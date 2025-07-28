Instana 现支持在 AWS Fargate 上监控 PHP 应用程序

随着组织加速其云原生转型， AWS Fargate 等平台对于部署可扩展的容器化工作量变得至关重要，而无需承担管理服务器的运营负担。同时， PHP 仍然是现代 Web 开发的基石，为从内容平台到业务关键型 API 的一切提供支持。

因此，我们很高兴地宣布， Instana 现全面支持在 AWS Fargate 上监控 PHP 应用程序运行，为动态无服务器架构环境中的 PHP 工作量带来先进的实时可观测性。