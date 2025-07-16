IBM 在班加罗尔成立智能体式 AI 创新中心，开启企业 AI 新纪元

2025 年 7 月 16 日
今天，IBM 在班加罗尔正式启用了其智能体式 AI 创新中心，这是一座最先进的设施，旨在帮助企业、初创公司、合作伙伴和开发者体验并共同创造自主智能的 AI 智能体。这些智能体代表了 AI 成熟度的根本性飞跃。
IBM 正在积极地在内部以及与各行业的客户和合作伙伴中部署具备自主能力的这些 AI 智能体。与基于规则的机器人或助理式副驾驶不同，这些智能体可以解释上下文、处理异常、独立行动并不断学习。他们重新配置中断的流程，连接旧版和云系统，并规模化地提供切实的成果。这些智能体不是为演示而构建的，而是为生产而构建的，并且它们已经交付了成果。
在 IBM 内部，智能体式系统已经改变了核心功能。例如，在人力资源领域，每月支持工单的数量大幅减少，减轻了团队的负担并加快了解决时间。在 IT 领域，智能体会预先检测并修复问题，以防止服务性能下降。在财务、销售和客户服务领域，智能体现在可以加快审批速度、解决索赔并个性化服务交付。
这就是 IBM 的与众不同之处：企业规模部署。虽然许多供应商都在谈论 AI 试点，但 IBM 却谈论的是结果。IBM 一直在企业规模上将智能体系统应用于关键职能领域。现在，我们正通过位于班加罗尔的新智能体式 AI 中心，将这一经验带向全球。
创新中心将成为：
凭借其数字优先的经济和深厚的技术人才储备，印度是理想的东道主。该中心不仅将为印度客户提供服务，还将成为新兴市场人工智能应用的全球指路明灯。
对 IBM 而言，这再次印证了我们的信念：正确应用的 AI 能够改变世界的运作方式。智能体式 AI 创新中心不是实验室，而是一个起飞平台。
如果您想了解企业 AI 的未来面貌，请计划访问位于班加罗尔的智能体式 AI 创新中心。您看到的不是演示，而是正在运作的未来。
