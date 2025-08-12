在 Orchestrate 中引入 Flows：解锁可靠、可扩展的 Agentic AI

2025 年 8 月 12 日

作者

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Dennis Parrott

Sr. Product Manager, watsonx Orchestrate

IBM

我们很高兴地宣布， watsonx Orchestrate 中将推出一项强大的新功能：Flows——它以一种可靠的结构化方式，引导 AI 智能体精确可控地完成复杂的多步骤流程。

随着企业采用 agentic AI 来自动执行更复杂的任务，对可 预测性、准确性和可重复性 的需求变得至关重要。这正是流程设计的目的。

Flows 为何重要 

AI 智能体旨在解释用户目标并自主决定使用哪些工具以及如何使用它们。这种自主权非常强大，使智能体能够根据上下文、数据甚至概率推理进行调整。但当风险很高时（例如转换敏感数据、处理文档或跨系统协调），我们就不能将结果交给运气。这就是为什么 watsonx Orchestrate 使用流程来指导智能体行为，确保操作既智能又可靠。

Flows 为智能体执行带来了确定性。 它们准确定义了要使用哪些工具、按什么顺序使用以及在什么条件下使用。当调用流程时，智能体不是即兴创作，而是遵循有意设计、定义明确、可重用的路径。这意味着更少的意外、更多的一致性以及对每个结果的信心。

当智能体调用流程时：

  •  工具链是预定义的
  •  执行逻辑是固定的 （例如，条件、重试、分支）。
  •  数据处理是明确的，包括输入如何映射、转换和在各步骤之间传递。

这使得流程非常适合：

  • 高精度要求 （例如，财务运营、合规工作流）。
  • 复杂的数据转换 （例如，转换格式、验证模式）。
  • 多智能体或多用户协调 （如审批、升级）。

专为协作和控制而设计

许多业务流程需要多人参与。流程可轻松将多用户交互体验集成至单智能体界面，支持审批暂停、利益相关方通知，或在适当时机将任务自动路由至对应责任人。

虽然可以使用自然语言引导智能体，但当准确性至关重要时，流程提供了更可靠的替代方案。他们将工具组合成一个单一的结构化单元，确保流程每次都正确运行。如今，watsonx Orchestrate 可帮助个人毫不费力地实现任务自动化。今年晚些时候，我们将更进一步引入多用户协作，将团队生产力和共享自动化提升到新的水平。

对各个行业的现实影响

在精度和合规性不容妥协的行业中，流程尤其有价值。

例如在 金融服务领域，流程可以自动化新客户入驻的端到端流程——验证身份、收集文档、执行风险评估和触发合规性检查——同时确保每一步都遵循监管准则。

在 医疗保健领域，流程可以通过从表格中提取数据、验证保险详细信息以及将信息传送给适当的系统或人员来支持患者入院，从而减少人工错误并缩短周转时间。

在 零售和电子商务领域，流程可以简化库存更新、跨平台同步产品数据，并在库存水平低于阈值时触发警报，从而确保运营效率和更好的客户体验。

这些只是流程如何帮助组织从被动式自动化转向主动编排的几个示例。

智能体和流程：发挥协同优势

这一功能的发布标志着智能体和流程在 watsonx Orchestrate 中协同工作的方式向前迈出了重要一步，将智能体的灵活性与流程的可靠性相结合，提供智能、可扩展的自动化。

下一步计划

