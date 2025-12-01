IBM Turbonomic 与 IBM Kubecost 联手优化 Kubernetes 性能与成本

Kubernetes 环境是动态且复杂的。虽然 IBM Turbonomic 长期以来通过自动化资源管理来确保性能和合规性，但了解这些操作的成本影响同样至关重要。这正是 IBM Kubecost 发挥作用的地方。

通过这项新集成，Turbonomic 现在可以接收来自 Kubecost Free 或 OpenCost 的成本数据，从而在其自动化建议旁边提供可操作的成本洞察。用户首次能够在平台内直接可视化展示与 Turbonomic 工作负载规模优化操作相关的预估节省与投资。