在 IBM Cloud for VCF as a Service 上引入高可用性：增强任务关键型工作量的弹性和可用性

IBM 的 VCF as a Service 具有高可用性，让企业能够安心地部署工作量，因为他们知道，即使面对中断，基础架构也可以让应用程序保持最佳可用性和性能。无论您需要的是用于负载分配的扩展网络，还是需要完整的工作量以实现全面的故障转移功能，VCF as a Service 都能为您提供所需的可扩展性、性能和功能。

借助 VCF as a Service 和 IBM Cloud ，您可以在可信环境中快速部署高度可用的任务关键型工作量，同时受益于经济高效的定价模式和无与伦比的支持。

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