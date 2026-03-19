推出 IBM Cloud Key Protect 专用版：专为高保障云工作负载打造

加密隔离与客户自主控制，源于设计。
随着数据主权、可审计性和区域合规性方面的压力不断上升，安全领导者需要绝对确信其加密密钥仅归自己所有，云提供商或任何外部方均无法访问。
IBM Cloud Key Protect 专用版提供的正是这种能力：一种单租户、客户持有自有密钥的模式，通过专用 HSM 域和严格的客户自主信任模型，对 IBM 云原生密钥管理服务进行隔离优先部署。
Key Protect 专用版通过使用专用 HSM 和客户控制的访问权限，从密码学层面将密钥与云运营商隔离，从而提供高度的技术保障。这种设计确保了职责分离，并保证只有客户才能访问或操作其加密密钥。
IBM Cloud Key Protect 专用版为最敏感的云工作负载提供真正的密钥所有权和隔离能力，并满足监管合规要求。以下是其为实现规模化高保障而构建的方式。
我们梳理了在受监管客户中最常见的几种模式。您可将这些作为项目与参考架构的起点。
银行与支付服务商面临着分散的密钥控制、内部/基础设施威胁以及 DORA、C5、ISMAP 等区域性合规义务。借助单租户 KYOK 和专用 HSM 域，您可以在支付、交易和分析管道中实现集中治理——在满足 FS Cloud 和 PCI 要求的同时，连接传统系统与云环境。
成果：更强的控制力、更清晰的审计、更安全的现代化。
服务商需要在电子病历、影像、远程医疗和临床 AI 等领域实现一致的加密，并具备满足 HIPAA/HITRUST 审查要求的精确日志。Key Protect 专用版提供按区域部署、单租户密钥隔离和统一日志记录，使您始终了解谁能访问什么内容——并能加以证明。
成果：简化的合规性，更少的审计摩擦，更快的数字健康服务上线速度。
生成式 AI 管道涉及数据湖、向量存储和模型存储库——加密方式往往不一致，且无单一负责人。利用专用且基于 HSM 的密钥，在 watsonx.ai 和 watsonx.data 资产中应用 BYOK/KYOK，强化血缘追踪和数据驻留要求，同时加速采用经预先批准的检索增强生成架构。
成果：实现受管控的 AI，减少安全责任交接环节，提供更清晰的证据。
AIX、DB2、SAP 和备份通常混合使用多种加密方式，且无明确负责人。借助单租户 KYOK 和专用 HSM 域，可安全地进行逻辑分区迁移、SAP 上云和灾备/备份操作——同时将密钥保留在您指定的区域。
成果：以可验证的控制力和治理能力，更快地采用 PowerVS。
利用 Key Protect 专用版为数据库、对象存储和容器标准化加密流程——并对密钥删除或主密钥仪式等敏感操作设置双人授权机制。成果：减少配置错误，实现更清晰的审计，并将上线时间从数周缩短至数天。
Key Protect 专用版让组织能够自由地在云中快速行动——无需放弃对密钥、边界或信任的控制。