IBM Technology Expert Labs 正通过 AWS Marketplace 扩展至澳大利亚和欧洲市场

2025 年 9 月 2 日
IBM Technology Expert Labs Services 现已推出更先进的专业服务产品，并在 AWS Marketplace 上扩展至澳大利亚和欧洲市场。
我们进一步扩展了在 AWS Marketplace 上购买 IBM Technology Expert Labs “咨询” (Advise) 服务的能力，现已新增“实施” (Implement) 类服务（即“实操执行”类别），这类专业服务提供固定范围和定价，涵盖实际动手操作的实施项目。这些服务侧重于构建、配置、迁移、性能调整和扩展 IBM 科技解决方案环境。
除了 2025 年 2 月 7 日宣布的最初 3 个国家或地区（加拿大、美国和巴西）之外，IBM Technology Expert Labs 的产品还可远程交付到另外 6 个国家或地区（澳大利亚、法国、德国、荷兰、瑞士和英国）。
鉴于欧盟出台的《欧盟人工智能法案》(EU AI Act) 以及澳大利亚隐私监管机构（澳大利亚信息专员办公室，Office of the Australian Information Commissioner，OAIC）正在发布有关隐私和人工智能的新指南，Forrester 等分析机构建议，企业应重视借助专业服务和系统集成商的力量，帮助组织实现成功落地。“AI 技术服务包括提供可重复且可扩展的 AI 解决方案，其中涵盖组织的 AI 和数据基础设施、治理、培训和创新。我们的目标是创建一个统一的系统，不仅能支持当前需求，而且还具有足够的可扩展性和灵活性，以适应不断变化的未来需求。”
如今，大多数财富 1000 强企业今天仍面临诸多障碍，这些障碍可能包括对数据和隐私的担忧、安全问题、技能差距、生成式人工智能的幻觉、与遗留系统的集成以及混合云部署。这可能会阻碍它们快速采用生成式人工智能和云技术，从而影响提升竞争力或改善业务生产力。
一篇 1 月份的 Bytefeed 文章重点介绍了针对财富 1000 强企业的 2025 年人工智能与数据领导力高管基准调查：受访者确认，2024 年只有 5% 的企业大规模实施了人工智能技术，而预计到 2025 年后期，对于那些打算加快推进至“早期生产阶段”的企业，这一比例将达到 25% 至 47%。
IBM Technology Expert Labs 希望帮助客户进一步加速将人工智能技术推向生产，并在不同全球市场的多个站点部署，尤其是当一些组织跨越国界时。
为了帮助客户在亚太地区和欧洲的多样化市场加快部署并提升价值实现速度，我们正在扩展至另外 6 个全球市场。
IBM Technology Expert Labs 已与全球超过 47,000 家客户合作，以实现我们的产品部署。我们的顾问在产品相关技能方面具有深厚的技术深度，特别是与 IBM 技术软件和 SaaS 解决方案紧密对齐的技能。我们的主题专家帮助我们的客户设计、部署和扩大试点规模并投入生产。
现在，借助我们的“实施”专业服务集，IBM Technology Expert Labs 顾问不仅可以与组织的团队合作，提供规划、健康检查评估和架构设计研讨会，还可以帮助执行迁移、实施架构、构建环境、微调性能，配置和自定义安全功能，以及在公有云或混合云上扩展环境。这些被称为“实操执行”的范围界定活动，有助于加速客户对 IBM 技术的采用，并使客户能更快实现投资回报 (ROI)。
客户可以放心，我们的主题专家将利用我们的最佳实践模式和可重复使用的资产，利用我们帮助多个垂直行业的全球组织的经验和历史，帮助企业减少试错，自信地进行部署。
AWS 与 IBM 继续保持宝贵的双向合作伙伴关系，IBM 荣获 AWS 年度咨询合作伙伴、年度设计合作伙伴以及年度协作合作伙伴等多项荣誉。IBM 是 AWS 顶级合作伙伴，拥有 31 项 AWS 能力和 23 个服务验证。凭借 IBM、AWS 和 Red Hat 在 98 个国家/地区提供的强大技术组合及专业服务认证，我们可以共同响应全球客户的需求，通过提供实施专业服务，加速实现其业务目标。
AWS 全球战略伙伴关系主管 Hemant Mohan 表示：“IBM Technology Expert Labs 将实施服务扩展到欧洲和亚太地区的主要市场，这是我们战略联盟的一个重要里程碑。随着全球范围内的组织加速他们的 AI 和云转型之旅，通过 AWS 市场接触到 IBM 的深厚技术专业知识，将帮助企业在实施可扩展解决方案的同时应对复杂的监管要求。这一扩张表明了我们的共同承诺，即为企业提供充满信心地进行创新所需的工具和专业知识。”
IBM 是 AWS 在科技和咨询方面最大的合作伙伴之一，我们很高兴能将这些新服务的范围扩大到亚太和欧洲市场，我们希望通过设计和开发端到端解决方案进一步发展我们的合作伙伴关系。
通过与 IBM Technology Expert Labs 的顾问合作，利用我们深厚的产品导向专业知识，为您的组织内技术团队赋能，共同高效执行并卓越交付。立即通过 AWS Marketplace 与我们联系。