在 IBM Cloud for VCF as a Service 上引入高可用性：增强任务关键型工作量的弹性和可用性

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 15 日

作者

Phil Fritz

Senior Product Manager

VMware Solutions

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

我们很高兴地宣布，IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS) 上的区域高可用性 (HA) 网络和工作量可用，以帮助企业部署任务关键型应用程序，提高弹性和可用性。借助这些新选项，您可以：

  1. 选择将 VM 部署到可用性高达 99.99% 并由 IBM 以多租户模式管理的基础架构上；
  2. 利用 VMware 延伸的 vSAN 功能，在单租户模型中构建您自己的区域工作量高可用性，可在一个区域内的两个物理数据中心之间扩展环境，确保应用程序即使在数据中心发生故障的情况下也能保持正常运行；或
  3. 仅在单租户和多租户模型中部署区域网络高可用性。

什么是 IBM Cloud for VCFaaS？

IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS) 提供完全托管的 VMware 解决方案，支持企业在 IBM 专用基础架构的支持下，在云上无缝部署和管理 VMware 虚拟数据中心和 Virtual Machines。

该产品的独特之处是什么？

 
  • IBM 管理：IBM 为您管理整个 VMware 堆栈，这样您可以专注于业务，而不是复杂的云基础架构。无需再担心 VMware 定价、更新和更改，IBM 将为您解决一切问题。
  • 灵活的使用选项 ：在单租户和多租户之间进行选择，以实现更高的安全性和隔离性，以及实现快速可扩展性，每种选项都旨在满足特定的业务需求和预算。
  • 灵活的计费选项 ：提供即用即付或预留定价模式，使您能够在不牺牲性能的情况下灵活地优化成本。无论您需要的是按需灵活性还是可预测成本的稳定状态工作量，我们都能满足您的需求。
  • 全面的计算和存储选项 ：访问根据您的需求量身定制的广泛计算和存储选项，包括用于任务关键型工作量的 SAP 认证硬件。

 

什么是高可用性 (HA)？

VCFaaS 中的高可用性功能支持客户在跨同一区域两个数据中心的延伸环境中部署工作量。此功能提供 2 个关键选项：

  1. 区域网络高可用性 ：使用此选项，您可以跨区域内的两个区域或数据中心扩展网络，从而提供额外的弹性。
  2. 区域计算高可用性 ：此选项需要延伸网络，并通过 vSAN 复制在两个数据中心之间延伸工作量，从而确保即使在一个数据中心面临中断的情况下也能持续运营。

借助这些选项，客户可以确保其任务关键型工作量保持可用且具有弹性，满足任务关键型工作量所需的严格可用性要求。

高可用性的主要优点：

 
  • 99.99% 的基础架构可用性 ：在可信的延伸环境中，放心地部署高度可用的工作量，由 IBM 管理底层网络、存储和基础架构详细信息。
  • 快速加入： 通过立即部署到由 IBM 已构建和托管和管理的工作平面，企业可以节省时间，并利用 IBM 在 VMware 中运行高可用性环境的专业知识。
  • 网络弹性和规模 ：借助延伸网络，您可在两个区域之间分配网络负载，从而帮助水平扩展资源，从而提升性能和可用性。
  • 中断期间的弹性 ：在数据中心发生故障时，区域计算高可用性可确保您的应用程序继续不间断运行，并在数秒或数分钟内实现零恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO)。
  • 灵活性 ：根据您的特定业务需求和工作量要求，选择仅扩展网络或扩展网络和工作量。

 

区域网络高可用性

 
  • 区域网络高可用性支持企业将虚拟数据中心 (VDC) 网络扩展到两个数据中心，从而提供跨越两个位置的单个逻辑网络。此网络是私有网络，但如果需要，您可以部署具有公共接口的其他高可用性网络边缘。
  • 如果使用 数据中心群组配置高可用性网络，则可以共享专用网络边缘，最大限度地提高成本效益。此外，还可以添加其他 VDC，而不会产生额外成本。
  • 订购高可用性边缘十分便捷，因为 VCF as a Service 自动化会部署高可用性配置，无需额外成本。

 

主要优点：

 
  • 改进的弹性 ：对于本身支持高可用性配置的应用程序（例如 IBM DB2 等 SQL 数据库），区域高可用性网络是应用程序实现高可用性缺失的一部分。与负载均衡器相结合，可以降低单个数据中心网络过载的风险
  • 经济高效的可用性：这不会增加太多成本，唯一的额外成本用于可选的负载均衡器和任何网络入口/出口，使其成为提高可用性和弹性的经济高效的方法。

 

区域计算高可用性

 
  • 利用跨两个数据中心的高可用性计算，您的数据可通过扩展的 vSAN 持续复制，确保在发生故障时，可以立即激活第二个数据中心的计算资源。
  • 即时故障转移：如果 VCD 或数据中心级别发生故障，辅助数据中心的计算将立即启动。网络自动重定向流量，确保工作量运营不出现中断。
  • 零恢复点目标 (RPO) ：扩展的 vSAN 通过持续复制数据来实现零数据丢失，从而确保您的工作量受到保护。
  • 低恢复时间目标 (RTO) ：恢复时间最短至数秒或数分钟，只需重新启动 VM 和应用程序即可。

 

主要优点：

 
  • 无需太多繁重工作即可实现高可用性： 即使您的应用程序原生不支持高可用性，借助扩展的 vSAN 的 VCF as a Service 也能提供简单有效的方法，无需重构应用程序或购买额外的高可用性许可证，即可有效实现高可用性。
  • 无缝弹性 ：借助扩展的 vSAN，您的工作量具有弹性，在发生故障时，它们可以继续从备份数据中心无缝运行，同时最大限度地缩短停机时间。

 

为什么选择 IBM 的 VCF as a Service 实现高可用性？

IBM 的 VCF as a Service 具有高可用性，让企业能够安心地部署工作量，因为他们知道，即使面对中断，基础架构也可以让应用程序保持最佳可用性和性能。无论您需要的是用于负载分配的扩展网络，还是需要完整的工作量以实现全面的故障转移功能，VCF as a Service 都能为您提供所需的可扩展性、性能和功能。

借助 VCF as a Service IBM Cloud ，您可以在可信环境中快速部署高度可用的任务关键型工作量，同时受益于经济高效的定价模式和无与伦比的支持。

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