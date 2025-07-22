2025 年 7 月 22 日
IBM z/OS 一直是那些需要无与伦比的可靠性、可扩展性和安全性的企业的基础。2025 年，IBM 将在这一坚实基础上推出 z/OS 3.2，它是 IBM 旗舰大型机操作系统的下一个版本，旨在释放全新 IBM z17 的价值。最新版本的 z/OS 旨在支持客户将其应用程序和数据集成到混合云环境中，同时利用大型机的优势来支持当今 AI 驱动的工作量。
随着企业面临数据和事务的爆炸式增长，在优先考虑性能、安全性和合规性的同时，实现 AI 的现代化和集成，其紧迫性从未像现在这样迫切。z/OS 3.2 应对这一挑战，引入了对 IBM z17 新型 AI 加速技术的支持，该技术旨在帮助组织在原地直接运行传统 AI 和生成式 AI 模型，从而在加快洞察生成速度的同时，将数据移动相关的风险降到最低。
通过先进的加密和复杂的威胁检测，组织可以处理不断增长的数据量，同时保持最高水平的安全性和运营效率。通过利用操作系统中的 AI 能力，z/OS 3.2 旨在自动执行和简化 IT 运营。
z/OS 专为希望利用 AI 提升决策能力、发掘新的增长机会并从现有数据和应用中获取更大价值的组织而设计。z/OS 3.2 通过现代化 API 帮助客户在记录系统上释放数据价值，这些 API 专为在混合云和 AI 环境中访问 z/OS 数据而设计，无需依赖可能成本高且易出错的提取-转换-加载 (ETL) 流程。
DFSMS 云数据访问 (CDA) 和 DFSMS 对象访问方法 (OAM) 通过行业标准 REST API，实现 z/OS 上非结构化数据的访问和管理现代化，并允许分布式环境访问现有 z/OS 数据，从而将核心业务数据与混合云集成管理。
通过 EzNoSQL API 的增强功能，除了 COBOL、C 和 Java 之外，现在还允许应用程序在 z/OS 上利用 Python，从而允许客户直接在 z/OS 上构建可扩展、可访问的 NoSQL 数据库，以便为企业应用程序实现数据分析和预测建模。
在这些集成 AI 功能的背后是一个强大的科技堆栈，包括开源框架、zDNN 库和 AI 工具，全部都针对 IBM z17 的 Telum II 处理器、AI 集成加速器和 Spyre Accelerator 进行了优化1。这些组件协同工作，旨在直接在平台上实现实时、高速推理和模型执行，最大限度地减少延迟并消除移动敏感数据的需要。
AI 现在可以嵌入到任务关键型工作负载中，支持欺诈检测、供应链优化以及具有高性能和安全性的自动化决策等高级用例。
z/OS 3.2 提供了一个高度可安全配置且可扩展的平台，用于运行关键任务应用程序，以保护敏感数据和系统免受网络威胁及其他中断的影响。IBM 对网络韧性的承诺体现在该平台强大的安全功能上，包括指定的量子安全加密算法、全面加密、先进的身份认证方法以及完整性扫描。通过 IBM Threat Detection for z/OS (TDz) 以及通过 RACF 用户 ID 隔离实现的新隔离功能，客户可以获得针对潜在网络威胁的额外防护。
z/OS 3.2 继续致力于通过实施美国国家标准与技术研究院 (NIST) 量子安全算法来保护客户数据免受新兴量子威胁和数据泄露的影响。z/OS 3.2 中增强的安全功能帮助企业应对尚未发现的网络威胁和数据泄露的风险。这些增强功能旨在帮助客户和企业保护其数据的完整性和保密性，满足其监管要求和合规授权。
此外，z/OS 3.2 还简化了管理任务，为 IT 团队提供更直观、用户友好的体验。该平台先进的自动化功能和 API 旨在帮助组织简化 IT 运营、降低成本并提高工作效率。z/OS 3.2 利用融入 AI 的工具和功能，例如由 AI 驱动的工作负载管理器 (WLM)，来预测工作负载峰值并主动调整以满足需求。2。这些由人工智能驱动的数据预测可帮助组织继续不间断地访问关键应用程序和服务。
为了帮助进一步简化操作，z/OS 3.2 引入了 z/OSMF Storage Management 插件，该插件利用存储管理 REST API 的增强功能来提供 Storage Management Subsystem (SMS) 结构以及非活动控制数据集 (CDS) 的显示。这个简化且现代化的界面使存储管理员能够快速上手，执行大型机存储管理任务。通过实现用户体验现代化并提升核心任务的可访问性，IBM 正在为下一代大型机人才配备他们取得成功所需的工具和技能。这一改进基于 IBM 持续简化 z/OS 管理的努力，旨在让该平台对所有用户更直观、更高效。
z/OS 3.2 是大型机计算领域的一个重要里程碑。其创新的 AI 功能、增强的安全性和简化的管理功能，对于希望推动业务增长、提高运营效率和保持竞争优势的组织而言，是一个不可或缺的平台。通过投资 z/OS 3.2，企业可以释放其大型机资产的潜力，并为自己在日益复杂和快速变化的数字环境中为长期成功做好准备。
z/OS 3.2 计划于 2025 年 9 月 30 日全面上市。了解更多有关 z/OS 的信息并开始使用。加入 IBM z/OS 社区，了解有关 z/OS 的最新功能、讨论和活动。
我们诚挚邀请您通过我们的公告信以及将于 2025 年 7 月 29 日美国东部时间下午 1 点举行的网络研讨会，深入了解这一令人振奋的新版本，并全面探讨 z/OS 3.2 所提供的新功能和新特性。在此注册。
亲身体验 z/OS 3.2，并在我们即将于 2025 年 10 月 6 日至 9 日在佛罗里达州奥兰多举办的 TechXchange 大会上聆听主题专家的分享。
资料来源：
1 IBM Spyre AI Accelerator 支持预计将于 2025 年第四季度推出。
2 该功能计划于 2025 年第四季度推出。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。