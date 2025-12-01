IBM Turbonomic 与 IBM Kubecost 联手优化 Kubernetes 性能与成本
新的 IBM Turbonomic 与 IBM Kubecost 集成为容器优化操作提供了实时成本可视性，使团队能够根据财务影响来确定 Kubernetes 资源决策的优先级并实现其自动化。
随着企业扩大其 Kubernetes 环境规模，平衡性能与成本效益成为首要任务。IBM 通过 IBM Turbonomic 中 Kubecost 集成的公开预览版，为 Kubernetes 带来了新的 FinOps 创新。
Kubernetes 环境是动态且复杂的。虽然 IBM Turbonomic 长期以来通过自动化资源管理来确保性能和合规性，但了解这些操作的成本影响同样至关重要。这正是 IBM Kubecost 发挥作用的地方。
通过这项新集成，Turbonomic 现在可以接收来自 Kubecost Free 或 OpenCost 的成本数据，从而在其自动化建议旁边提供可操作的成本洞察。用户首次能够在平台内直接可视化展示与 Turbonomic 工作负载规模优化操作相关的预估节省与投资。
在此公开预览版中，集成专注于最具影响力的用例之一：工作负载规模优化。
Turbonomic 持续分析 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 环境中的 CPU 与内存请求及限制。借助来自 Kubecost Free 或 OpenCost 的成本数据，Turbonomic 现在可显示“成本影响”指标，包括：
这为自动化优化带来了前所未有的透明性，帮助团队做出更智能、数据驱动的决策。
通过将成本数据与自动化资源操作相统一，此集成增强了团队管理性能和支出的方式，具体体现在以下功能中：
此次 Kubecost 集成标志着 IBM 端到端 FinOps 战略的又一里程碑，此前 IBM 已收购 Turbonomic、Apptio 和 Kubecost。这些解决方案共同提供了一套全面的云成本优化方法，涵盖可见性、规划与自动化。
未来的迭代将超越规模调整，涵盖更多优化场景，并通过进一步对齐 FinOps 智能与 Turbonomic 自动化，实现更深度的 Kubecost Enterprise 集成。
亲身体验 Kubernetes 成本优化的未来。
立即注册公开预览版。