IBM Z Database Assistant 为 AI 时代打造智能运营能力

随着企业规模化采用 AI，数据库运行效率已成为释放可信 Z 平台数据全部价值的关键。
今日，我们正式推出 IBM Z Database Assistant，助力企业实现数据库运营模式现代化，适配 AI 时代的业务需求。
IBM Z 已承载全球各类核心交易业务。该平台安全可靠、值得信赖，可持续产生高价值数据。然而，要调用这些数据以支撑实时分析与 AI 应用，仅开放访问权限是远远不够的。还需要具备智能、稳定且可规模化运行能力的系统作为支撑。
企业正快速从 AI 试验探索阶段，迈入规模化应用阶段。然而，随着各组织业务推进，一项新的挑战逐渐显现，问题不在于战略目标，而在于实际运营就绪能力。各行各业的数据库管理员都面临同一个难题，需要耗费大量时间监控、故障排除以及管理日趋复杂的运行环境
数据库管理员疲于应对不断增加的系统复杂度，能够投入高价值工作的时间被严重压缩。性能瓶颈、锁争用、资源受限等关键预警信号往往分散在各类工具中，需要依靠专业技术积累和人工梳理才能解读。随着 AI 应用提速，这种传统模式已无法适配规模化发展。
IBM Z Database Assistant 改变了这一现状，将智能能力直接融入大型机上的 Db2 与 IMS 数据库管理体系。它可以持续评估数据库运行状态，提炼核心关键信息，结合场景解析问题，并指导团队采取合理应对措施。这并非简单新增一层监控体系，而是减少人工解读分析的工作量，让团队能够更高效、更从容地处理各类问题。
其结果是，最终实现从被动管理向主动精简运营模式转型，数据库管理员无需再耗费大量时间手动排查数据库故障、响应性能下降和应用中断等预警，以及处理资源配置、注销配置、索引重建、日志备份等重复性工作。这样，团队可将更多精力投入核心战略工作，例如提升数据质量、强化安全防护、设计高弹性工作流。智能自动化的数据库管理模式消除操作壁垒，让 IBM Z 平台数据全面支撑 AI 规模化采用。
企业的发展机遇十分明确，释放可信 IBM Z 数据的全部价值，赋能数据分析与 AI 规模化应用。尽管各组织都认可系统现代化的重要性，但多数企业尚未搭建起匹配该目标的运营工作流。
IBM Z Database Assistant 聚焦数据库管理团队的核心诉求，助力企业填补这一能力缺口。让数据库管理员摆脱纯人工监管模式，在核心业务场景中实现智能化、引导式运营。IBM Z Database Assistant 以数据库管理员为核心搭建多组 AI 智能体，将智能能力与贴合业务场景的可视化用户界面仪表板相结合，具备以下能力：
通过简化数据库环境的评估、解读与管理流程，IBM Z Database Assistant 可保障可信数据持续稳定可用，随时支撑企业业务、AI 应用及数据分析工作。与此同时，该产品将运营专业知识直接嵌入工作流，缓解行业专业人才紧缺的现状，让团队无需过度依赖稀缺技术人才，也能快速做出合理决策。
展望未来，企业运营将持续向更智能、更适配业务、高度自主化的模式演进。
IBM Z Database Assistant 正是这一演进过程中的重要一环。它搭建起一个全新的运营能力层，不仅能够输出洞察分析，还可以结合业务场景解读并驱动执行，为系统自主优化、深度对接 AI 驱动工作流奠定基础。
作为 IBM Z 全品类数据与应用程序管理产品组合的重要组成部分，它助力组织从传统稳定记录系统，升级为具备智能执行能力的业务系统。
因为在 AI 时代，组织的核心竞争力不再只取决于数据获取能力，更在于数据运营的实际效能。