2025 年 5 月 20 日
随着企业越来越依赖强大的数字框架来支撑其运营，对高效基础设施管理工具的需求比以往任何时候都更加明显。根据最近的 IDC 报告，77% 的受访组织认为数字基础设施对于其数字业务任务关键型战略的成功至关重要。基础设施自动化作为软件开发的支柱，有助于推动这些战略，确保应用程序不仅得到正确部署，而且还经过精心配置，以满足各种环境的特定要求。
为了实现这一目标，IBM watsonx Code Assistant 正在进一步扩展其 IT 自动化功能，以纳入 Terraform，从而增强整个软件生命周期中的基础设施管理。
想象一支敬业的开发团队正在不懈努力，致力于维护他们的 IT 基础设施。他们面临诸多挑战，从缺乏技术人才到数据管理和可扩展性问题。根据 IDC 的数据，38% 的受访组织指出，缺乏最新的 IT 和云运营人员、技能和自动化是最重要的挑战之一。这就像一个城市没有足够的工程师来维护其道路和建筑物。开发人员必须高效处理大量数据，并确保其系统可以扩展，以满足不断增长的需求。将新科技集成到现有系统中并不断优化运营以保持性能使他们的任务更加复杂。应对这些挑战需要创新的解决方案，能够自动化和简化流程，实现无缝整合和卓越运营。
这就是 AI 的用武之地。IBM watsonx Code Assistant 有助于实现整个软件开发生命周期的自动化，并兼容适用于 Ansible 等语言的各种 IT 基础设施。Ansible 专注于配置管理和应用程序部署。它用于配置 Terraform 已配置的服务器或其他基础设施上的软件和设置（例如安装软件包、设置用户或部署应用程序）。Watsonx Code Assistant 利用在高质量、精心整理的 Ansible 数据集（而非随机公共数据）上训练的模型，为开发人员提供利用自然语言运行手册和角色生成、详细解释和可定制模型的能力，该模型提供个性化建议以满足合规性并扩展业务需求。
随着组织继续发展并采用新科技，对强大的基础设施即代码 (IaC) 解决方案的需求变得越来越重要。HashiCorp 的 Terraform 计划成为 watsonx Code Assistant 中未来支持的新语言，有望进一步变革基础设施自动化。
Terraform 擅长管理跨多个云平台的基础设施，使开发人员能够使用高级配置语言定义和配置基础设施。通过即将进行的集成，watsonx Code Assistant 开发人员可以生成 Terraform 模板和脚本来配置基础设施，并使用 Ansible 来进行配置，从而实现整个基础设施生命周期的自动化。使用 Terraform 的优势包括：能够管理复杂的依赖关系、推动一致的配置，以及促进团队之间的协作。
通过将 Terraform 集成到 watsonx Code Assistant，组织将能够更有效地自动化其基础设施配置、部署和维护流程，确保其 IT 环境始终经过优化且处于最新状态。
对于已在使用 Terraform 的组织来说，最紧迫的挑战之一是管理模块和提供程序的更新。这些组件经常会通过新功能和性能改进得到增强。然而，由于更新基础设施代码需要人工操作和承担风险，许多团队推迟了升级。
这通常会导致技术债务并错失优化机会。IBM watsonx Code Assistant 对 Terraform 的扩展可以通过自动化升级过程来帮助应对这一挑战。它可以分析现有的 Terraform 配置，识别过时的模块和提供程序，并提供兼容的更新建议。通过生成更新的代码并提供清晰的变更说明，可降低出错风险并加快新功能的采用。
另一个常见场景涉及部署新建的应用程序。开发人员可能需要在特定环境中为此应用程序配置基础设施，无论是 AWS、本地还是从一个云供应商迁移到另一个云供应商，例如从 AWS 迁移到 Azure。借助 watsonx Code Assistant 和 Terraform，开发人员将能够使用自然语言描述其部署需求，该工具将生成 Terraform 代码以帮助配置基础设施。基础设施就位后，Ansible 就会接管配置环境，包括安装软件、设置用户和部署应用程序。
这种端到端自动化可以帮助减少启动新服务所需的时间和复杂性，特别是在混合或多云环境中。
配备 AI 的强大工具可以帮助将 IT 基础设施转变为运转良好的机器。IBM watsonx Code Assistant、Ansible 和 Terraform 成为这个故事的主角，自动执行曾经需要大量手动工作的任务。借助 watsonx Code Assistant 的 AI 驱动洞察分析、Ansible 的无缝配置管理以及 Terraform 强大的基础设施配置，开发人员可以专注于创新而不是维护。当他们在不同环境中部署应用程序时，自动化系统会处理配置和优化任务。Terraform 的整合有望实现更高的效率，使复杂的基础设施管理变得简单。Watsonx Code Assistant 代表了 IT 的未来，使组织能够轻松可靠地构建、部署和维护其环境。