IBM® watsonx Assistant for Z：借助智能体式 AI 为大型机 IT 管理带来智能和自动化

IBM 推出新版本 watsonx Assistant for Z，为 IBM® Z 提供智能体式 AI 框架。
此版本标志着一段新征程的开启，旨在进一步简化和变革操作员与大型机的交互方式，从而将生产力提升至全新水平。
自 2024 年推出以来，watsonx Assistant for Z 致力于通过融合 IBM Z 专业知识和企业知识的会话式人工智能，简化大型机用户体验。客户已能够将其现有自动化系统与 AI 聊天助手相连接；该功能经专门设计，允许授权用户触发可信工作流，从而优化任务执行。
在这个新版本中，我们通过引入智能体式 AI 功能进一步提高了生产力。watsonx Assistant for Z 超越了生成式 AI，提供数据驱动的智能和可定制的工作流自动化。
传统自动化通常仅限于预设场景或手动工作流程。如今，由 AI 智能体驱动响应的 watsonx Assistant for Z 更进一步：它被设计为理解对话细微差别，推理多步骤交互，并根据目标而非固定规则做出决策。这一转变改变了用户和开发者的体验，实现复杂工作流的自动化与执行，同时在需要时提供最少的监督和额外的手动控制。以下是 watsonx Assistant for Z 提供这些新功能的方式：
此次发布带来了一个可扩展的架构，用于在大型机生态系统中构建和管理 AI 智能体。它包括多智能体编排，可实现 AI 智能体和助手之间的协作，以帮助自动执行复杂的工作流。
新的 Agent Builder 允许团队为从简单到复杂的工作流创建自定义智能体。它提供无代码功能，可快速创建针对特定任务的智能体；使用智能体开发工具包 (ADK) 的专业代码选项，用于实现高级智能体功能；并提供智能体使用情况、性能和可靠性的分析。这使团队能够普及专业知识，通过创建智能体来利用组织现有的自动化，实现以目标为驱动的智能和可扩展的工作流自动化。
IBM watsonx Assistant for Z 包括预构建的 AI 智能体和服务，旨在提高工作效率，更快地实现价值。跨 IBM Z 软件堆栈构建的智能体为客户提供了丰富的智能体集合，旨在提高生产力并简化运营。该框架旨在实现预构建智能体、IBM Z 产品智能体以及定制第三方智能体的轻松部署。这些智能体涵盖系统监控、工作量调度、自动化和支持等领域，使 IT 运维人员能够获得洞察、处理关键事件并简化工作流程。无论是从 OMEGAMON 获取洞察分析、通过 ServiceNow 自动化事件响应，还是加速 Z 升级，框架都有助于在整个大型机上构建一致的洞察分析。要快速入门或构建自定义扩展，您可以深入了解我们的 GitHub 存储库以获取文档、示例和开发者资源。
精选 IBM Z 软件产品现已由 watsonx Assistant for Z 提供支持，利用其会话式 AI 聊天和智能体式框架来提供丰富的新功能，旨在提高工作效率并简化大型机用户体验。
Watsonx Assistant for Z 被设计用于支持 IT 运维人员，引导用户从监控警报走向问题解决。作为一个协调者，它可以通过将请求路由到合适的 AI 智能体，消除在多个工具界面之间切换的需求，从而在单一对话流程中呈现根本原因、历史背景和推荐的下一步操作。在为 IBM® Concert for Z 等产品提供 AI 聊天和智能体运行时体验的过程中，Watsonx Assistant for Z 推动情境感知响应，以支持事件修复。
结果是：运维人员可以优先处理最关键的警报，迅速了解问题，并直接在 Assistant 内采取纠正措施。这旨在帮助缩短平均解决时间，提高系统可靠性，并使团队能够专注于价值更高的工作。
即将于第四季度推出的 IBM Spyre Accelerator 支持将允许客户在 IBM Z 上完全运行带有智能体 AI 的 watsonx Assistant for Z，同时保持平台的安全性和服务质量。智能体依靠 LLM 来正确路由请求、整理响应并向用户返回有意义的响应。利用 Spyre Cards，这些请求、决策和操作始终保留在大型机上，确保所有操作都在最高级别的安全环境中进行。单击此处了解有关 Spyre 的更多信息。 1
通过在 watsonx Assistant for Z 产品页面了解更多信息来体验大型机操作的未来。要详细了解 IBM Z 如何改变大型机体验，请阅读 IBM 博客。欲了解 IBM 如何通过智能体 AI 重新构想工作方式，请阅读 IBM 新闻稿。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。