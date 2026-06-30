IBM Turbonomic 现支持 Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic 现将其应用程序资源管理功能扩展到 Red Hat OpenStack Services on OpenShift，帮助组织持续优化企业和电信工作负载，同时保持应用程序性能和基础设施效率。
随着组织对虚拟机环境进行现代化改造并应对不断变化的虚拟化经济形势，他们正加速向 OpenStack 迁移。但许多团队在部署后仍面临同样的挑战：如何在控制成本的同时保持性能。
OpenStack 环境在大规模管理时可能非常复杂。团队需要清楚地了解虚拟机、主机、存储和项目如何消耗资源，从而减少人工干预并提高基础设施效率。
IBM Turbonomic 通过持续分析 CPU、内存、存储容量、存储配置、IOPS 和存储延迟方面的实时和历史需求，来确定应用程序需要什么性能，从而改变了这一状况。然后，它提供建议，帮助团队在保持应用程序性能的同时优化资源分配。
Turbonomic 可自动发现并监控 OpenStack 环境中的虚拟机、主机、项目和存储资源。这为运营团队提供了资源需求和利用率的单一视图，无需单独管理各个虚拟机或主机。
许多团队依赖脚本或孤立、零散的工具来管理 OpenStack 环境。这些方法难以扩展，尤其是随着虚拟机规模的扩大。
IBM Turbonomic 提供了一种一致的自动化方法。一旦连接到 OpenStack，它就会持续分析环境，并建议旨在同时保证性能和效率的操作。团队无需依赖手动脚本或零散的运营工具，即可获得可操作的洞察。
该集成同时支持企业 IT 和电信环境，在这些环境中，性能、规模和效率至关重要。
组织可以：
这些功能有助于团队在现有基础设施上运行更多工作负载，同时降低成本和风险。
IBM Turbonomic 还有助于组织了解和管理 OpenStack 项目配额。通过识别工作负载扩展需求何时超过可用的 CPU 或内存配额，Turbonomic 帮助团队在容量限制影响应用程序性能之前主动解决这些问题。
随着越来越多的组织将工作负载从 VMware 迁移到 OpenStack，对可预测性能和高效资源管理的需求变得至关重要。
IBM Turbonomic 通过提供对计算和存储资源需求的可见性以及帮助保证性能和效率的建议操作，有助于降低这种风险。
凭借对 OpenStack 的支持，IBM Turbonomic 持续将优化范围扩展至 Red Hat 平台，从如今的 OpenStack 延伸至 OpenShift 乃至更广。
其成果是在 OpenShift 上运行 OpenStack 服务的环境，团队可以在此更好地了解资源需求、按照优化建议采取行动、保障应用程序性能，并提升虚拟机环境的基础设施效率。
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