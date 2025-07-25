IBM watsonx Orchestrate 荣获 Everest Group 自主型 AI 创新观察卓越企业称号

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 7 月 25 日

作者

Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate 被评为 Everest Group 《创新观察：自主型 AI 产品 2025》中的卓越企业，这一殊荣凸显了我们在快速发展的智能体式 AI 领域的领导地位。这一顶级殊荣凸显了 IBM 在快速发展的自主型 AI 领域的领导地位，以及我们致力于提供前沿解决方案，帮助首席信息官 (CIO) 和首席技术官 (CTO) 推动重大业务转型的承诺。

什么是创新观察？

Everest Group 的创新观察是对 24 家提供智能体式 AI 产品的领先科技供应商的全面评估。这些解决方案使企业能够构建能够自主决策、工作流编排和动态适应的智能体，从而改变企业跨人力资源、客户支持、采购和销售等职能的运营方式。

该报告聚焦于面向业务用户的低代码/无代码平台和可定制的预构建智能体，不包括以开发者为中心的框架。根据两个关键维度对提供商进行评估：

  • 市场绩效：智能体式 AI 用例的成熟度、规模和采用率
  • 生态系统驱动因素：合伙关系、投资和社区参与

基于这些标准，Everest Group 将供应商划分为四类：卓越企业 (Luminaries)、快速跟随者 (Fast Followers)、影响者 (Influencers) 和探索者 (Seekers)。

IBM watsonx Orchestrate：自主型 AI 领域的卓越企业

在当今充满变革的企业环境中，对具有弹性、敏捷性和成本优化的运营需求至关重要。虽然传统的自动化带来了实实在在的效率，但智能体式 AI 的出现正在重新定义可能性。凭借其与生俱来的自主性、适应性和决策能力，智能体式 AI 有望通过简化工作流程、增强决策智能和开辟新的创新途径，从而彻底改变运营。

Watsonx Orchestrate 走在了这场革命的最前沿。作为一种低代码/无代码编排工具，它支持业务用户构建、部署和管理 AI 助手和智能体，从而自动执行复杂的工作流和流程。此类智能体旨在处理多步骤任务，能与 Workday、SAP 和 Salesforce 等现有企业系统无缝集成，并对自然语言指令做出响应。该平台还为关键领域提供面向特定业务的协同助手，如客户服务、代码生成和人力资源。

被评为卓越企业使 IBM 成为自主型 AI 领域顶尖创新者之一。这一认可体现了我们 watsonx Orchestrate 平台的实力，该平台使业务用户能够构建和部署 AI 智能体，自动化复杂工作流程，而无需深厚的技术专长。

借助 watsonx Orchestrate，用户可以：

  • 自动执行多步骤任务，如安排面试和创建录用信
  • 与 Workday、SAP 和 Salesforce 等企业系统无缝集成
  • 利用面向特定领域的智能体，覆盖人力资源、客户服务和销售领域
  • 使用自然语言指令智能体，并动态调整工作流程

这一认可证明了我们致力于提供可访问、可扩展且具有实际影响力的企业级 AI 的承诺。

为什么这种认可很重要

智能体式 AI 正在重塑工作的未来。随着企业寻求提升生产力、降低成本并优化决策，IBM watsonx Orchestrate 等平台正引领潮流，帮助团队以更少的投入完成更多工作，并释放新的效率水平。Everest Group 的认可进一步巩固了 IBM 作为组织在拥抱 AI 驱动转型过程中可信赖合作伙伴的地位。

阅读 Everest Group 报告

了解 watsonx Orchestrate 的实际应用

了解更多 阅读 Everest Group 报告 了解 watsonx Orchestrate 的实际应用