在 IBM Cloud for VCF as a Service 上引入高可用性：增强任务关键型工作量的弹性和可用性

2025 年 4 月 15 日
我们很高兴地宣布，IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS) 上的区域高可用性 (HA) 网络和工作量可用，以帮助企业部署任务关键型应用程序，提高弹性和可用性。借助这些新选项，您可以：
IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS) 提供完全托管的 VMware 解决方案，支持企业在 IBM 专用基础架构的支持下，在云上无缝部署和管理 VMware 虚拟数据中心和 Virtual Machines。
VCFaaS 中的高可用性功能支持客户在跨同一区域两个数据中心的延伸环境中部署工作量。此功能提供 2 个关键选项：
借助这些选项，客户可以确保其任务关键型工作量保持可用且具有弹性，满足任务关键型工作量所需的严格可用性要求。
IBM 的 VCF as a Service 具有高可用性，让企业能够安心地部署工作量，因为他们知道，即使面对中断，基础架构也可以让应用程序保持最佳可用性和性能。无论您需要的是用于负载分配的扩展网络，还是需要完整的工作量以实现全面的故障转移功能，VCF as a Service 都能为您提供所需的可扩展性、性能和功能。
借助 VCF as a Service 和 IBM Cloud ，您可以在可信环境中快速部署高度可用的任务关键型工作量，同时受益于经济高效的定价模式和无与伦比的支持。
立即体验 VCF as a Service 未来的高可用性，让 IBM 处理复杂问题，让您专注于最重要的事情，即您的业务。
如果您正在寻找可靠的解决方案，在云端托管任务关键型 VMware 工作量，那么 IBM Cloud for VCF as a Service 可能是您的理想之选，它能提供一流的弹性和可用性。
为了使企业更轻松地开始使用 IBM Cloud for VCF as a Service，我们提供一些令人兴奋的促销活动：
如需了解更多详细信息，或开始使用 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service，请立即联系我们的团队 。