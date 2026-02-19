在 IBM Engineering AI Hub 1.2 中引入全新 AI 智能体：更高质量的工作项，更快速的执行

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 即将扩展其 AI 驱动的自动化功能，以提升工程工作流管理的质量和一致性。
IBM Engineering AI Hub 1.2 正准备推出一款全新的工作项编写智能体，旨在直接在 IBM Engineering Workflow Management 界面内为史诗、特性和用户故事创建高质量、结构良好的草稿。
它有助于减少手动编写工作量，提高工作项创建的基线质量，从而使工程师能够减少澄清意图所花的时间，将更多时间用于交付预期成果和客户价值。
该产品计划于 2026 年 3 月 26 日全面上市，此次发布进一步彰显了 IBM 致力于提供现代化、易于使用的解决方案，以帮助组织最大化其工程数据的价值，并提高整个开发生命周期的生产力。
新的工作项编写智能体通过协助创建结构化、高质量的起点，最大限度地减少了起草史诗、特性和用户故事所涉及的手动和重复性工作。这减少了花在重复性编写任务上的时间，并确保每个工作项都从一个清晰、一致的基础开始。
通过应用统一的结构和语言，该智能体提高了团队间的清晰度，帮助产品、工程和质量相关人员从一开始就保持一致，并减少了通常拖慢团队的误解。
由于可以及早获得格式良好的草稿，团队能够以更高的信心和效率进入规划周期。工作项编写智能体提供的工作项已经包含了基本背景和意图，从而加快了梳理会议，提高了估算准确性，并使冲刺和发布规划更加顺畅。由于工作项一开始就包含更完整的细节，因信息不清晰或缺失而导致的下游返工显著减少，帮助团队避免延误，减少等待时间，并更快地交付客户价值。
这个新智能体是即将发布的 IBM Engineering AI Hub V1.2 版本的核心，扩展了不断增长的 AI 智能体套件，旨在帮助团队直接在 ELM 的 Engineering Workflow Management 中快速创建高质量的特性、用户故事和任务。它旨在提高敏捷性，加速规划，并增强跨团队、项目、项目和产品线的一致性、协调性和清晰度。
通过这种新的 AI 自动化支持的工程创新因此被嵌入到规划发生的地方，从而实现更快的迭代并减少可避免的流程开销。
除了工作项编写智能体，V1.2 版本还带来了进一步的改进：一个新的基于 Web 的管理员客户端，允许配置 Engineering AI Hub 及其管理的智能体；以及需求质量分析增强功能，使实践者能够忽略与其专业知识不符的评分。
IBM Engineering AI Hub 聚焦企业级规模，助力团队管理复杂项目，通过自动化整个生命周期中耗时或重复的工程工作，使专家能够更快行动，同时保持对关键任务和安全关键型交付的严谨性。
除了工作项编写智能体，IBM Engineering AI Hub 还包括用于需求质量分析（提高清晰度和精确度）的智能体、工程助手（用于会话式查询、主题搜索或翻译）、MBSE 用例发现（将自然语言需求连接到系统模型）以及工作项概要（总结复杂工作或缺陷）。
这些智能体共同加强了从需求到规划和执行的数字连续性和可追溯性，从而使工程组织能够在扩大交付规模的同时，不牺牲质量、一致性或可见性。