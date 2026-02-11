为合适的工作负载选择合适的芯片：为何架构选择在下一阶段的云性能中至关重要

与传统企业应用相比，现代工作负载——尤其是涉及 AI 推理、分析和数据处理的工作负载——对基础设施的要求截然不同。

这些工作负载受益于：

高每核性能

NUMA 域内可预测的低延迟

强大的内存带宽和缓存局部性

对矢量化及高吞吐量操作的高效处理

为了支持这些需求，IBM Cloud 在 IBM Cloud Virtual Server for VPC 中引入了采用性能核的 Intel Xeon 6 处理器。

借助这一全新架构，IBM Cloud 可以在单个 NUMA 域内提供多达两倍的 vCPU，帮助工作负载高效扩展，同时保持内存局部性——这对于延迟敏感型和数据密集型应用而言是一个重要因素。

此外，Intel Xeon 6 实例每个内核提供高达 5MB 的缓存，有助于实现对频繁使用数据的快速访问，并提高分析、AI 推理和内存密集型工作负载的整体效率。

“随着云工作负载的不断发展，必须更精确地应用性能，”Intel Corporation 数据中心产品部门院士 Srini Krishna 表示。“Intel Xeon 6 引入了针对现代工作负载（如 AI 推理、分析和高吞吐量数据处理）优化设计的性能核。通过与 IBM Cloud 紧密合作，我们能够以一种审慎的、以工作负载为导向的方式将这些架构进步带给客户。”