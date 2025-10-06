在复杂的工程与产品生命周期管理中，工程团队正在经历深远的数字化转型，生成式 AI 可以提供帮助。然而，在精度和合规性不可妥协、结果必须准确的工程领域，生成式 AI 的应用不能掉以轻心。

即使是一个不合理的要求也可能导致代价高昂的返工、计划延误和低质量的结果，从而危及产品甚至公司的生存。这对于汽车、航空航天或医疗设备等关键的、受监管的行业尤其重要，这些行业的错误可能会影响产品和业务的成功。缺乏企业级严格性或忽略关键保障的 AI 应用，可能会削弱其所期望提供的速度与自动化承诺。

正确实施可以为您的工程团队和相关利益方带来更高的速度、清晰度和构建信心。