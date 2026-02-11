为合适的工作负载选择合适的芯片：为何架构选择在下一阶段的云性能中至关重要

与传统企业应用相比，现代工作负载——尤其是涉及 AI 推理、分析和数据处理的工作负载——对基础设施的要求截然不同。
这些工作负载受益于：
为了支持这些需求，IBM Cloud 在 IBM Cloud Virtual Server for VPC 中引入了采用性能核的 Intel Xeon 6 处理器。
借助这一全新架构，IBM Cloud 可以在单个 NUMA 域内提供多达两倍的 vCPU，帮助工作负载高效扩展，同时保持内存局部性——这对于延迟敏感型和数据密集型应用而言是一个重要因素。
此外，Intel Xeon 6 实例每个内核提供高达 5MB 的缓存，有助于实现对频繁使用数据的快速访问，并提高分析、AI 推理和内存密集型工作负载的整体效率。
“随着云工作负载的不断发展，必须更精确地应用性能，”Intel Corporation 数据中心产品部门院士 Srini Krishna 表示。“Intel Xeon 6 引入了针对现代工作负载（如 AI 推理、分析和高吞吐量数据处理）优化设计的性能核。通过与 IBM Cloud 紧密合作，我们能够以一种审慎的、以工作负载为导向的方式将这些架构进步带给客户。”
对于现代云工作负载而言，单纯的计算性能已不足以满足需求。服务之间、节点之间以及进入 AI 和分析管道的数据移动也变得同样关键。
借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC 上的 Intel Xeon 6，客户每个虚拟网络接口卡 (VNIC) 可实现高达 100 Gbps 的网络吞吐量。这种高吞吐量网络能力支持那些依赖于服务之间快速、可预测通信的数据密集型及分布式工作负载。
结合性能优化的内核和每个 NUMA 域更高的 vCPU 密度，此架构旨在帮助工作负载水平及垂直扩展，同时避免引入不必要的瓶颈。
这一演进旨在使架构与工作负载目标保持一致。
第 4 代 Intel Xeon 处理器继续在 IBM Cloud 中发挥关键作用，提供均衡的通用性能以及与广泛企业软件栈的出色兼容性。
非常适用于：
这些处理器仍然是运行注重一致性、灵活性和久经考验的性能的关键业务应用的绝佳选择。
采用性能核的 Intel Xeon 6 处理器通过应对需要更具针对性性能特性的工作负载，扩展了这一基础，包括：
Intel Xeon 6 代表了为补充现有计算选项而设计的专业化方案，让客户能更自主地掌控性能应用方式。
IBM Cloud 的基础设施构建秉持审慎态度。我们追求架构多样性并非为了标新立异，而是旨在帮助客户在明确性与信心中，将恰当的工作负载部署于合适的平台。通过在 IBM Cloud Virtual Servers for VPC 中同时提供均衡通用计算与性能优化架构，我们致力于让客户能够：
IBM Cloud Flex Profiles 进一步强化了这种架构选择权，使客户能以每 vCPU 最低成本灵活调整计算资源配置，精准匹配工作负载需求。
随着云工作负载持续演进，基础设施必须同步进化——不是追逐原始性能指标，而是实现架构清晰性、工作负载适配性与审慎选择权的统一。
IBM Cloud 与 Intel 的合作跨越单一代际处理器。IBM Cloud 与 Intel 紧密协作，将包括 Intel Xeon 处理器和 Intel Gaudi AI 加速器在内的新一代 CPU 微架构与 AI 创新成果引入云端，聚焦性能、安全及企业级实际工作负载。这种合作为客户实现基础设施现代化、规模化部署 AI 及在混合云环境中自信创新提供有力支持。
在 IBM Cloud，我们定义云性能的标准并非单一处理器，而是为特定工作负载选择恰当芯片的能力，将性能精准投入到最具价值的领域。
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