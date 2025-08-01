IBM 荣获 SSON 2025 年度最佳服务提供商

IBM 与全球直销企业安利的合作堪称共享服务典范——通过优化应付账款流程，显著提升运营效率。通过利用 AI 驱动的工作流和自动化，IBM 实现了流程标准化、数据管理并最大限度地减少人为错误，从而提高了效率和客户满意度。

我们携手开启了应付账款运营的转型之旅。通过部署 IBM 的 AI 驱动智能工作流和 BPO 服务，我们帮助他们：

在 58 个国家或地区实现流程的标准化和自动化

使用 watsonx 的生成式 AI 改善数据管理和分析

增强业务连续性和合规性

减少人工错误和干预

实现超过 50% 非接触式发票处理

结果如何？工作效率提高 38%，发票周期时间缩短 10 天，客户满意度从 91% 提高到 96%，上报情况减少 90%。

安利公司 GBS 副总裁兼企业财务总监 Michael van der Ploeg 表示：“与 IBM 的合作使安利能够实施规模化的全球工作流 。”