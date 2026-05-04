HCP Terraform 正式上线（由 Infragraph 提供技术支持）：现已发布公开预览版

混合云与多云架构容易形成数据孤岛。由 Infragraph 提供技术支持的 HCP Terraform 可提供单一可信信息源，助力企业优化基础设施并保障其安全。
迁移上云本应让基础设施的配置与管理变得更加简便。但对许多企业而言，实际情况要复杂得多。各类新的痛点随之出现，拖累了云架构的运行速度、安全能力与业务规模。
当下多数组织的常态，就是基础设施数据分散孤立存放。这就导致企业很难完整掌握混合云与多云环境的整体运行状况。平台团队只能自行拼凑信息，或是采购多款工具辅助管理，反而进一步加剧了资源分散问题。团队难以追溯各类资源的归属方与责任主体。安全补丁修复与风险管控的难度持续上升，整体架构愈发复杂，成本也不断走高。
而由 Infragraph 提供技术支持的 HCP Terraform 恰好可以解决这类问题。Infragraph 是一套集中式、事件驱动型知识图谱，能够提供统一全局可视能力，核心价值在于赋能组织做好基础设施的安全防护与优化调配。静态洞察分析将被动态更新机制取代，所有数据均取自组织的全部资产架构。这也将为企业后续借助 AI 实现核心工作流自动化奠定必要的基础。
我们在 IBM Think 大会上正式宣布，符合资质的 HCP Terraform 客户，现已可使用由 Infragraph 提供技术支持的公开预览版本。在这篇博客中，我们将探讨在 AI 时代基础设施管理挑战日益加剧的背景下，Infragraph 为何是平台团队不可或缺的工具。同时还会详细介绍 HCP Terraform 客户即刻启用这项功能的具体方式。
长期以来，平台团队都难以获取完整准确的架构真实数据。根据 HashiCorp 的研究数据，多数企业平均会使用 5 种及以上服务来管理云环境。
想要获取精准的架构全景快照，需要整合各类生态系统、工作流和应用程序的数据，整个流程往往繁琐且依赖人工操作。等到数据整理完毕可供分析时，内容往往已经过时。这种静态的数据视角会拖慢问题响应速度，还容易产生额外的不必要支出。这一问题始终未得到改善，尤其是如今基础设施变更愈发频繁、漏洞攻击出现速度更快、成本更容易失控。
例如，黑客可借助 AI 以极高的速度和精准度瞄准系统漏洞，这就要求安全隐患必须被实时发现并及时修复。或者，为了合理管控成本，平台团队需要在用量异常激增、账单大幅上浮之前及时排查原因。但是，传统的混合云、多云管理方式无法提供主动预警，还会让组织积累大量脏数据，也就是服务器、虚拟机和云系统中产生的老旧失效信息。
借助 Infragraph，可以直接连接各类生态系统，对资产信息进行定期更新，同时搭配 Terraform Search 还能实现更深层次的自定义数据流查询。当数据同步至 AWS、Azure、GCP 或本地部署系统时，Infragraph 会实时同步更新，最终能为平台团队提供一直以来所需的统一基础设施全景数据。
云补丁修复、配置漂移管理、合规管控、报表审计，众多组织的这类核心流程仍采用临时人工处理模式，成本高昂且效率低下。本该用于主动排查隐患的工作时间，都耗费在了打通各类数据孤岛上。
即便配备了强大的安全与数据能力，一旦数据处于分散状态，企业在隐患识别、问题修复和风险预防上仍会陷入被动。和人工操作同理，若无法解决底层数据碎片化问题，AI 智能体也难以打通混合云与多云环境的数据孤岛。
Infragraph 能够清晰呈现资源分配与归属情况，助力企业优化基础设施成本开支。CloudOps、平台及安全团队可通过自然语言查询获取相关洞察分析。随着越来越多企业开始应用 AI，Infragraph 将作为统一知识底座，支撑安全可靠的自动化工作流运行。
正如 2026 年 IBM Think 大会所宣布的，如果您已是 HCP Terraform 客户，自 2026 年 5 月 8 日起，即可访问由 Infragraph 提供技术支持的 Terraform 公开预览版。
您只需登录自己的 HCP 组织即可启用 Infragraph，点击 Infragraph 功能模块，便可配置连接、设置查询条件并添加用户。