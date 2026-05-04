IBM Cyber Fraud 正式上线：依托 AI 重塑欺诈调查模式

随着数字支付业务持续增长，欺诈行为的规模与复杂程度也在不断攀升。金融机构在欺诈检测方面已取得长足进展，但多数机构仍受限于后续的处置流程。

如今，反欺诈团队往往需要切换多个互不连通的系统，手动收集各类数据，拼凑整合洞察分析后，才能做出业务决策。整个流程往往耗时数天甚至数周，不仅拖慢响应速度、抬高运营成本，也让组织持续暴露在风险之中。

在 IBM，我们发现了从根本上改变这一现状的机会。IBM Cyber Fraud 可汇聚欺诈、支付与安全全系统的数据，打造一体化调查作业体验。通过自动化数据采集、编排工作流并支持自然语言驱动分析，可让调查人员专注于核心工作，做出合理可靠的业务决策。

团队无需在多款工具间频繁切换，也不用手动梳理业务背景，只需在统一调查工作台开展工作，既能加快案件处置效率，也能保障各案件处理标准一致。