Aspera Lite 是一种基于订阅的本地部署文件传输解决方案，专为集中式入门级部署而设计。它提供了 IBM Aspera 获得专利的 FASP 技术的强大功能，确保快速、安全和可预测的文档传输，适合规模较小的团队、部门或刚刚开始向更先进的数据工作流迈进的组织使用。

借助 Aspera Lite，您可以：

快速分享和接收大文件，不受大小或距离限制

自动执行日常传输，减少手动工作量

实现分布式用户之间的高速协作

从小规模开始，并随着数据传输需求的变化进行扩展

无论您是大型企业内的一个部门，还是拥有精益 IT 资源的中小型企业，Aspera Lite 都能为您提供一种快速、安全且可扩展的方式，按照您的条件实现现代化的文件传输。