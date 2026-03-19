推出 IBM Cloud Key Protect 专用版：专为高保障云工作负载打造

银行与支付服务商面临着分散的密钥控制、内部/基础设施威胁以及 DORA、C5、ISMAP 等区域性合规义务。借助单租户 KYOK 和专用 HSM 域，您可以在支付、交易和分析管道中实现集中治理——在满足 FS Cloud 和 PCI 要求的同时，连接传统系统与云环境。

成果：更强的控制力、更清晰的审计、更安全的现代化。