IBM 在班加罗尔成立智能体式 AI 创新中心，开启企业 AI 新纪元

2025 年 7 月 16 日

Vishal Chahal

Vice President, IBM India Software Lab

今天，IBM 在班加罗尔正式启用了其智能体式 AI 创新中心，这是一座最先进的设施，旨在帮助企业、初创公司、合作伙伴和开发者体验并共同创造自主智能的 AI 智能体。这些智能体代表了 AI 成熟度的根本性飞跃。

新一代智能体式 AI 已经到来

IBM 正在积极地在内部以及与各行业的客户和合作伙伴中部署具备自主能力的这些 AI 智能体。与基于规则的机器人或助理式副驾驶不同，这些智能体可以解释上下文、处理异常、独立行动并不断学习。他们重新配置中断的流程，连接旧版和云系统，并规模化地提供切实的成果。这些智能体不是为演示而构建的，而是为生产而构建的，并且它们已经交付了成果。

在 IBM 内部，智能体式系统已经改变了核心功能。例如，在人力资源领域，每月支持工单的数量大幅减少，减轻了团队的负担并加快了解决时间。在 IT 领域，智能体会预先检测并修复问题，以防止服务性能下降。在财务、销售和客户服务领域，智能体现在可以加快审批速度、解决索赔并个性化服务交付。

差异化：企业规模部署

这就是 IBM 的与众不同之处：企业规模部署。虽然许多供应商都在谈论 AI 试点，但 IBM 却谈论的是结果。IBM 一直在企业规模上将智能体系统应用于关键职能领域。现在，我们正通过位于班加罗尔的新智能体式 AI 中心，将这一经验带向全球。

创新中心将成为：

  • 一个用于构建、测试和部署 AI 智能体的协作环境
  • 一个面向各行业客户的共创专区
  • 一个为开发者和学生提供学习下一代 AI 技能的培训基地
  • 一个帮助初创企业和合作伙伴加速产品推向市场的启动平台

凭借其数字优先的经济和深厚的技术人才储备，印度是理想的东道主。该中心不仅将为印度客户提供服务，还将成为新兴市场人工智能应用的全球指路明灯。

为什么选择现在发展智能体式 AI？

因为企业正面临前所未有的波动。市场在变化。监管在收紧。客户需求在不断起伏。智能体式 AI 将适应性引入运营核心。它不仅仅是自动化完成任务，关键在于构建能够自主优化、演进并与业务目标保持同步的系统，无需人工持续调整。

最重要的是，它将推动负责任的 AI 采用。构建和展示的 AI 智能体遵循 IBM 的可信 AI 框架，内嵌透明性、可解释性以及人机回圈的设计。这确保了 AI 系统不仅智能，而且安全。

这对印度意味着什么？它使该国成为企业级 AI 创新领域的全球领导者。它为经济发展、创造就业和全球合作带来了新的机遇。它赋能各类组织（从银行到市政府）跨越限制，构建具有韧性的数字化未来。

由智能体式 AI 提供支持，专为大胆创意而打造

对 IBM 而言，这再次印证了我们的信念：正确应用的 AI 能够改变世界的运作方式。智能体式 AI 创新中心不是实验室，而是一个起飞平台。

如果您想了解企业 AI 的未来面貌，请计划访问位于班加罗尔的智能体式 AI 创新中心。您看到的不是演示，而是正在运作的未来。

借助由智能体式 AI 提供支持的 IBM Instana Intelligent Incident Investigation，更快地解决事件

IBM webMethods Hybrid Integration：面向智能体式 AI 时代的整合

智能体式 AI 和自主化工作员工队伍：业务流程运营的新纪元

