IBM Turbonomic 为 Azure Databricks All Purpose Compute 带来智能规模优化

组织依赖 Azure Databricks 为交互式分析、笔记本和数据驱动型决策提供支持。然而，许多团队仍面临一个共同挑战：确保计算资源规模配置得当。过度配置的集群浪费资金，而规模不足的环境则会拖慢性能，影响用户工作效率。

现在，IBM Turbonomic 通过针对 Azure Databricks All Purpose Compute (APC) 的智能规模优化建议，帮助解决这一挑战。