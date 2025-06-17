IBM Terraform for Z 和 LinuxONE：大规模简化基础架构管理

IBM Terraform for Z 使组织能够使用代码管理其基础设施，使用自动化、可重复的工作流程取代传统的手动流程。这种声明式方法不仅减少了人为错误，还加快了跨环境资源的配置和扩展速度。



通过整合现代工具和管道，主机团队能够更好地与 DevOps 实践对齐，创建规范化的基础设施管理周期，实现可控且可重复的部署。通过将基础设施最佳实践编码，团队可以实现版本控制、审计和基于角色的访问协作，确保通过配置重用、策略即代码和策略自动执行来实现标准化，并通过自助服务扩展能力，修正配置漂移。

这样做的一个主要优点是减少交付和管理基础设施所需的专业技能，使团队能够更快移动并专注于创新，减少实现价值的时间并提高业务敏捷性，而不会带来任何安全风险。