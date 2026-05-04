HCP Terraform 正式上线（由 Infragraph 提供技术支持）：现已发布公开预览版

迁移上云本应让基础设施的配置与管理变得更加简便。但对许多企业而言，实际情况要复杂得多。各类新的痛点随之出现，拖累了云架构的运行速度、安全能力与业务规模。

当下多数组织的常态，就是基础设施数据分散孤立存放。这就导致企业很难完整掌握混合云与多云环境的整体运行状况。平台团队只能自行拼凑信息，或是采购多款工具辅助管理，反而进一步加剧了资源分散问题。团队难以追溯各类资源的归属方与责任主体。安全补丁修复与风险管控的难度持续上升，整体架构愈发复杂，成本也不断走高。

而由 Infragraph 提供技术支持的 HCP Terraform 恰好可以解决这类问题。Infragraph 是一套集中式、事件驱动型知识图谱，能够提供统一全局可视能力，核心价值在于赋能组织做好基础设施的安全防护与优化调配。静态洞察分析将被动态更新机制取代，所有数据均取自组织的全部资产架构。这也将为企业后续借助 AI 实现核心工作流自动化奠定必要的基础。

我们在 IBM Think 大会上正式宣布，符合资质的 HCP Terraform 客户，现已可使用由 Infragraph 提供技术支持的公开预览版本。在这篇博客中，我们将探讨在 AI 时代基础设施管理挑战日益加剧的背景下，Infragraph 为何是平台团队不可或缺的工具。同时还会详细介绍 HCP Terraform 客户即刻启用这项功能的具体方式。