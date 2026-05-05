IBM Z Database Assistant 为 AI 时代打造智能运营能力

企业正快速从 AI 试验探索阶段，迈入规模化应用阶段。然而，随着各组织业务推进，一项新的挑战逐渐显现，问题不在于战略目标，而在于实际运营就绪能力。各行各业的数据库管理员都面临同一个难题，需要耗费大量时间监控、故障排除以及管理日趋复杂的运行环境

数据库管理员疲于应对不断增加的系统复杂度，能够投入高价值工作的时间被严重压缩。性能瓶颈、锁争用、资源受限等关键预警信号往往分散在各类工具中，需要依靠专业技术积累和人工梳理才能解读。随着 AI 应用提速，这种传统模式已无法适配规模化发展。

IBM Z Database Assistant 改变了这一现状，将智能能力直接融入大型机上的 Db2 与 IMS 数据库管理体系。它可以持续评估数据库运行状态，提炼核心关键信息，结合场景解析问题，并指导团队采取合理应对措施。这并非简单新增一层监控体系，而是减少人工解读分析的工作量，让团队能够更高效、更从容地处理各类问题。

其结果是，最终实现从被动管理向主动精简运营模式转型，数据库管理员无需再耗费大量时间手动排查数据库故障、响应性能下降和应用中断等预警，以及处理资源配置、注销配置、索引重建、日志备份等重复性工作。这样，团队可将更多精力投入核心战略工作，例如提升数据质量、强化安全防护、设计高弹性工作流。智能自动化的数据库管理模式消除操作壁垒，让 IBM Z 平台数据全面支撑 AI 规模化采用。