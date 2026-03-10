一名身着长袖衬衫的工作人员坐在办公桌前，双手放在笔记本电脑键盘上，左侧两台桌面显示器显示电子表格内容
人工智能 IT 自动化

IBM watsonx Assistant for Z v3.2：增强 IBM Z 的灵活性、安全性和易用性

IBM watsonx Assistant for Z 持续优化企业与 IBM Z 平台的交互方式。

发布日期 2026年3月10日

该版本进一步践行 IBM 的承诺，在 IBM Z 环境中直接提供安全的企业级 AI 能力，帮助组织简化复杂流程，同时维持管理与管控机制。

在此版本中，我们引入了 4 项新功能，包括：

  • 全新图形用户界面，助力您以您的语言简化企业知识的采集流程
  • 扩展身份验证服务，强化安全防护能力
  • 全新图形界面，用于构建与测试智能体式工作流
  • 简化部署工具，加快安装与配置效率

提升企业知识的可获取性

IBM Z 环境中的运维知识通常存储于专属文档中，操作手册、故障排查指南与操作流程多采用本地语言编写。在组织开展全球化运营时，语言差异会限制知识获取与应用的效率。

通过此版本，客户可以采用受支持的语言采集文档，1 用户可以使用与采集内容相同的语言提出问题并获取答复，无需对源文件进行转换或重新排版。

该功能可帮助组织实现以下目标：

  • 使用特定语言的专属内容，避免重复制作
  • 为全球团队提供本地化支持服务

此外，全新的文档采集界面可简化文档的上传、管理与维护流程。企业可借此减少管理工作量，让团队专注于保障知识的准确性与时效性。

以上优化共同助力您开放专属知识，让用户能够随时获取所需问题的及时答复。

在 IBM Z 环境中扩展身份验证与授权集成能力

安全保障始终是 IBM Z 客户的核心要务。各企业的身份验证与授权机制存在差异，与现有基础设施的兼容是方案落地的关键。

除了 RACF 之外，IBM watsonx Assistant for Z 现已通过系统授权设施 (SAF) 支持 ACF2® 与 Top Secret®，可对接 IBM Z 环境中既有的身份验证与授权框架。

此次扩展集成可实现：

  • 适配行业内全系列大型机安全产品
  • 对接现有身份验证与授权基础架构
  • 通过对接现有安全框架，支持企业访问控制策略落地

凭借对成熟安全框架的支持，IBM watsonx Assistant for Z 可帮助组织启用智能体式 AI 能力，同时不影响既有可信管控机制。

打造更简洁、更易管控的智能体式工作流

当智能体式 AI 精准运行结构化、确定性工作流时，方可创造价值。此前，构建此类工作流需要具备脚本开发能力并进行手动配置，多数团队难以实现自动化

在此版本中，Agent Builder 新增了一个图形化流程构建工具，革新了团队设计与落地 AI 驱动工作流的方式。通过直观的拖拽式界面，构建人员可以可视化设计流程，实时测试自动化效果，并在部署前优化流程。

构建人员可执行以下操作：

  • 通过可视化逻辑定义工具执行序列
  • 部署前直接在界面内测试流程
  • 运用流程控制创建条件分支与循环
  • 通过列表、下拉菜单、文件上传等增强型表单，采集结构化用户输入

为了适配更高级的用例，平台新增了三项功能：

  • 表单构建器无需手动编码即可创建多输入项表单。
  • 数据映射功能可实现工具间输入输出的匹配，保障工作流各环节的数据传递一致性。
  • 代码块功能支持在图形环境中嵌入自定义 Python 逻辑，按需转换 API 响应或处理数据。

这些优化降低了工作流开发门槛，同时保留管控性与确定性，助力组织内各团队在 IBM Z 环境中高效设计并规模化部署自动化流程。

简化部署

安装与配置流程耗时较长，且易出现人为操作错误。为简化此流程，IBM watsonx Assistant for Z 现已实现安装流程关键环节的自动化。

该设计可减少手动配置步骤、缩短部署时长、降低配置错误风险，带来更稳定的安装体验。通过简化安装流程并降低复杂度，团队可快速落地应用并实现价值。

在 IBM Z 上推进智能自动化

凭借多语言知识采集、图形化工作流开发、扩展身份验证支持与简化安装工具，本版本进一步巩固了 IBM watsonx Assistant for Z 作为 IBM Z 环境安全可扩展 AI 解决方案的定位。

在企业持续推进核心系统现代化改造的过程中，IBM watsonx Assistant for Z 可简化运维、提升知识可获取性，并坚守大型机一贯的可信安全标准。

全面上市

IBM watsonx Assistant for Z 的最新功能将于 2026 年 3 月 13 日起正式上线。此版本新增了多项功能，可简化知识获取、优化工作流开发，并拓展 IBM Z 环境的安全集成能力。

了解 IBM watsonx Assistant for Z 的实际应用

了解 IBM watsonx Assistant for Z 如何为您的 IBM Z 环境实现简化与现代化升级。

访问 IBM watsonx Assistant for Z 产品页面

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Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

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