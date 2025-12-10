IBM 荣获 2025 年度 SSON 卓越服务提供商奖：AI 驱动服务卓越之路的重要里程碑
IBM 在享有盛誉的 SSON 影响力大奖评选中，荣获 2025 年度卓越服务提供商 称号。这一认可突显了公司在提升共享服务卓越性、加速全球企业 AI 驱动转型方面的领导地位。
今年的奖项不仅体现了 IBM 自身的能力，更彰显了其与 安利、 菲利普莫里斯国际、 利洁时和 联合利华等领先企业开展战略合作所产生的深远影响。这些企业正推动其运营体系向规模化、智能化转型，以获取更强劲的业务成果——而 IBM 在其中发挥着核心助推作用。
跨行业来看，IBM 凭借先进技术、智能自动化与深厚行业经验的结合，正帮助客户降低复杂度、提升透明度，并实现可衡量的绩效提升。
IBM 客户的评价进一步印证了这一荣誉的含金量，他们充分肯定了合作带来的实质性变革：
IBM 核心理念坚信：商业运营的未来本质上是 AI 驱动的——先进模型、自动化与智能体工作流将与人类专业知识深度融合。
IBM 持续助力全球各组织构建 更智能、更具弹性、更适应变化的 运营模式，加速价值创造并为长期竞争力构建基础。
“我们很荣幸获得此项认可，”IBM Consulting 亚太区管理合伙人 Juhi McClelland 表示。"作为在大型科技组织内规模化运营的唯一全球性咨询机构，我们为客户带来独特优势。该奖项体现了 IBM Consulting 规模化部署 AI 与智能体工作流以推动变革性、可持续成果的能力。”
Juhi 补充道：“当今客户期望合作伙伴能提供先进的 AI 驱动软件、自动化工具及经过验证的资产——而我们确保顾问团队配备所需的技术与专业知识，以交付更快、更好的成果。”