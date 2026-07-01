IBM webMethods Hybrid Integration：AI 时代从连接到控制

IBM 正在扩展 IBM webMethods Hybrid Integration，新增功能可帮助企业管控 AI 交互、解锁 B2B 业务背景信息、实现集成基础现代化，并在混合环境中扩展可信的数字体验。
IBM 正在推出 IBM webMethods Hybrid Integration 的一系列创新，帮助组织超越简单的系统连接，迈向对 AI 企业数字神经系统的编排与管控。
这些创新共同应对了企业面临的运营现实：随着 AI、API、事件、B2B 交易和混合系统变得更加互联，组织需要一种方式来管控 AI 交互，为业务团队提供更清晰的合作伙伴交易背景信息，帮助开发者发现和重用 API 及事件，并实现集成基础的现代化，而不会产生新的孤岛或治理缺口。
根据 IBM 商业价值研究院的数据，68% 的企业认为，如果没有更强的集成能力，AI 计划将会失败。这一洞察印证了我们每天从客户那里听到的反馈：AI 的成功取决于以信任、速度和控制力连接并管控数据和系统的能力。
AI 智能体正迅速成为企业工作流中的积极参与者。它们调用 API、访问数据、调用工具，并与其他智能体实时协作。但是，为 LLM、MCP、智能体间通信等部署单独的网关，就如同运营一个机场，每家航空公司都有不同的安检通道，这造成了不必要的复杂性和运营盲点。
IBM DataPower Interact Gateway 通过为 AI 交互提供单一、可信的控制点来简化这一局面。它充当 AI 智能体、模型、企业 API、工具和数据源之间的中介层，使组织能够在其 AI 生态系统中应用一致的安全、治理、可观测性和访问策略。
组织可以将现有 REST API 暴露为模型背景信息协议 (MCP) 工具，而无需重写业务逻辑，这使经过验证的企业能力能够立即被 AI 智能体使用，同时保留现有投资。随着新的 AI 交互模式和标准的出现，企业可以扩展相同的治理模型，而无需再引入另一个专用网关。
其成果是一个安全、策略驱动的基础，可帮助组织加速 AI 采用、最大限度地实现重用，并在不牺牲控制力的情况下大胆创新。
每一笔发出的订单、处理的发票或收到的确认函，都不仅仅是一次技术交易，更代表着一项业务承诺。然而，当出现问题时，团队往往需要花费数小时，将来自多个系统的日志和文档拼接起来，才能回答几个简单的问题：发生了什么？为什么会发生？我们接下来该怎么办？
这就像试图通过拼凑来自不同快递公司、仓库和海关的更新来追踪一个包裹，而不是拥有一个统一的端到端货运视图。数据是存在的，但缺失了业务背景信息。 问题不在于缺乏数据，而在于缺乏业务背景信息。
IBM webMethods B2B Workspace 通过将零散的运营数据转化为具有业务感知的体验，改变了这一局面。通过背景信息相关的、基于角色的视图和 B2B 文档可追溯性，它自动关联来自不同合作伙伴、系统和业务流程的文档，提供统一的端到端业务叙事。
这代表着从追踪交易到理解业务成果的转变。业务和运营团队无需依赖 IT 部门拼凑信息，就能直接看到正在发生的情况，理解依赖关系，并识别流程在何处发生中断。
凭借这种程度的背景信息，团队能够从被动式故障排除转向主动式决策，一体化回答发生了什么、为什么发生以及接下来面临什么风险等关键问题。
其结果是更快的决策、减少对 IT 的依赖、更早的风险检测以及订单到现金和采购到付款等任务关键型流程的持续优化，从而将 B2B 数据从后台资产转变为业务绩效的战略驱动力。
当政府机构对公民服务进行现代化改造，或医疗保健提供方将关键工作流迁移到云端时，成功的衡量标准不仅仅是速度，而是在不损害安全、合规或公众信任的前提下完成这些工作。
政府和其他高度受监管行业的组织每天都在面对这种平衡行为。他们需要对老化的基础设施进行现代化改造，同时要在严格的监管和运营要求下运营。
随着 IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government 获得 FedRAMP 中度授权，联邦机构可以加速云采用，同时符合既定的公共部门安全标准。同样的工程原则也惠及金融服务、医疗、能源和其他受监管行业的客户，在这些行业中，弹性、治理和运营纪律是基础性要求，而非可选功能。
其成果是一个集成平台，使组织能够大胆创新，因为信任与合规已深植于平台基础之中。
现代数字企业越来越依赖 API 和事件流。然而，开发人员往往不得不在不同的目录和彼此割裂的治理模型中寻找他们所需的内容。
IBM webMethods Hybrid Integration 将 API 和事件整合到一个统一的开发者门户中，使团队能够通过单一、受管控的体验发现、消费和重用同步及异步资产。
其结果不仅仅是便利。它加速了开发，提高了可重用性，强化了治理，并帮助组织以更高的一致性和信心构建事件驱动架构。
创新需要一个现代化的平台作为基础。
IBM webMethods 12.1 引入了对 Jakarta EE 10 和基于 IBM Semeru Runtime 21 的 Java 21 的支持，同时支持运行时 YAML 配置和容器镜像，以简化部署和运营。开发人员还受益于原生 Apache Avro 支持（包括模式注册表集成）和内置单元测试等功能，从而缩短开发周期，实现更可靠的集成。
这些增强功能为组织提供了安全、可支持且面向未来的基础，在降低运营复杂性的同时提高开发人员生产力。
企业集成正进入一个新阶段。它不再仅仅是连接应用程序以及将数据从一个系统移动到另一个系统。它关乎让组织能够负责任地采用 AI，更快地应对变化，并以更高的可见性和信心运营。
我们在 IBM webMethods Hybrid Integration 中引入的创新，反映了从管控 AI 交互和简化开发者体验，到为 B2B 运营提供更丰富的业务背景信息，以及支持高度受监管环境中的现代化这一转变。
它们共同反映了一个核心信念：竞争优势不仅仅来自连接更多系统，而是来自将这些连接转化为可信、智能的运营。
这一理念是 IBM webMethods Hybrid Integration 的核心。通过帮助组织统一治理、加速创新并在可信的基础上构建，我们正在使客户能够拥抱 AI 的机遇，同时牢牢掌控其业务。
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