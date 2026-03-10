该版本进一步践行 IBM 的承诺，在 IBM Z 环境中直接提供安全的企业级 AI 能力，帮助组织简化复杂流程，同时维持管理与管控机制。
在此版本中，我们引入了 4 项新功能，包括：
IBM Z 环境中的运维知识通常存储于专属文档中，操作手册、故障排查指南与操作流程多采用本地语言编写。在组织开展全球化运营时，语言差异会限制知识获取与应用的效率。
通过此版本，客户可以采用受支持的语言采集文档，1 用户可以使用与采集内容相同的语言提出问题并获取答复，无需对源文件进行转换或重新排版。
该功能可帮助组织实现以下目标：
此外，全新的文档采集界面可简化文档的上传、管理与维护流程。企业可借此减少管理工作量，让团队专注于保障知识的准确性与时效性。
以上优化共同助力您开放专属知识，让用户能够随时获取所需问题的及时答复。
安全保障始终是 IBM Z 客户的核心要务。各企业的身份验证与授权机制存在差异，与现有基础设施的兼容是方案落地的关键。
除了 RACF 之外，IBM watsonx Assistant for Z 现已通过系统授权设施 (SAF) 支持 ACF2® 与 Top Secret®，可对接 IBM Z 环境中既有的身份验证与授权框架。
此次扩展集成可实现：
凭借对成熟安全框架的支持，IBM watsonx Assistant for Z 可帮助组织启用智能体式 AI 能力，同时不影响既有可信管控机制。
当智能体式 AI 精准运行结构化、确定性工作流时，方可创造价值。此前，构建此类工作流需要具备脚本开发能力并进行手动配置，多数团队难以实现自动化
在此版本中，Agent Builder 新增了一个图形化流程构建工具，革新了团队设计与落地 AI 驱动工作流的方式。通过直观的拖拽式界面，构建人员可以可视化设计流程，实时测试自动化效果，并在部署前优化流程。
构建人员可执行以下操作：
为了适配更高级的用例，平台新增了三项功能：
这些优化降低了工作流开发门槛，同时保留管控性与确定性，助力组织内各团队在 IBM Z 环境中高效设计并规模化部署自动化流程。
安装与配置流程耗时较长，且易出现人为操作错误。为简化此流程，IBM watsonx Assistant for Z 现已实现安装流程关键环节的自动化。
该设计可减少手动配置步骤、缩短部署时长、降低配置错误风险，带来更稳定的安装体验。通过简化安装流程并降低复杂度，团队可快速落地应用并实现价值。
凭借多语言知识采集、图形化工作流开发、扩展身份验证支持与简化安装工具，本版本进一步巩固了 IBM watsonx Assistant for Z 作为 IBM Z 环境安全可扩展 AI 解决方案的定位。
在企业持续推进核心系统现代化改造的过程中，IBM watsonx Assistant for Z 可简化运维、提升知识可获取性，并坚守大型机一贯的可信安全标准。
IBM watsonx Assistant for Z 的最新功能将于 2026 年 3 月 13 日起正式上线。此版本新增了多项功能，可简化知识获取、优化工作流开发，并拓展 IBM Z 环境的安全集成能力。
了解 IBM watsonx Assistant for Z 如何为您的 IBM Z 环境实现简化与现代化升级。
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1 语言支持取决于 LLM。Granite 支持语言包括：中文、捷克语、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语。Llama 支持语言包括：英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、泰语