IBM 在 watsonx Orchestrate 中推出 Agent Assist，变革联络中心绩效

IBM 宣布 IBM watsonx Orchestrate 中的 Agent Assist 功能正式发布，这项新能力可在客服人员与客户实时交互时提供实时 AI 指导。该功能旨在缩短通话处理时间、提高首次联络解决率，并帮助联络中心将专业知识扩展至整个客服团队。

Agent Assist 直接集成在 watsonx Orchestrate 中，无需额外购买。它与全球领先的客户关怀平台 Genesys Cloud 无缝协作，在团队已有的客服工作区中呈现意图检测、自动化流程触发器和下一步最佳行动建议。此功能支持语音和聊天渠道。

此次发布体现了 IBM 更广泛的 AI 战略：将 AI 作为力量倍增器，而非取代人类员工，处理客户服务中的繁琐事务，让客服人员专注于判断、同理心和问题解决。Agent Assist 加入了 watsonx Orchestrate 中日益丰富的智能体能力集，让企业能自动化端到端工作流，同时由人掌控所有重要决策。