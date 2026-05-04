IBM Cyber Fraud 正式上线：依托 AI 重塑欺诈调查模式

随着欺诈行为的规模扩大与手段复杂化，各组织亟需全新的调查处理方式。IBM Cyber Fraud 搭载 AI 辅助智能分析能力，助力团队提升调查效率，做出精准判断。
在 2026 年 IBM Think 大会上，我们正式发布 IBM Cyber Fraud 个人预览版，这是一款全新的 AI 辅助欺诈调查解决方案，帮助组织告别零散的人工调查模式，转向更高效、更智能的处理方式。
随着数字支付业务持续增长，欺诈行为的规模与复杂程度也在不断攀升。金融机构在欺诈检测方面已取得长足进展，但多数机构仍受限于后续的处置流程。
如今，反欺诈团队往往需要切换多个互不连通的系统，手动收集各类数据，拼凑整合洞察分析后，才能做出业务决策。整个流程往往耗时数天甚至数周，不仅拖慢响应速度、抬高运营成本，也让组织持续暴露在风险之中。
在 IBM，我们发现了从根本上改变这一现状的机会。IBM Cyber Fraud 可汇聚欺诈、支付与安全全系统的数据，打造一体化调查作业体验。通过自动化数据采集、编排工作流并支持自然语言驱动分析，可让调查人员专注于核心工作，做出合理可靠的业务决策。
团队无需在多款工具间频繁切换，也不用手动梳理业务背景，只需在统一调查工作台开展工作，既能加快案件处置效率，也能保障各案件处理标准一致。
借助 IBM Cyber Fraud，组织最高可缩减 90% 的调查耗时1，同时提升决策质量与执行一致性。调查效率提升，意味着应急响应更加及时。响应速度提升能够减少欺诈损失、优化客户体验，同时提升资源利用效率。
通过减少数据采集与关联分析的人工工作量，IBM Cyber Fraud 可让调查人员专注于高价值分析工作，摆脱重复性事务。这种工作模式的转变不仅提升工作效率，也助力组织实现规模化运营，无需同步增加人员，即可处理日益增长的告警数量。
同样重要的是，IBM Cyber Fraud 可适配企业现有运行环境。它可作为 AI 辅助调查层，与现有的案件管理、欺诈检测系统完成整合，无需耗费高额成本替换原有系统。
IBM Cyber Fraud 标志着欺诈运营模式迈入全新阶段，AI 不仅能够识别风险，还可主动支撑组织开展调查与风险处置工作。我们十分期待将这项能力推向市场，并与广大客户携手共创欺诈调查领域的未来。
深入了解即将上线的非公开预览版抢先体验方式。
1 基于早期非公开预览版参与客户的反馈