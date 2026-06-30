IBM Turbonomic 现支持 Red Hat OpenStack

随着组织对虚拟机环境进行现代化改造并应对不断变化的虚拟化经济形势，他们正加速向 OpenStack 迁移。但许多团队在部署后仍面临同样的挑战：如何在控制成本的同时保持性能。

OpenStack 环境在大规模管理时可能非常复杂。团队需要清楚地了解虚拟机、主机、存储和项目如何消耗资源，从而减少人工干预并提高基础设施效率。

IBM Turbonomic 通过持续分析 CPU、内存、存储容量、存储配置、IOPS 和存储延迟方面的实时和历史需求，来确定应用程序需要什么性能，从而改变了这一状况。然后，它提供建议，帮助团队在保持应用程序性能的同时优化资源分配。

Turbonomic 可自动发现并监控 OpenStack 环境中的虚拟机、主机、项目和存储资源。这为运营团队提供了资源需求和利用率的单一视图，无需单独管理各个虚拟机或主机。