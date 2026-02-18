IBM Ventures 投资 SQK 和 QodeX Quantum，加速 Quantum 创新

在 IBM，我们相信量子软件是释放量子计算机实际价值的关键。
在 IBM，我们相信量子软件是释放量子计算机实际价值的关键。正因如此，我们致力于开发量子软件并维护 Qiskit 开源量子软件开发套件，同时与开创量子应用的初创公司合作并对其进行投资，以加速其应用与影响。
我们自豪地宣布对 SQK 和 QodeX Quantum 的最新投资，这两家处于早期阶段的初创公司来自 Duality 量子创业加速器项目，并已入选 Alchemist Chicago 加速器首期班的第二阶段。
这些公司代表了量子软件领域的下一波突破，其独特之处在于能够应对医疗健康和机器学习领域的重大挑战。他们的工作体现了量子计算正如何推动为行业提供变革性解决方案。
SQK 是一家 2023 年成立于西雅图的初创公司，其将混合量子-经典算法应用于医学图像重建的创新方法给 IBM 留下了深刻印象，这一能力将改变肿瘤学、心血管健康和神经科学领域的诊断方式。通过解决医疗健康领域最紧迫的需求之一——提高影像的准确性和效率，SQK 有望产生重大影响。IBM 将为 SQK 提供其发展所需的资源、指导及战略联系。
QodeX Quantum 是一家 2025 年成立于芝加哥的初创公司，其实现量子原生 AI 模型的宏伟愿景使其脱颖而出。通过构建一个将量子计算无缝集成到机器学习工作流程中的平台，QodeX 正在推进量子 AI 的前沿，这一领域有望重新定义企业分析与决策。同样，IBM 旨在通过提供 IBM 量子技术、宝贵的网络和客户生态系统的接入，帮助 QodeX 实现可持续的长期增长。
IBM 量子战略的一部分是加速软件生态系统的发展，以深入了解可能有助于释放量子计算机潜力的算法和应用。
为推进这一愿景，我们与芝加哥大学波尔斯基中心合作，为参与 Alchemist Chicago 加速器两阶段项目的量子软件初创公司提供支持：
通过整合技术资源、业务指导和资本，我们正在打造一个全面的生态系统，帮助量子初创公司弥合突破性科学与实际影响之间的差距。
伊利诺伊州在这一愿景中扮演着核心角色。随着 IBM Quantum System Two 计划部署至伊利诺伊量子与微电子园区，以及国家量子算法中心的成立，该地区正崛起为全球量子创新中心。通过这些投资，IBM 正在深化其在伊利诺伊州的合作，确保该地区持续作为量子突破的发射台。
通过支持像 SQK 和 QodeX 这样的量子软件创新者，以及长期的区域研究合作并支持国家量子算法中心，IBM 正在构建一个强大的量子生态系统，使实用量子计算的前景更接近现实。
这些投资仅仅是开始；我们致力于与塑造量子计算未来的创始人们合作。如果您正在开发应对实际挑战的量子应用，诚邀您与我们联系，共同深入了解如何加速发展。