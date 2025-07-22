IBM z/OS 一直是那些需要无与伦比的可靠性、可扩展性和安全性的企业的基础。2025 年，IBM 将在这一坚实基础上推出 z/OS 3.2，它是 IBM 旗舰大型机操作系统的下一个版本，旨在释放全新 IBM z17 的价值。最新版本的 z/OS 旨在支持客户将其应用程序和数据集成到混合云环境中，同时利用大型机的优势来支持当今 AI 驱动的工作量。

随着企业面临数据和事务的爆炸式增长，在优先考虑性能、安全性和合规性的同时，实现 AI 的现代化和集成，其紧迫性从未像现在这样迫切。z/OS 3.2 应对这一挑战，引入了对 IBM z17 新型 AI 加速技术的支持，该技术旨在帮助组织在原地直接运行传统 AI 和生成式 AI 模型，从而在加快洞察生成速度的同时，将数据移动相关的风险降到最低。

通过先进的加密和复杂的威胁检测，组织可以处理不断增长的数据量，同时保持最高水平的安全性和运营效率。通过利用操作系统中的 AI 能力，z/OS 3.2 旨在自动执行和简化 IT 运营。