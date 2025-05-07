IBM Turbonomic：应用资源管理的未来演进

将应用工作负载定义为代码可降低运维风险并提升部署效率。然而，它也带来了一些挑战，例如资源过度配置导致成本增加，或资源配置不足造成性能风险。IBM Turbonomic 通过与版本控制系统集成（首先是 GitHub）来应对这些挑战。这种整合将代码上下文引入到应用资源分配操作中，使自动化更容易，实现更安全的原生执行或与运维流程的集成。

解决方案：代码上下文驱动的优化

IBM Turbonomic 与 GitHub 的集成使组织能够将由 Terraform 管理的资源与其已部署的运行实例相关联。应用或平台工程团队可专注于特定的 GitHub 代码库，理解由 Terraform 资源块定义的应用基础设施、其运行中的部署实例之间的关联关系，并采取必要措施以确保性能，同时安全地减少这些工作负载的资源浪费。