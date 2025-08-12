在 Orchestrate 中引入 Flows：解锁可靠、可扩展的 Agentic AI

我们很高兴地宣布， watsonx Orchestrate 中将推出一项强大的新功能：Flows——它以一种可靠的结构化方式，引导 AI 智能体精确可控地完成复杂的多步骤流程。

随着企业采用 agentic AI 来自动执行更复杂的任务，对可 预测性、准确性和可重复性 的需求变得至关重要。这正是流程设计的目的。