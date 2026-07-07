IBM COBOL Elevate for z/OS：COBOL 应用程序优化和现代化的新时代

COBOL 应用程序仍然是世界上许多最重要业务系统的基础。企业在持续推进 IT 环境现代化的过程中，面临多重日益严峻的压力：既要提升应用性能、将软件维持在厂商支持版本，还要降低对稀缺专业技术人才的依赖，同时保障业务不间断稳定运行。

IBM COBOL Elevate for z/OS 将自动化、分析和 AI 功能整合到单一解决方案中，助力企业应对这些挑战。该产品专为在 IBM Z 大型机上运行 COBOL 应用的企业打造，可简化系统现代化改造工作，致力于提升应用质量、开发人员产出效率与整体运维效能。

IBM z17 是业内承载核心业务 COBOL 应用的标杆平台，融合专用硬件与新一代 COBOL 编译器，提供无可比拟的性能、业务韧性与运行效率。搭配全新 z17 单机柜与机架式机型，深入了解 IBM COBOL Elevate 套件，充分盘活现有资产投入，解锁全新 COBOL 功能，加速完成系统现代化转型。

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