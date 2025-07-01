IBM Aspera Lite：快速文件传输，适用于有针对性的可扩展用例

各类规模的企业都面临着快速、安全且可靠地迁移海量数据的巨大压力。无论是支持分布式团队、实现远程协作，还是自动实现时效性文件传输，对高效数据移动的需求从未如此关键。

但并非每个组织从第一天起就准备好开始全面的企业部署。许多大型企业内的部门以及中小型企业 (SMB) 都在寻找一种更简单、更具成本效益的起步方式。无论是媒体团队共享高分辨率素材、研究单位迁移数据集，还是中小型企业优化基础工作流，这些团队都需要契合其现状的解决方案，同时绝不牺牲速度或安全性。

这就是 IBM Aspera Lite 的作用所在

Aspera Lite 是一种基于订阅的本地部署文件传输解决方案，专为集中式入门级部署而设计。它提供了 IBM Aspera 获得专利的 FASP 技术的强大功能，确保快速、安全和可预测的文档传输，适合规模较小的团队、部门或刚刚开始向更先进的数据工作流迈进的组织使用。

借助 Aspera Lite，您可以：

  • 快速分享和接收大文件，不受大小或距离限制
  • 自动执行日常传输，减少手动工作量
  • 实现分布式用户之间的高速协作
  • 从小规模开始，并随着数据传输需求的变化进行扩展

无论您是大型企业内的一个部门，还是拥有精益 IT 资源的中小型企业，Aspera Lite 都能为您提供一种快速、安全且可扩展的方式，按照您的条件实现现代化的文件传输。

专为数据需求不断增长的团队打造

许多组织需要安全的高速文件传输，但可能不需要或没有准备好全面采用更大规模的部署模型。IBM Aspera Lite 通过可扩展的产品解决了这个问题，该产品支持：

  • 来自本地数据中心的基本协作和数据共享
  • 在本地部署之间以及与合作伙伴之间传输数据的简单自动化功能
  • 由精益 IT 团队轻松部署和管理
  • 超越传统 MFT 工具的高速性能

简化包装

IBM Aspera Lite 包含一系列精心策划的软件组件，以支持快速安全的文件传输和共享：

  • IBM Aspera High-Speed Transfer 端点：核心引擎，使用 Aspera 的 FASP  技术在端点之间实现安全、高速传输
  • IBM Aspera Faspex ：通过直观的 Web 界面和电子邮件式工作流促进基于软件包的安全文件交换
  • IBM Aspera Shares ：允许用户通过简单的 Web 界面浏览、访问和共享分布式存储中的文件
  • IBM Aspera Console ：为所有传输提供集中监控、自动化和控制
  • IBM Aspera Proxy ：通过屏蔽内部 IP 并实施访问控制，通过防火墙实现安全文件传输
  • IBM Aspera HTTP Gateway ：支持基于浏览器的 HTTPS 传输，适用于受限环境或未安装软件的用户

可以根据自己的性能需求从三种带宽选项中进行选择：100 Mbps500 Mbps1 Gbps。所有层级均包括无限数据传输量，并通过定期年度订购获得许可。

3 个关键业务影响

  1. 加速协作 ：使团队和合作伙伴能够快速可靠地交换大型文件，从而缩短项目时间
  2. 减少运维开销 ：简化管理和自动化，即使技术资源有限也可轻松部署和使用
  3. 成本可预测性和灵活性：提供无限数据传输的固定期限定价，消除了可变使用费，有助于放心地管理预算

扩大 IBM Aspera 的覆盖范围

IBM Aspera Lite 将 Aspera 高速文件传输技术的 Power 功能带入新的领域和用例。它提供了一个战略切入点，随着时间的推移可以扩展到更广泛的部署和合作伙伴生态系统。

通过满足工作量较小、预算较紧的组织的需求，Aspera Lite 补充了更广泛的 IBM Aspera 产品组合。

开始使用 IBM Aspera Lite

是否准备好简化文件传输？IBM Aspera Lite 现已推出基于订购的全球解决方案，可实现快速、安全的数据传输。订购详细信息、文档和支持资源可在 IBM 文档中找到。

要了解更多信息，请联系您的 IBM 代表或访问 IBM Aspera 产品页面

