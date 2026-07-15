IBM Turbonomic 为 Azure Databricks All Purpose Compute 带来智能规模优化

IBM Turbonomic 中针对 Azure Databricks All Purpose Compute 的规模优化建议，通过基于利用率的洞察，帮助组织减少云浪费、提升分析性能并做出更明智的资源决策。
组织依赖 Azure Databricks 为交互式分析、笔记本和数据驱动型决策提供支持。然而，许多团队仍面临一个共同挑战：确保计算资源规模配置得当。过度配置的集群浪费资金，而规模不足的环境则会拖慢性能，影响用户工作效率。
现在，IBM Turbonomic 通过针对 Azure Databricks All Purpose Compute (APC) 的智能规模优化建议，帮助解决这一挑战。
Azure Databricks APC 集群通常配置了不再匹配实际工作负载需求的固定实例类型。随着业务需求的演变，这些集群可能变得低效，导致不必要的云成本或造成性能瓶颈。
借助这项新功能，IBM Turbonomic 持续分析 Databricks 驱动程序节点和工作节点的实际 CPU 及内存利用率模式。根据实际工作负载行为，Turbonomic 会推荐最优的虚拟机实例类型，以支持性能，同时减少资源浪费。
平台和 FinOps 团队不必再依赖手动审查、静态规模指南或被动式故障排除，而是获得清晰、可执行的建议，帮助他们自信地做出优化决策。
优化面临的最大障碍之一是理解变更带来的财务影响。Turbonomic 通过将每项建议与成本透明度和预期价值挂钩，来解决这一问题。
客户可以看到资源过度配置的位置，发现削减支出的机会，并在采取行动前了解潜在的节省空间。通过使基础设施决策与应用程序需求保持一致，组织可以提高效率，同时不影响用户体验。
初始版本侧重于用于交互式工作负载（如笔记本和即席分析）的 Azure Databricks All Purpose Compute 环境。这种针对性的方法让客户能够抓住快速、低风险的优化机会，同时逐步建立对持续 Databricks 优化的信心。
此版本代表着将 Turbonomic 优化能力扩展到现代数据和分析平台的重要一步。通过从影响大、风险低的垂直扩展建议入手，客户可以快速实现价值，并建立对自动化优化洞察的信任。
随着组织持续投资于 AI、分析和云原生数据平台，保持高性价比的性能变得愈发重要。Turbonomic 帮助团队超越可观测性，迈向可操作的优化，从而同时支持业务成果和运营效率。
客户现在即可使用 Azure Databricks APC 规模优化功能，并开始在其 Databricks 环境中识别优化机会。
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