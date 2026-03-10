IBM Z 环境中的运维知识通常存储于专属文档中，操作手册、故障排查指南与操作流程多采用本地语言编写。在组织开展全球化运营时，语言差异会限制知识获取与应用的效率。

通过此版本，客户可以采用受支持的语言采集文档，1 用户可以使用与采集内容相同的语言提出问题并获取答复，无需对源文件进行转换或重新排版。

该功能可帮助组织实现以下目标：

使用特定语言的专属内容，避免重复制作

为全球团队提供本地化支持服务

此外，全新的文档采集界面可简化文档的上传、管理与维护流程。企业可借此减少管理工作量，让团队专注于保障知识的准确性与时效性。

以上优化共同助力您开放专属知识，让用户能够随时获取所需问题的及时答复。