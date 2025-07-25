IBM watsonx Orchestrate 荣获 Everest Group 自主型 AI 创新观察卓越企业称号

2025 年 7 月 25 日
IBM watsonx Orchestrate 被评为 Everest Group 《创新观察：自主型 AI 产品 2025》中的卓越企业，这一殊荣凸显了我们在快速发展的智能体式 AI 领域的领导地位。这一顶级殊荣凸显了 IBM 在快速发展的自主型 AI 领域的领导地位，以及我们致力于提供前沿解决方案，帮助首席信息官 (CIO) 和首席技术官 (CTO) 推动重大业务转型的承诺。
Everest Group 的创新观察是对 24 家提供智能体式 AI 产品的领先科技供应商的全面评估。这些解决方案使企业能够构建能够自主决策、工作流编排和动态适应的智能体，从而改变企业跨人力资源、客户支持、采购和销售等职能的运营方式。
该报告聚焦于面向业务用户的低代码/无代码平台和可定制的预构建智能体，不包括以开发者为中心的框架。根据两个关键维度对提供商进行评估：
基于这些标准，Everest Group 将供应商划分为四类：卓越企业 (Luminaries)、快速跟随者 (Fast Followers)、影响者 (Influencers) 和探索者 (Seekers)。
在当今充满变革的企业环境中，对具有弹性、敏捷性和成本优化的运营需求至关重要。虽然传统的自动化带来了实实在在的效率，但智能体式 AI 的出现正在重新定义可能性。凭借其与生俱来的自主性、适应性和决策能力，智能体式 AI 有望通过简化工作流程、增强决策智能和开辟新的创新途径，从而彻底改变运营。
Watsonx Orchestrate 走在了这场革命的最前沿。作为一种低代码/无代码编排工具，它支持业务用户构建、部署和管理 AI 助手和智能体，从而自动执行复杂的工作流和流程。此类智能体旨在处理多步骤任务，能与 Workday、SAP 和 Salesforce 等现有企业系统无缝集成，并对自然语言指令做出响应。该平台还为关键领域提供面向特定业务的协同助手，如客户服务、代码生成和人力资源。
被评为卓越企业使 IBM 成为自主型 AI 领域顶尖创新者之一。这一认可体现了我们 watsonx Orchestrate 平台的实力，该平台使业务用户能够构建和部署 AI 智能体，自动化复杂工作流程，而无需深厚的技术专长。
借助 watsonx Orchestrate，用户可以：
这一认可证明了我们致力于提供可访问、可扩展且具有实际影响力的企业级 AI 的承诺。
智能体式 AI 正在重塑工作的未来。随着企业寻求提升生产力、降低成本并优化决策，IBM watsonx Orchestrate 等平台正引领潮流，帮助团队以更少的投入完成更多工作，并释放新的效率水平。Everest Group 的认可进一步巩固了 IBM 作为组织在拥抱 AI 驱动转型过程中可信赖合作伙伴的地位。