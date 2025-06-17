IBM Terraform for Z 和 LinuxONE：大规模简化基础架构管理

2025 年 6 月 17 日
Terraform for Z 通过一致且可扩展的方法，利用基础设施即代码赋能团队。此版本使他们能够通过采用自动化和减少对专业技能的依赖，来更快地行动并适应变化。
借助新发布的 Terraform for Z，团队可以将重点从手动、耗时的流程转移到满足动态业务需求的高价值计划。
IBM Terraform for Z 采用熟悉的行业标准技术，通过编程和可扩展的方法，比以往任何时候都更轻松地管理和自动化 IBM Z 基础设施。
它如何改变企业 IT？
IBM Terraform for Z 使组织能够使用代码管理其基础设施，使用自动化、可重复的工作流程取代传统的手动流程。这种声明式方法不仅减少了人为错误，还加快了跨环境资源的配置和扩展速度。
通过整合现代工具和管道，主机团队能够更好地与 DevOps 实践对齐，创建规范化的基础设施管理周期，实现可控且可重复的部署。通过将基础设施最佳实践编码，团队可以实现版本控制、审计和基于角色的访问协作，确保通过配置重用、策略即代码和策略自动执行来实现标准化，并通过自助服务扩展能力，修正配置漂移。
这样做的一个主要优点是减少交付和管理基础设施所需的专业技能，使团队能够更快移动并专注于创新，减少实现价值的时间并提高业务敏捷性，而不会带来任何安全风险。
标准化是高效基础设施管理的关键。IBM Terraform for Z 通过使用基于代码的一致方法来定义和管理基础设施，从而促进标准化的开展。无论是在本地部署还是在云端部署，组织都可以使用相同的 Terraform 工作流，从而降低配置漂移风险并提升整体系统可靠性。
IBM Terraform for Z 可助力企业加速数字化转型，并快速适应不断变化的环境。组织可以实现其基础设施管理的现代化，而无需牺牲其核心系统的可靠性和安全性。它支持可扩展、安全和自动化的运营，帮助组织在保持控制的同时进行创新，并继续从现有的科技投资中获益。
一起使用时，Terraform 和 Ansible 可为基础设施和配置管理提供完整的解决方案。Terraform 用于跨平台配置和管理基础设施，包括 IBM Z 和 LinuxONE 虚拟服务器及相关资源，而 Ansible 则在该基础设施之上协调和自动化应用程序配置和第 2 天的运营。这种结合可提供全面的基础设施生命周期管理，打造一致、可靠且可扩展的自动化环境，同时降低复杂性和风险。
让我们看一个示例场景：
用例：按需供应和配置 z/OS 环境。
场景：假设您正在为核心 z/OS 应用程序开发一项新功能，以便测试您的增强功能，且需要为 z/OS 快速创建新的 On-Demand Environments。您无需经历手动过程，而是使用基础设施即代码来遵循简化的自动化方法。
工作原理:
该版本支持以下功能：
IBM Terraform for Z 和 LinuxONE 不仅仅是一个工具，它还是企业 IT 的战略推动者。通过解决技能差距、符合行业标准和简化基础设施管理，它帮助组织解锁其基础设施的全部潜力。