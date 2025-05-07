隆重推出 GitLab Ultimate for IBM Z

通过淘汰过时的源代码管理器 (SCM) 来 实现工具链的现代化

通过减少许可和维护开销来 降低成本

通过简化、自动化的 DevOps 工作流程 更快地交付软件

增强整个应用程序生命周期的质量和安全性

通过使用新一代工具留住人才

GitLab Ultimate for IBM Z 旨在支持关键应用程序和新兴科技，包括生成式 AI 驱动的开发。通过减少孤岛、手动交接和工具碎片，该解决方案可帮助组织提高开发人员的工作效率，同时保持较低的总体拥有成本 (TCO)。通过合作，GitLab 和 IBM 正在重塑企业在 IBM Z 上构建和部署软件的方式，实现大型机开发流程现代化，并让 DevOps 成为整个企业真正统一的体验。

GitLab 产品管理副总裁 Mike Flouton 表示：“我们很荣幸与 IBM 合作，通过 GitLab Ultimate 与 IBM Z 的集成解决方案，满足企业对现代化、高效主机开发工作流程的需求。通过将 GitLab 强大的 DevsecOps 平台与 IBM 领先的大型机开发工具相结合，这一联合解决方案为开发团队提供了统一的体验，使其能够以云原生的速度和安全性现代化任务关键型应用程序。”

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