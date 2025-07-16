IBM 在班加罗尔成立智能体式 AI 创新中心，开启企业 AI 新纪元

IBM 正在积极地在内部以及与各行业的客户和合作伙伴中部署具备自主能力的这些 AI 智能体。与基于规则的机器人或助理式副驾驶不同，这些智能体可以解释上下文、处理异常、独立行动并不断学习。他们重新配置中断的流程，连接旧版和云系统，并规模化地提供切实的成果。这些智能体不是为演示而构建的，而是为生产而构建的，并且它们已经交付了成果。

在 IBM 内部，智能体式系统已经改变了核心功能。例如，在人力资源领域，每月支持工单的数量大幅减少，减轻了团队的负担并加快了解决时间。在 IT 领域，智能体会预先检测并修复问题，以防止服务性能下降。在财务、销售和客户服务领域，智能体现在可以加快审批速度、解决索赔并个性化服务交付。