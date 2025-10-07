IBM® watsonx Assistant for Z：借助智能体式 AI 为大型机 IT 管理带来智能和自动化

精选 IBM Z 软件产品现已由 watsonx Assistant for Z 提供支持，利用其会话式 AI 聊天和智能体式框架来提供丰富的新功能，旨在提高工作效率并简化大型机用户体验。

Watsonx Assistant for Z 被设计用于支持 IT 运维人员，引导用户从监控警报走向问题解决。作为一个协调者，它可以通过将请求路由到合适的 AI 智能体，消除在多个工具界面之间切换的需求，从而在单一对话流程中呈现根本原因、历史背景和推荐的下一步操作。在为 IBM® Concert for Z 等产品提供 AI 聊天和智能体运行时体验的过程中，Watsonx Assistant for Z 推动情境感知响应，以支持事件修复。

结果是：运维人员可以优先处理最关键的警报，迅速了解问题，并直接在 Assistant 内采取纠正措施。这旨在帮助缩短平均解决时间，提高系统可靠性，并使团队能够专注于价值更高的工作。