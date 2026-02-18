IBM Ventures 投资 SQK 和 QodeX Quantum，加速 Quantum 创新

在 IBM，我们相信量子软件是释放量子计算机实际价值的关键。正因如此，我们致力于开发量子软件并维护 Qiskit 开源量子软件开发套件，同时与开创量子应用的初创公司合作并对其进行投资，以加速其应用与影响。

我们自豪地宣布对 SQK 和 QodeX Quantum 的最新投资，这两家处于早期阶段的初创公司来自 Duality 量子创业加速器项目，并已入选 Alchemist Chicago 加速器首期班的第二阶段。

这些公司代表了量子软件领域的下一波突破，其独特之处在于能够应对医疗健康和机器学习领域的重大挑战。他们的工作体现了量子计算正如何推动为行业提供变革性解决方案。