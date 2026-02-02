IBM Expert Labs 将为 Maximo Application Suite 推出 AI Service 产品

维护团队常会遭遇需要手动验证工作、分配资源和捕获故障信息的各种分散流程。效率低下会拉长主管与工程师的准备时间，并限制其确定维护活动优先级的能力。

这些服务产品旨在快速部署 Maximo AI 功能，而其中最重要的目标在于提高资产可靠性和报告能力、通过自动化功能来减少无用功，以及简化流程。这些功能可降低成本、节省时间，并确保维护团队可专注于更高价值的任务。借助 Maximo AI Discovery Workshop，可帮助组织明确业务需求、评估当前能力并为维护运营制定愿景。该研讨会可指出运营挑战，并确定可解决这些挑战的 AI 用例。

而最终成果则是一个目标架构和路线图，其中展示了 AI 如何改进决策、增强可靠性并支持实现可衡量的成果。