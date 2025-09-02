IBM Technology Expert Labs 正通过 AWS Marketplace 扩展至澳大利亚和欧洲市场

鉴于欧盟出台的《欧盟人工智能法案》(EU AI Act) 以及澳大利亚隐私监管机构（澳大利亚信息专员办公室，Office of the Australian Information Commissioner，OAIC）正在发布有关隐私和人工智能的新指南，Forrester 等分析机构建议，企业应重视借助专业服务和系统集成商的力量，帮助组织实现成功落地。“AI 技术服务包括提供可重复且可扩展的 AI 解决方案，其中涵盖组织的 AI 和数据基础设施、治理、培训和创新。我们的目标是创建一个统一的系统，不仅能支持当前需求，而且还具有足够的可扩展性和灵活性，以适应不断变化的未来需求。”

如今，大多数财富 1000 强企业今天仍面临诸多障碍，这些障碍可能包括对数据和隐私的担忧、安全问题、技能差距、生成式人工智能的幻觉、与遗留系统的集成以及混合云部署。这可能会阻碍它们快速采用生成式人工智能和云技术，从而影响提升竞争力或改善业务生产力。

一篇 1 月份的 Bytefeed 文章重点介绍了针对财富 1000 强企业的 2025 年人工智能与数据领导力高管基准调查：受访者确认，2024 年只有 5% 的企业大规模实施了人工智能技术，而预计到 2025 年后期，对于那些打算加快推进至“早期生产阶段”的企业，这一比例将达到 25% 至 47%。

IBM Technology Expert Labs 希望帮助客户进一步加速将人工智能技术推向生产，并在不同全球市场的多个站点部署，尤其是当一些组织跨越国界时。