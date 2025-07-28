Instana 现支持在 AWS Fargate 上监控 PHP 应用程序

2025 年 7 月 28 日
随着组织加速其云原生转型， AWS Fargate 等平台对于部署可扩展的容器化工作量变得至关重要，而无需承担管理服务器的运营负担。同时， PHP 仍然是现代 Web 开发的基石，为从内容平台到业务关键型 API 的一切提供支持。
因此，我们很高兴地宣布， Instana 现全面支持在 AWS Fargate 上监控 PHP 应用程序运行，为动态无服务器架构环境中的 PHP 工作量带来先进的实时可观测性。
Instana 提供对 Fargate 工作量的运行状况和性能的全面可见性 ，包括 ECS 任务级别的 CPU 和内存利用率等关键基础设施指标。
使用 内置的整合仪表板 来获得 Fargate 环境的高级概览，并确保支持 PHP 应用程序的底层基础架构高效且有效地运行。
通过关联基础架构和应用程序数据，Instana 有助于您在工作量增长时保持稳定性和可扩展性。
Instana 的 APM 功能允许您 跟踪来自 PHP 应用程序的分布式跟踪 ，从而对服务如何跨微服务架构处理请求有深入的洞察分析。
为了提高可见性，您可以为不同的运行时部署 多个 Instana AWS Fargate 收集器 ，即使使用混合语言和框架构建，也能提供应用程序生态系统的整体视图。
如果您已经在使用 Instana，则在 Fargate 上启用 PHP 支持非常快速和简单：
AWS Fargate 上增加 PHP 支持，代表着 Instana 在提供无限可观测性的使命上又向前迈进了一步，使团队能够在任何地方监控任何工作量。
无论您是将旧版 PHP 应用程序迁移到云还是从头构建云原生服务，Instana 都能确保您拥有自信地构建和运营所需的深入可见性、性能洞察和实时分析。
立即试用，在 Fargate 上体验更高级的 PHP 监控。