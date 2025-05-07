IBM Turbonomic：应用资源管理的未来演进

2025 年 5 月 7 日
今天，IBM 在 IBM Turbonomic 中推出突破性技术升级，旨在帮助企业优化应用程序性能，并提升能效管理水平。
IBM Turbonomic 现在已与 GitHub 和 HashiCorp Terraform 集成，使以代码定义的云端应用工作负载能够安全地进行优化这确保了组织在大规模环境下能够保持强大的应用性能和效率，同时利用 Infrastructure as Code (IaC) 所带来的治理能力和敏捷性。
将应用工作负载定义为代码可降低运维风险并提升部署效率。然而，它也带来了一些挑战，例如资源过度配置导致成本增加，或资源配置不足造成性能风险。IBM Turbonomic 通过与版本控制系统集成（首先是 GitHub）来应对这些挑战。这种整合将代码上下文引入到应用资源分配操作中，使自动化更容易，实现更安全的原生执行或与运维流程的集成。
解决方案：代码上下文驱动的优化
IBM Turbonomic 与 GitHub 的集成使组织能够将由 Terraform 管理的资源与其已部署的运行实例相关联。应用或平台工程团队可专注于特定的 GitHub 代码库，理解由 Terraform 资源块定义的应用基础设施、其运行中的部署实例之间的关联关系，并采取必要措施以确保性能，同时安全地减少这些工作负载的资源浪费。
IBM Turbonomic Provider（现已在 Terraform Registry 上提供）也于今日正式发布。该提供程序使 Terraform 用户能够直接从其 Terraform 资源块内将资源管理工作委托给 IBM Turbonomic。该提供程序在执行 Terraform 操作（如规划和应用）时，提供实现最佳性能和效率所需的精确资源数值。这确保了使用 IBM Turbonomic Provider 的应用工作负载资源配置达到最佳状态，并且在应用重新恢复时不会产生偏差。
IBM Turbonomic 整合的关键功能和优点：
随着企业面临日益复杂的环境，高效的应用资源管理必须具有主动性、智能性和自动化。随着 IBM Turbonomic 新功能的推出，组织获得了深入的洞察分析，以衡量和增强应用程序的性能和效率。通过与 GitHub 和 HashiCorp Terraform 集成，IBM Turbonomic 将资源优化从挑战转化为竞争优势。
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