想象一支敬业的开发团队正在不懈努力，致力于维护他们的 IT 基础设施。他们面临诸多挑战，从缺乏技术人才到数据管理和可扩展性问题。根据 IDC 的数据，38% 的受访组织指出，缺乏最新的 IT 和云运营人员、技能和自动化是最重要的挑战之一。这就像一个城市没有足够的工程师来维护其道路和建筑物。开发人员必须高效处理大量数据，并确保其系统可以扩展，以满足不断增长的需求。将新科技集成到现有系统中并不断优化运营以保持性能使他们的任务更加复杂。应对这些挑战需要创新的解决方案，能够自动化和简化流程，实现无缝整合和卓越运营。

这就是 AI 的用武之地。IBM watsonx Code Assistant 有助于实现整个软件开发生命周期的自动化，并兼容适用于 Ansible 等语言的各种 IT 基础设施。Ansible 专注于配置管理和应用程序部署。它用于配置 Terraform 已配置的服务器或其他基础设施上的软件和设置（例如安装软件包、设置用户或部署应用程序）。Watsonx Code Assistant 利用在高质量、精心整理的 Ansible 数据集（而非随机公共数据）上训练的模型，为开发人员提供利用自然语言运行手册和角色生成、详细解释和可定制模型的能力，该模型提供个性化建议以满足合规性并扩展业务需求。