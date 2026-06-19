IBM watsonx.ai v2.4：为企业扩展受治理的 AI 开发

此版本扩展了受治理的模型访问，强化了共享平台运营，增加了对新兴 AI 工作负载的支持，并为客户在迈向生产环境时，提供了一条更清晰地现代化受影响的资产的路径。
IBM watsonx.ai v2.4 旨在帮助客户构建和扩展 AI，提供更多的模型选择、更强的治理、现代化的运行时以及跨混合环境的更大灵活性。此版本扩展了受治理的模型访问，强化了共享平台运营，增加了对新兴 AI 工作负载的支持，并为客户在迈向生产环境时，提供了一条更清晰地现代化受影响的资产的路径。
随着企业逐步构建 AI 运营模式，它们需要的不仅仅是单一的 AI 工具。它们需要来自企业数据的可信智能、跨模型和应用的受治理行动、跨混合环境的运营控制，以及融入 AI 开发、部署和扩展全过程的信任。watsonx.ai v2.4通过帮助团队访问模型、准备数据、管控使用、现代化运行时并在企业环境中更安全地开展 AI 开发，为这一基础提供支撑。
watsonx.ai v2.4最重要的更新之一是 Model Gateway 的持续扩展。随着企业使用更多提供商和托管环境中的更多基础模型，模型访问可能变得碎片化。开发人员希望灵活性，而管理员则需要对访问、策略、使用和审计实施一致的控制。
Model Gateway 通过为团队提供统一的途径，以通用、兼容 OpenAI 的 API 接口连接和使用基础模型，帮助应对这一挑战。在此版本中，Model Gateway 新增的功能包括：
对客户而言，这意味着模型选择更多，同时无需放弃企业控制。开发人员可以使用适合其用例的模型，管理员则可以跨模型提供商和环境应用更一致的治理、访问和审计策略。
watsonx.ai v2.4 也体现了与 Red Hat AI Enterprise 共同发展的更广阔平台方向。
全新的 watsonx.ai 与 Red Hat AI Enterprise 捆绑方案，旨在将 Red Hat AI Enterprise 的生成式 AI 功能与 watsonx.ai 的传统机器学习功能相结合。今后，文档理解和非结构化合成数据生成等功能的 LLM 需求，预计将通过 Red Hat AI Enterprise 的 Red Hat AI 推理组件来满足，并通过 Model Gateway 连接。
对客户而言，这形成了更清晰的企业 AI 架构：
这种方式支持开放的混合 AI 基础设施，同时帮助客户保持对模型访问、使用和部署的企业控制。
随着 AI 的应用扩展到各个业务部门、团队和环境，许多组织需要扩展平台访问，又不必为每个群体创建单独的孤立实例。
watsonx.ai v2.4 引入了多租户支持，帮助组织在多个租户之间安全地共享单个平台实例，同时保持每个租户的数据、配置和工作负载相互隔离。这有助于提高成本效率、可扩展性和资源利用率，同时维持受治理 AI 工作负载所需的隔离。
多租户支持适用于以下 watsonx.ai 组件：决策优化、Data Refinery、SPSS Modeler、合成数据生成器、RStudio、面向机器学习的 AutoAI、Prompt Lab、向量索引、文档理解、深度学习训练、ML 推理和 DL 推理。
watsonx.ai 现已在 IBM Z 和 IBM LinuxONE 上随 IBM Spyre 提供，使企业能够在关键数据和工作负载所在的位置运行生成式 AI 推理。
凭借对 Granite 和 Ministral 等基础模型的支持，以及 Prompt Lab、护栏、文档理解、AutoAI、Jupyter Notebooks、Watson Machine Learning 和 Watson Studio 等功能，客户可以在平台上构建、部署和扩展 AI。
这能减少数据移动、增强安全性和数据主权，并为关键任务用例提供更低延迟的 AI 结果。
watsonx.ai v2.4 还在模型选择、数据准备、合成数据生成、优化、聊天体验和运行时支持方面增加了新的和增强的功能。
新增的基础模型扩展了对新兴 AI 工作负载的支持，包括语音、视觉语言和高效大语言模型用例。这些新增功能帮助团队根据工作负载特定的需求（如性能、延迟、成本、模态和部署限制）选择模型。
Synthetic Data Generator 增强功能引入了一个 API，用于以编程方式生成结构化合成数据，使用户能够直接提交脚本并将合成数据生成集成到现有工作流中。此版本还为非结构化合成数据生成增加了 LLM 选择功能。
Data Refinery 新增了对 Spark 3.5、Microsoft Azure Databricks、Vertica、作业参数化的支持，同时支持在作业启动时取消作业，并增加对 Review Folders 的支持。这些更新帮助数据工程师和数据科学家更高效地在混合云和多云环境中准备和管理数据。
Decision Optimization 现在包括场景比较，允许用户比较和可视化两个场景之间的差异和相似之处。这有利于团队更清晰地评估供应链计划、调度方案、资源分配策略和其他优化场景。
Text Chat API 新增了对输入负载中推理令牌处理的支持，帮助应用程序在多轮对话中保持更准确且具有上下文感知的对话。
Watson Machine Learning 部署还新增了 Spark 4.0 支持，有助于现代化生产机器学习工作负载的部署堆栈。根据草案，此功能预计于第二季度末推出。
watsonx.ai v2.4 包含若干运行时、包管理、弃用和移除变更，客户应在升级规划中予以审查。
自 2026 年 6 月 11 日起，客户将无法再使用基于 IBM Runtime 24.1 的软件规范创建新笔记本、自定义环境或部署。对 watsonx.ai Runtime 和 watsonx.ai Studio 中 IBM Runtime 24.1 的支持将于 2026 年 7 月 9 日移除。客户应将受影响的资产和工作流迁移到 IBM Runtime 25.1，以避免中断。
自此版本起，Anaconda 软件包被移除，取而代之的是 Python 虚拟环境和 pip 包管理器。团队应审查依赖关系，在必要时更新笔记本和作业，并确认包安装过程能够与 Python 虚拟环境和 pip 配合使用。
客户还应审查已弃用和已停用的功能、模型、运行时及提取特性，以判断现有工作负载是否受到影响。为将来移除而弃用的功能包括 IFM、Tuning Studio、基于旧版 scikit-learn 构建的部分机器学习模型、适用于 Python 3.11 和 R 4.3 的 Spark 3.5 与 Spark 4、do_20.1 运行时，以及文本提取中的通用 KVP 特性。多个基础模型也被弃用，包括 mistral-medium-2505、ministral-8b-instruct、allam-1-13b-instruct、codestral-2501、granite-guardian-3-8b、granite-guardian-3-2b 和 granite-3-2-8b-instruct。
此版本中，已移除的项目包括 Spark 3.4（含 Python 3.11 和 R 4.3）、Runtime 24.1、Anaconda 软件包、pixtral-12b 和 granite-vision-3-2-2b。希望继续使用 Anaconda 软件包的客户必须直接与 Anaconda, Inc. 单独获取有效许可协议。
规划 watsonx.ai v2.4 的客户应重点关注四项操作：
借助 watsonx.ai v2.4，IBM 正在帮助客户将企业 AI 开发推向更贴近生产实际的阶段：更多模型选择、更强的部署灵活性、更强大的治理能力、共享的平台运维以及面向规模化的现代化基础。
对企业而言，这一组合至关重要。AI 开发正成为一门受治理、混合、面向生产的学科。watsonx.ai v2.4 帮助团队在保持企业 AI 所需的控制力、安全性和灵活性的同时，更快地前进。