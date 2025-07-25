IBM watsonx Orchestrate 荣获 Everest Group 自主型 AI 创新观察卓越企业称号

在当今充满变革的企业环境中，对具有弹性、敏捷性和成本优化的运营需求至关重要。虽然传统的自动化带来了实实在在的效率，但智能体式 AI 的出现正在重新定义可能性。凭借其与生俱来的自主性、适应性和决策能力，智能体式 AI 有望通过简化工作流程、增强决策智能和开辟新的创新途径，从而彻底改变运营。

Watsonx Orchestrate 走在了这场革命的最前沿。作为一种低代码/无代码编排工具，它支持业务用户构建、部署和管理 AI 助手和智能体，从而自动执行复杂的工作流和流程。此类智能体旨在处理多步骤任务，能与 Workday、SAP 和 Salesforce 等现有企业系统无缝集成，并对自然语言指令做出响应。该平台还为关键领域提供面向特定业务的协同助手，如客户服务、代码生成和人力资源。

被评为卓越企业使 IBM 成为自主型 AI 领域顶尖创新者之一。这一认可体现了我们 watsonx Orchestrate 平台的实力，该平台使业务用户能够构建和部署 AI 智能体，自动化复杂工作流程，而无需深厚的技术专长。

借助 watsonx Orchestrate，用户可以：

自动执行多步骤任务，如安排面试和创建录用信

与 Workday、SAP 和 Salesforce 等企业系统无缝集成

利用面向特定领域的智能体，覆盖人力资源、客户服务和销售领域

使用自然语言指令智能体，并动态调整工作流程

这一认可证明了我们致力于提供可访问、可扩展且具有实际影响力的企业级 AI 的承诺。