工具开始其现代化之旅，而无需对运营进行彻底改革，也不会威胁业务连续性。通过这种全面的方法，组织可以有效地应对系统现代化的复杂性，降低风险，并为继续增长和创新做好准备。