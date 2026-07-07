IBM COBOL Elevate for z/OS：COBOL 应用程序优化和现代化的新时代

IBM 发布 IBM COBOL Elevate for z/OS 完整解决方案。该产品旨在帮助企业对核心业务 COBOL 应用开展现代化改造，依托自动化性能调优、编译器快速升级以及可落地的性能诊断洞察三大核心能力实现改造目标。
COBOL 应用程序仍然是世界上许多最重要业务系统的基础。企业在持续推进 IT 环境现代化的过程中，面临多重日益严峻的压力：既要提升应用性能、将软件维持在厂商支持版本，还要降低对稀缺专业技术人才的依赖，同时保障业务不间断稳定运行。
IBM COBOL Elevate for z/OS 将自动化、分析和 AI 功能整合到单一解决方案中，助力企业应对这些挑战。该产品专为在 IBM Z 大型机上运行 COBOL 应用的企业打造，可简化系统现代化改造工作，致力于提升应用质量、开发人员产出效率与整体运维效能。
IBM z17 是业内承载核心业务 COBOL 应用的标杆平台，融合专用硬件与新一代 COBOL 编译器，提供无可比拟的性能、业务韧性与运行效率。搭配全新 z17 单机柜与机架式机型，深入了解 IBM COBOL Elevate 套件，充分盘活现有资产投入，解锁全新 COBOL 功能，加速完成系统现代化转型。
IBM COBOL Elevate for z/OS 旨在将三项互补的功能结合在一起，帮助组织优化、升级和简化 COBOL 应用程序的性能。
IBM COBOL Elevate for z/OS 会进行前期性能分析，确定哪些 COBOL 程序需要优化。该工具仅需一次性简易配置，即可自动识别需要优化的 COBOL 程序，并全程辅助完成性能优化工作。所识别的 COBOL 应用程序无需更改源代码、无需重新编译或大量性能分析活动即可优化。
IBM COBOL Elevate 旨在减少优化的 COBOL 模块的部署前测试工作量，便于企业从现有的 COBOL 应用程序中解锁更多的价值。
Simplify Compiler Upgrades 功能旨在帮助企业快速升级至厂商提供技术支持的企业级 COBOL 编译器版本。
通过自动化库存分析、评估、AI 辅助修复和引导式工作流，团队能够更好地理解应用程序依赖性，识别升级需求并预测项目风险。该功能可帮助企业持续使用最新受支持版本，同时充分享用企业级 COBOL 编译器与 IBM Z 大型机的全新技术创新成果。
Performance Insights 功能可帮助组织直接识别 COBOL 源代码中的潜在性能问题并确定其优先级。IBM COBOL Elevate 通过静态和动态分析，结合真实执行数据，提供切实可行的建议，帮助开发人员专注于处理已确定影响最大的问题。该工具可将性能分析结果与源代码直接关联，帮助企业快速完成问题定位并落地修复优化方案。
企业亟需切实可行的方案，在对现有应用进行现代化改造的同时，保障业务赖以运转的高可靠性与抗风险韧性。
IBM COBOL Elevate for z/OS 旨在通过以下方式帮助应对关键的 COBOL 应用程序现代化改造挑战：
上述各项功能相辅相成，助力企业大幅提速应用现代化改造进程，同时充分复用 COBOL 应用中沉淀的业务逻辑，延续其成熟稳定的运行能力。
IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 计划于 2026 年 9 月 18 日上市。有关 IBM COBOL Elevate for z/OS 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM Business Partner。