2025 年 7 月 1 日
各类规模的企业都面临着快速、安全且可靠地迁移海量数据的巨大压力。无论是支持分布式团队、实现远程协作，还是自动实现时效性文件传输，对高效数据移动的需求从未如此关键。
但并非每个组织从第一天起就准备好开始全面的企业部署。许多大型企业内的部门以及中小型企业 (SMB) 都在寻找一种更简单、更具成本效益的起步方式。无论是媒体团队共享高分辨率素材、研究单位迁移数据集，还是中小型企业优化基础工作流，这些团队都需要契合其现状的解决方案，同时绝不牺牲速度或安全性。
Aspera Lite 是一种基于订阅的本地部署文件传输解决方案，专为集中式入门级部署而设计。它提供了 IBM Aspera 获得专利的 FASP 技术的强大功能，确保快速、安全和可预测的文档传输，适合规模较小的团队、部门或刚刚开始向更先进的数据工作流迈进的组织使用。
借助 Aspera Lite，您可以：
无论您是大型企业内的一个部门，还是拥有精益 IT 资源的中小型企业，Aspera Lite 都能为您提供一种快速、安全且可扩展的方式，按照您的条件实现现代化的文件传输。
许多组织需要安全的高速文件传输，但可能不需要或没有准备好全面采用更大规模的部署模型。IBM Aspera Lite 通过可扩展的产品解决了这个问题，该产品支持：
IBM Aspera Lite 包含一系列精心策划的软件组件，以支持快速安全的文件传输和共享：
可以根据自己的性能需求从三种带宽选项中进行选择：100 Mbps、500 Mbps 或 1 Gbps。所有层级均包括无限数据传输量，并通过定期年度订购获得许可。
IBM Aspera Lite 将 Aspera 高速文件传输技术的 Power 功能带入新的领域和用例。它提供了一个战略切入点，随着时间的推移可以扩展到更广泛的部署和合作伙伴生态系统。
通过满足工作量较小、预算较紧的组织的需求，Aspera Lite 补充了更广泛的 IBM Aspera 产品组合。
是否准备好简化文件传输？IBM Aspera Lite 现已推出基于订购的全球解决方案，可实现快速、安全的数据传输。订购详细信息、文档和支持资源可在 IBM 文档中找到。
要了解更多信息，请联系您的 IBM 代表或访问 IBM Aspera 产品页面。