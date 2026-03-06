IBM Sterling OMS 引入用于 Order Management 的智能体式 AI

IBM Sterling Order Management System (OMS) 即将 引入 智能体式 AI 功能 ，为平台带来前沿的 智能体式 AI ，在 利用 现有系统强大基础的同时，将智能无缝嵌入订单生命周期的各个环节。

借助新的 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On，用户可以在复杂的全渠道环境中提高履约准确性、简化运营并提升客户体验。该工具包包含用于订单信息、优惠券执行、订单取消、库存细分和合同风险评估的智能体，每个智能体都提供精准智能，减少错误、优化决策并保护收入。

注：IBM Sterling Order Management System (OMS) 中新的智能体式 AI 功能计划于 2026 年 3 月 6 日正式发布，将先进的 AI 驱动决策与自动化直接引入 OMS 平台。