IBM Enterprise Application Runtimes 介绍

Java 8 社区 支持的结束标志着企业应用程序环境的重大转变，推动组织对其依赖的 Java 8 应用程序进行现代化， 否则 将面临越来越大的 安全和运营风险。

在旧版 Java 上运行的应用程序会积累大量的技术债务，导致维护需求增加，从而将宝贵的开发人员资源从战略性和创新性项目中转移开来。在敏捷性、可扩展性和安全性至关重要的市场中，企业必须优先考虑减少技术债务以保持竞争力。这样，他们可以提高开发人员的生产力，并解锁创新所需的敏捷性，而不会受到过时系统的阻碍。技术债务是采用新实践和实现业务目标的巨大障碍，会阻碍组织创新、适应不断变化的市场条件和提高整体效率的能力。

为了解决这个问题，我们推出了 IBM Enterprise Application Runtime (EAR)，这是一种软件解决方案，旨在简化 Java 应用程序开发和部署，同时提供强大的现代化工具和运行时灵活性。利用新的 IBM Modernized Runtime Extension for Java 和 IBM Application Modernization Accelerator，IBM EAR 是一个全面的解决方案，可以解决开发、部署和现代化 Java 应用程序的复杂性。