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人工智能 IT 自动化

推出 IBM Cloud Key Protect 专用版：专为高保障云工作负载打造

加密隔离与客户自主控制，源于设计。

发布日期 2026年3月19日

随着数据主权、可审计性和区域合规性方面的压力不断上升，安全领导者需要绝对确信其加密密钥仅归自己所有，云提供商或任何外部方均无法访问。

IBM Cloud Key Protect 专用版提供的正是这种能力：一种单租户、客户持有自有密钥的模式，通过专用 HSM 域和严格的客户自主信任模型，对 IBM 云原生密钥管理服务进行隔离优先部署。

Key Protect 专用版通过使用专用 HSM 和客户控制的访问权限，从密码学层面将密钥与云运营商隔离，从而提供高度的技术保障。这种设计确保了职责分离，并保证只有客户才能访问或操作其加密密钥。

概述：6 项关键能力

IBM Cloud Key Protect 专用版为最敏感的云工作负载提供真正的密钥所有权和隔离能力，并满足监管合规要求。以下是其为实现规模化高保障而构建的方式。 

  1. 专为专属设计，具备云原生规模化能力。Key Protect 专用版为您提供一个完全隔离的技术栈，通过专用 HSM 域实现信任根隔离和每租户边界——非常适合金融服务、医疗保健、公共部门及其他高保障环境。
  2. 客户持有自有密钥 (KYOK) = 完全的密钥所有权。您对主密钥/根密钥保持完全控制，是对 BYOK 的补充，使您能够充满信心地满足严格的主权、审计和驻地要求。
  3. 采用 Intel TDX 的机密容器。Key Protect 经过专门设计，可在 Red Hat OpenShift 机密容器中运行加密服务，并利用 Intel TDX 安全区域来帮助保护使用中的数据，而不仅仅是静态数据或传输中的数据。
  4. 基于 HSM 的保障。该服务采用 FIPS 140-3 Level 4 HSM（通过 NIST 认证，保护密钥材料免受物理和环境威胁——支持严格的企业与监管要求。
  5. 混合优先的运维。统一的云原生控制平面和 API 模型旨在跨租户模式和供应商（包括 Utimaco、Thales、Marvell）协同工作，以减少供应商锁定并简化现代化进程。
  6. 内置卓越运维。基于 Kubernetes 的扩展能力、强大的遥测技术和 DevSecOps 自动化，提高了弹性和接入效率，同时将服务水平协议和可观测性置于核心位置。

适用场景：5 个高价值用例

我们梳理了在受监管客户中最常见的几种模式。您可将这些作为项目与参考架构的起点。

1) 金融服务：隔离高风险数据并满足区域合规要求

银行与支付服务商面临着分散的密钥控制、内部/基础设施威胁以及 DORA、C5、ISMAP 等区域性合规义务。借助单租户 KYOK 和专用 HSM 域，您可以在支付、交易和分析管道中实现集中治理——在满足 FS Cloud 和 PCI 要求的同时，连接传统系统与云环境。

成果：更强的控制力、更清晰的审计、更安全的现代化。

2) 医疗保健：通过严格的所有权与审计保护 PHI

服务商需要在电子病历、影像、远程医疗和临床 AI 等领域实现一致的加密，并具备满足 HIPAA/HITRUST 审查要求的精确日志。Key Protect 专用版提供按区域部署、单租户密钥隔离和统一日志记录，使您始终了解谁能访问什么内容——并能加以证明。

成果：简化的合规性，更少的审计摩擦，更快的数字健康服务上线速度。

3) 受管控的生成式 AI：控制模型、数据和产物的密钥

生成式 AI 管道涉及数据湖、向量存储和模型存储库——加密方式往往不一致，且无单一负责人。利用专用且基于 HSM 的密钥，在 watsonx.ai 和 watsonx.data 资产中应用 BYOK/KYOK，强化血缘追踪和数据驻留要求，同时加速采用经预先批准的检索增强生成架构。

成果：实现受管控的 AI，减少安全责任交接环节，提供更清晰的证据。

4) IBM PowerVS（AIX 和 Linux）：统一核心系统的加密

AIX、DB2、SAP 和备份通常混合使用多种加密方式，且无明确负责人。借助单租户 KYOK 和专用 HSM 域，可安全地进行逻辑分区迁移、SAP 上云和灾备/备份操作——同时将密钥保留在您指定的区域。

成果：以可验证的控制力和治理能力，更快地采用 PowerVS。

5) 云原生应用：安全运维平台与基础设施

利用 Key Protect 专用版为数据库、对象存储和容器标准化加密流程——并对密钥删除或主密钥仪式等敏感操作设置双人授权机制。成果：减少配置错误，实现更清晰的审计，并将上线时间从数周缩短至数天。

开始使用

Key Protect 专用版让组织能够自由地在云中快速行动——无需放弃对密钥、边界或信任的控制。

深入了解 IBM Cloud Key Protect

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Vivek Kinra

Director, Product Management - IBM Cloud Platform, Security and Compliance | CISSP

Damneet Basak

Senior Product Manager - IBM Cloud Security