IBM webMethods Hybrid Integration：AI 时代从连接到控制

AI 智能体正迅速成为企业工作流中的积极参与者。它们调用 API、访问数据、调用工具，并与其他智能体实时协作。但是，为 LLM、MCP、智能体间通信等部署单独的网关，就如同运营一个机场，每家航空公司都有不同的安检通道，这造成了不必要的复杂性和运营盲点。

IBM DataPower Interact Gateway 通过为 AI 交互提供单一、可信的控制点来简化这一局面。它充当 AI 智能体、模型、企业 API、工具和数据源之间的中介层，使组织能够在其 AI 生态系统中应用一致的安全、治理、可观测性和访问策略。

组织可以将现有 REST API 暴露为模型背景信息协议 (MCP) 工具，而无需重写业务逻辑，这使经过验证的企业能力能够立即被 AI 智能体使用，同时保留现有投资。随着新的 AI 交互模式和标准的出现，企业可以扩展相同的治理模型，而无需再引入另一个专用网关。

其成果是一个安全、策略驱动的基础，可帮助组织加速 AI 采用、最大限度地实现重用，并在不牺牲控制力的情况下大胆创新。