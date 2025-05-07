隆重推出 GitLab Ultimate for IBM Z

2025 年 5 月 7 日
在技术不断发展的时代，战略伙伴关系是推动有意义的创新。这就是 GitLab 和 IBM 将他们的 DevSecOps 解决方案结合在一起，将 GitLab Ultimate 与 IBM Z 相结合的原因。这种强大的整合为大型机和云原生开发提供了统一的体验，帮助企业实现软件交付的现代化，并解锁速度、安全性和可扩展性的新水平。
我们即将推出 GitLab Ultimate for IBM Z，这是一个专为大型机环境量身定制的功能强大的集成式 DevSecOps 解决方案。此解决方案整合了 GitLab 的强大功能，如源代码管理 (SCM)、持续整合 (CI) 等，与 IBM Developer for Z Enterprise Edition (IDzEE) 一起使用，后者提供现代编辑器，以及基于依赖关系的高级构建、测试和部署功能。该联合解决方案允许客户实现大型机开发工作流程的现代化，从而无缝迁移过时的旧版库管理器，从而加速创新并降低运营成本。
GitLab Ultimate for IBM Z 旨在支持关键应用程序和新兴科技，包括生成式 AI 驱动的开发。通过减少孤岛、手动交接和工具碎片，该解决方案可帮助组织提高开发人员的工作效率，同时保持较低的总体拥有成本 (TCO)。通过合作，GitLab 和 IBM 正在重塑企业在 IBM Z 上构建和部署软件的方式，实现大型机开发流程现代化，并让 DevOps 成为整个企业真正统一的体验。
GitLab 产品管理副总裁 Mike Flouton 表示：“我们很荣幸与 IBM 合作，通过 GitLab Ultimate 与 IBM Z 的集成解决方案，满足企业对现代化、高效主机开发工作流程的需求。通过将 GitLab 强大的 DevsecOps 平台与 IBM 领先的大型机开发工具相结合，这一联合解决方案为开发团队提供了统一的体验，使其能够以云原生的速度和安全性现代化任务关键型应用程序。”