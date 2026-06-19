IBM watsonx.ai v2.4：为企业扩展受治理的 AI 开发

随着企业逐步构建 AI 运营模式，它们需要的不仅仅是单一的 AI 工具。它们需要来自企业数据的可信智能、跨模型和应用的受治理行动、跨混合环境的运营控制，以及融入 AI 开发、部署和扩展全过程的信任。watsonx.ai v2.4通过帮助团队访问模型、准备数据、管控使用、现代化运行时并在企业环境中更安全地开展 AI 开发，为这一基础提供支撑。

watsonx.ai v2.4最重要的更新之一是 Model Gateway 的持续扩展。随着企业使用更多提供商和托管环境中的更多基础模型，模型访问可能变得碎片化。开发人员希望灵活性，而管理员则需要对访问、策略、使用和审计实施一致的控制。

Model Gateway 通过为团队提供统一的途径，以通用、兼容 OpenAI 的 API 接口连接和使用基础模型，帮助应对这一挑战。在此版本中，Model Gateway 新增的功能包括：

用于配置提供商、模型、密钥、策略和使用控制的管理员用户界面

与 Prompt Lab 的集成

对兼容 OpenAI 推理 API 的支持

通过统一 API 访问本地托管的模型

对提示模板的支持

标准化的 CADF 合规审计记录

用于管理提供商、模型和使用的租户管理员 API

扩展的模型提供商支持，包括 Mistral、Cohere 和 xAI

基于用户账户的身份验证，实现安全访问

对客户而言，这意味着模型选择更多，同时无需放弃企业控制。开发人员可以使用适合其用例的模型，管理员则可以跨模型提供商和环境应用更一致的治理、访问和审计策略。