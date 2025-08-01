IBM 荣获 SSON 2025 年度最佳服务提供商

2025 年 8 月 1 日
IBM 与全球直销企业安利的合作堪称共享服务典范——通过优化应付账款流程，显著提升运营效率。通过利用 AI 驱动的工作流和自动化，IBM 实现了流程标准化、数据管理并最大限度地减少人为错误，从而提高了效率和客户满意度。
我们携手开启了应付账款运营的转型之旅。通过部署 IBM 的 AI 驱动智能工作流和 BPO 服务，我们帮助他们：
结果如何？工作效率提高 38%，发票周期时间缩短 10 天，客户满意度从 91% 提高到 96%，上报情况减少 90%。
安利公司 GBS 副总裁兼企业财务总监 Michael van der Ploeg 表示：“与 IBM 的合作使安利能够实施规模化的全球工作流 。”
SSON 影响力大奖旨在表彰在创新、卓越运营和战略转型方面处于领先地位的组织。此次获奖巩固了 IBM 作为值得信赖合作伙伴的地位，表明 IBM 始终通过人工智能、自动化技术与深厚行业专长，助力企业实现运营现代化转型。
IBM Consulting 副总裁/高级合伙人 Joan Torres 表示：“IBM Consulting 团队的所有成员，包括我自己在内，都对这一高度认可感到非常自豪和感激。”
在 IBM，我们相信未来业务运营是 AI 驱动的，技术会增强而不是取代人类的专业知识。我们的业务流程转型方法基于：
IBM Consulting 的 Amit Dube 表示：“我们不仅在优化流程，我们还在与企业合作，帮助企业构建更智能、更有弹性的运营模式，使其能够适应变化，并充满信心地扩大规模。”
这不是要将昨天的流程自动化。这需要从头开始重新设计，并以生成式 AI、预测性洞察分析和人机协作为内核。
这个奖项激励着我们不断创新。我们专注于帮助行业的客户利用 AI 和自动化实现真正的业务结果。
IBM Consulting 业务运营交付全球管理合伙人 Sachin Varma 表示：“该奖项凸显了我们通过大规模嵌入 AI 资产和智能体工作流而提供的差异化价值。对于 IBM 来说，这绝非边缘事务，而是我们为客户驱动变革性成果的核心所在。”
该奖项是安利与 IBM 合作关系的证明。我们携手超越传统外包模式，实现精准资源整合，共同构建更智能、更具韧性的业务体系，提供量身定制的体验式价值。
展望未来，我们的合作重点是 agentic AI 驱动的增长，该系统不仅可以提供协助，而且可以自主行动，学习和适应，以提供持续的价值。随着合作的加深，IBM 和安利将引领下一波智能运营浪潮，塑造未来的工作和客户体验。