IBM Expert Labs 将为 Maximo Application Suite 推出 AI Service 产品

IBM Expert Labs 很高兴地宣布，它将为 IBM 的 Maximo Application Suite 提供一系列 AI Service 产品，而这些产品将提供统一的方法来支持组织在此套件内开启其 AI 之旅。
IBM Expert Labs 将帮助团队专注于明确的业务成果，具体则是通过识别需优先解决的维护挑战并准备 Maximo Application Suite 来处置它们。
我们的结构化方法（从发现到部署）可确保实现快速价值兑现和可扩展的转型：
维护团队常会遭遇需要手动验证工作、分配资源和捕获故障信息的各种分散流程。效率低下会拉长主管与工程师的准备时间，并限制其确定维护活动优先级的能力。
这些服务产品旨在快速部署 Maximo AI 功能，而其中最重要的目标在于提高资产可靠性和报告能力、通过自动化功能来减少无用功，以及简化流程。这些功能可降低成本、节省时间，并确保维护团队可专注于更高价值的任务。借助 Maximo AI Discovery Workshop，可帮助组织明确业务需求、评估当前能力并为维护运营制定愿景。该研讨会可指出运营挑战，并确定可解决这些挑战的 AI 用例。
而最终成果则是一个目标架构和路线图，其中展示了 AI 如何改进决策、增强可靠性并支持实现可衡量的成果。
Maximo AI Service 设置完毕后，组织便可部署有针对性的 AI 功能来支持特定的维护角色。IBM 已可部署的某些用例可帮助团队快速部署解决方案并实现价值。
准备好部署 Expert Labs 提供的用例：
开始参加 IBM 的 Maximo Application Suite AI Discovery Workshop，深入了解 AI 和 IBM Maximo 如何在维护、可靠性、运营与可持续性方面提升您的资产管理方法。