IBM Expert Labs 将为 Maximo Application Suite 推出 AI Service 产品

IBM Expert Labs 很高兴地宣布，它将为 IBM 的 Maximo Application Suite 提供一系列 AI Service 产品，而这些产品将提供统一的方法来支持组织在此套件内开启其 AI 之旅。

发布日期 2026年2月2日
Maximo 工作流的数字插图，且有笔记本电脑位于画面中前方，并通过线条连接到其他图标
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs 将帮助团队专注于明确的业务成果，具体则是通过识别需优先解决的维护挑战并准备 Maximo Application Suite 来处置它们。

Expert Labs Maximo AI 之旅和服务产品

我们的结构化方法（从发现到部署）可确保实现快速价值兑现和可扩展的转型：

Expert Labs Maximo AI 之旅
Expert Labs 提供多个关键服务产品以作为快速实现价值的切入点，且会根据您在 Maximo AI 之旅中的所处阶段来量身定制。这些产品有助于定义战略路线图、设置 Maximo AI 以及部署预定义的用例。

  • Maximo AI Discovery Workshop：一次协作式交流，它旨在评估您的业务与技术需求并制定战略架构和路线图，以便通过 Maximo AI 加快实现成果
  • 设置并启用 Maximo AI：通过 Maximo AI Assistant 的支持来设置 Maximo AI，以部署新的用例，从而提高工作效率和增长速度。
  • 配置并构建用例：部署在研讨会期间定义的用例，或快速实施我们的预定义用例，从而利用现成可用的 Maximo AI 功能来快速交付解决方案，并使利益相关者能在整个组织中扩展这些解决方案。

应对资产密集型运营中的维护挑战

维护团队常会遭遇需要手动验证工作、分配资源和捕获故障信息的各种分散流程。效率低下会拉长主管与工程师的准备时间，并限制其确定维护活动优先级的能力。

这些服务产品旨在快速部署 Maximo AI 功能，而其中最重要的目标在于提高资产可靠性和报告能力、通过自动化功能来减少无用功，以及简化流程。这些功能可降低成本、节省时间，并确保维护团队可专注于更高价值的任务。借助 Maximo AI Discovery Workshop，可帮助组织明确业务需求、评估当前能力并为维护运营制定愿景。该研讨会可指出运营挑战，并确定可解决这些挑战的 AI 用例。

而最终成果则是一个目标架构和路线图，其中展示了 AI 如何改进决策、增强可靠性并支持实现可衡量的成果。

新 AI 功能的 3 个用例

Maximo AI Service 设置完毕后，组织便可部署有针对性的 AI 功能来支持特定的维护角色。IBM 已可部署的某些用例可帮助团队快速部署解决方案并实现价值。

准备好部署 Expert Labs 提供的用例：

  • 借助 Maximo Assistant 来部署 AI 增强型工单评估功能：通过简化信息检索、验证工单详细信息并指导开展必要的后续操作，来提高工单审查质量。
  • 使用 Maximo AI Service 来部署重复工单检测与解决功能：通过识别并解决为同一资产问题创建的多个工单，减少无用功和资源分配。
  • 利用 Maximo AI Service 来部署推荐的缺失故障代码：通过分析已完成的工单并推荐准确的故障代码来增强报告功能和未来的维护规划，从而提高长期可靠性。

立即开始

开始参加 IBM 的 Maximo Application Suite AI Discovery Workshop，深入了解 AI 和 IBM Maximo 如何在维护、可靠性、运营与可持续性方面提升您的资产管理方法。

报名参加此研讨会

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager