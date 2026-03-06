IBM Sterling OMS 引入用于 Order Management 的智能体式 AI

通过将先进 AI 集成到现有 Order Management 系统 (OMS) 中，企业可以增强决策能力、 优化 工作流程并提高整体生产力，而无需进行全面的系统改造。
IBM Sterling Order Management System (OMS) 即将 引入 智能体式 AI 功能 ，为平台带来前沿的 智能体式 AI ，在 利用 现有系统强大基础的同时，将智能无缝嵌入订单生命周期的各个环节。
借助新的 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On，用户可以在复杂的全渠道环境中提高履约准确性、简化运营并提升客户体验。该工具包包含用于订单信息、优惠券执行、订单取消、库存细分和合同风险评估的智能体，每个智能体都提供精准智能，减少错误、优化决策并保护收入。
注：IBM Sterling Order Management System (OMS) 中新的智能体式 AI 功能计划于 2026 年 3 月 6 日正式发布，将先进的 AI 驱动决策与自动化直接引入 OMS 平台。
IBM Sterling OMS 提供的关键 AI 驱动价值是在整个订单生命周期中实现 预测性控制 的能力。AI 驱动的预测能力使您的团队能够 预判 并提前应对潜在瓶颈，从而提高订单 履约 的 速度 和 准确性。
无论 是 预测供应链中的潜在延误、 识别 库存短缺，还是预测客户需求高峰，AI 功能都使用户能够更快、更自信地做出明智的、数据驱动的决策。预测性分析不仅能提高运营效率，还能实现 主动式客户服务，帮助企业在满足客户期望的同时，降低代价高昂的失误风险。
自动化是智能体式 AI 集成的另一个基石。通过此版本，IBM Sterling OMS 用户将能够自动执行传统上占用宝贵人力资源的常规、重复性任务。
通过自动化这些流程，企业可以解放员工，让他们专注于更高价值的任务，从而推动创新并提升客户体验。这既 节省了时间 ，又 降低了成本，因为 AI 接管了耗时的任务，使您的团队能够在无需增加更多资源的情况下实现扩展。
想象一下，一个订单需要根据库存水平、距离和运输成本被路由到特定仓库。借助 AI 赋能的功能，此路由过程将被自动化，确保订单快速高效地处理，同时减少人为错误并 优化 运输成本。
对于 AI 的一个普遍担忧是缺乏透明度，尤其是在关键决策过程中。借助 智能体式 AI，IBM Sterling OMS 通过提供 可解释的决策来应对这一挑战。此功能确保 AI 做出的每一个决策都能够被用户追溯、解释和理解。
例如，如果订单被延迟或重新路由，AI 系统将提供该决策方式和原因的解释。无论 是 由于供应链限制、库存可用性还是运输 物流，用户都能获得每个决策背后清晰、可理解的原因。这种透明度不仅建立了信任，还允许基于反馈和不断变化的业务条件对 AI 系统进行持续优化。
与其他需要彻底改造的系统不同，智能体式 AI 能够无缝集成到现有的 IBM Sterling OMS 基础架构中。 您 无需替换或重建 Order Management 系统，而是通过 AI 功能对其进行增强，从而立即创造价值。
为什么是现在？随着数字化转型持续重塑各行业，AI 已 成为 包括 Order Management 在内的众多业务职能中创新的关键驱动力。已经采用 AI 的企业已在 供应链优化、 需求预测和 订单 履约 等领域看到了优点。
面向 IBM Sterling OMS 的智能体式 AI 旨在满足希望保持领先地位的企业不断变化的需求。 这 不仅仅是为了让运营更快或更高效，更是 为了让组织能够做出更好、更智能的决策，从而驱动长期成功。而且，由于该解决方案直接集成到现有的 IBM Sterling OMS 基础设施中，企业可以在无需进行系统全面替换而造成中断的情况下， 利用 这些优势。
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