在 IBM Engineering AI Hub 1.2 中引入全新 AI 智能体：更高质量的工作项，更快速的执行

由于可以及早获得格式良好的草稿，团队能够以更高的信心和效率进入规划周期。工作项编写智能体提供的工作项已经包含了基本背景和意图，从而加快了梳理会议，提高了估算准确性，并使冲刺和发布规划更加顺畅。由于工作项一开始就包含更完整的细节，因信息不清晰或缺失而导致的下游返工显著减少，帮助团队避免延误，减少等待时间，并更快地交付客户价值。

这个新智能体是即将发布的 IBM Engineering AI Hub V1.2 版本的核心，扩展了不断增长的 AI 智能体套件，旨在帮助团队直接在 ELM 的 Engineering Workflow Management 中快速创建高质量的特性、用户故事和任务。它旨在提高敏捷性，加速规划，并增强跨团队、项目、项目和产品线的一致性、协调性和清晰度。

通过这种新的 AI 自动化支持的工程创新因此被嵌入到规划发生的地方，从而实现更快的迭代并减少可避免的流程开销。