IBM 在 watsonx Orchestrate 中推出 Agent Assist，变革联络中心绩效

Agent Assist 加入了 watsonx Orchestrate 中日益丰富的智能体能力集，让企业能自动化端到端工作流，同时由人掌控所有重要决策。
IBM 宣布 IBM watsonx Orchestrate 中的 Agent Assist 功能正式发布，这项新能力可在客服人员与客户实时交互时提供实时 AI 指导。该功能旨在缩短通话处理时间、提高首次联络解决率，并帮助联络中心将专业知识扩展至整个客服团队。
Agent Assist 直接集成在 watsonx Orchestrate 中，无需额外购买。它与全球领先的客户关怀平台 Genesys Cloud 无缝协作，在团队已有的客服工作区中呈现意图检测、自动化流程触发器和下一步最佳行动建议。此功能支持语音和聊天渠道。
此次发布体现了 IBM 更广泛的 AI 战略：将 AI 作为力量倍增器，而非取代人类员工，处理客户服务中的繁琐事务，让客服人员专注于判断、同理心和问题解决。Agent Assist 加入了 watsonx Orchestrate 中日益丰富的智能体能力集，让企业能自动化端到端工作流，同时由人掌控所有重要决策。
Agent Assist 是一个实时 AI 层，当客户与客服代表开始交互时立即激活。随着聊天或语音对话的展开，它会倾听、检测意图，并即时在客服现有工作区中呈现正确的信息和建议操作。
无需切换标签页、中途翻找政策文件或依赖记忆。智能体只需专注于客户，其余交由 AI 处理。 “联络中心负责人多年来一直被许诺 AI 能力，但得到的却是遵循死板脚本的聊天机器人，”IBM watsonx Orchestrate 产品经理 Kourosh Karimkhany 表示。“Agent Assist 则不同——它能跟上复杂曲折的对话，并在客服代表与客户保持互动的同时启动自动化工作流程。”
“我不认可这笔扣款。”
争议交易是银行客户来电最常见且最紧急的原因之一。Agent Assist 一旦检测到欺诈或争议意图，便会自动拉取客户近期交易记录、预填争议发起表单，并向客服人员呈现推荐解决路径——这一切在客服人员仍需开口问第一个追问问题之前就已完成。
“我要转账。”
转账不仅产生大量通话量，人工处理还伴随着切实风险。Agent Assist 在对话早期即识别转账相关意图，自动验证账户状态和转账限额，并实时引导客服人员通过各项合规或身份验证检查点。
“我需要更多时间支付本月账单。”
还款困难属于敏感对话，既需要同理心也要高效。当 Agent Assist 在对话中检测到困难信号时，会立即呈现客户的还款记录、适用的援助计划以及预批准的纾困方案，让客服人员无需让客户等待就能获得提供有效解决方案所需的一切信息。
Agent Assist 的核心承诺是让每位客服人员都能表现得像联络中心里最优秀的同事。常规查询、表单预填、合规检查及流程触发均自动在后台完成，并以清晰建议的形式呈现，供客服人员审核确认。
Agent Assist 与 Genesys Cloud 原生集成，将 AI 指导直接融入团队已在使用的客服工作区中。无论是聊天还是语音渠道，该功能都能提供一致的实时支持，无需学习新界面，也无需更换任何基础设施。
欲了解有关 Orchestrate 和 Agent Assist 的更多信息，请联系 IBM 代表或查看以下链接。