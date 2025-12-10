IBM 荣获 2025 年度 SSON 卓越服务提供商奖：AI 驱动服务卓越之路的重要里程碑

今年的奖项不仅体现了 IBM 自身的能力，更彰显了其与 安利、 菲利普莫里斯国际、 利洁时和 联合利华等领先企业开展战略合作所产生的深远影响。这些企业正推动其运营体系向规模化、智能化转型，以获取更强劲的业务成果——而 IBM 在其中发挥着核心助推作用。

跨行业来看，IBM 凭借先进技术、智能自动化与深厚行业经验的结合，正帮助客户降低复杂度、提升透明度，并实现可衡量的绩效提升。