IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3：在企业规模上加速合作伙伴入驻

IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 通过工作流自动化、自助服务以及跨 Sterling 生态系统的集成运营，简化了合作伙伴入驻和生命周期管理。
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 通过将合作伙伴入驻转变为工作流驱动、可扩展的流程，为其带来了结构化和自动化。
PEM 充当贵组织与交易伙伴之间的集中编排层，并直接集成到 Sterling B2B Integrator 和 File Gateway 中。
当今企业与成百上千个交易伙伴交换数据。然而入驻过程仍然缓慢、手动且碎片化。
单个合作伙伴的入驻可能需要数周时间，配置和验证工作高度依赖 IT 部门，而且入驻状态和伙伴就绪情况的可见性有限。结果是交易延迟、收入实现速度变慢以及 IT 团队的运营压力。
借助 PEM 6.3，团队可将合作伙伴入驻从缓慢、手动、依赖 IT 的流程转变为工作流驱动的自助服务模式。这种模式可标准化审批、采集伙伴数据，并将配置直接部署到 Sterling B2Bi 和 File Gateway 环境中。
PEM 6.3 解决了零散的入驻流程问题，为团队提供跨合作伙伴生命周期的实时可见性、治理、可审计性和基于角色的控制，从而帮助减轻运营压力，同时加速伙伴就绪、交易和收入实现。
借助 PEM 6.3，入驻不再依赖一次性协调、定制开发或手动重复步骤。团队可以设计结构化的入驻工作流，指导如何收集、审核、批准和部署伙伴数据。这些工作流还可以针对不同的伙伴类型、交换协议和合规要求进行调整，使企业能够以更一致的方式扩展入驻，而无需让每个伙伴的设置都感觉像是一个新项目。
PEM 6.3 还将入驻流程的更多部分移近合作伙伴。合作伙伴无需依赖冗长的邮件往来或反复的 IT 跟进，而是可以通过引导式工作流直接提交所需数据、凭证和配置输入。这减少了常常拖慢入驻进程的反复沟通，同时为伙伴提供了更清晰的路径来完成其部分的流程。对于内部团队而言，这意味着花在追踪信息上的时间更少，而能更多时间专注于让伙伴做好业务准备。
PEM 6.3 的主要优势是，入驻与现有 Sterling 环境（包括 B2Bi 和 File Gateway）的连接更为直接。一旦伙伴信息被收集并批准，团队就可以减少冗余的配置工作，更快地部署伙伴以便进行文件交换。这有助于缩短入驻活动与运营就绪之间的差距，尤其是对于那些管理大量交易伙伴设置的组织。
PEM 6.3 让团队能够更清晰地了解每个合作伙伴在入驻流程中所处的位置。团队不再依赖零散的进度更新或人工状态检查，而是可以跟踪进度、监控就绪情况，并在合作伙伴生命周期内维护审计追踪。内置的审批工作流和基于角色的访问控制也有助于组织一致地应用治理，这在受监管或高容量的 B2B 环境中尤为重要。
使用 IBM Sterling Data Exchange 解决方案的组织报告了可量化的成果：
这些改进帮助企业扩展合作伙伴生态系统，而无需增加运营负担。
PEM 6.3 还针对企业现代化其 B2B 基础设施的方式进行设计。它支持在 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 上进行基于容器的部署，通过 API 连接企业系统，并与现有的 Sterling 投资保持一致。这意味着组织可以实现合作伙伴入驻的现代化，而无需将其视为一项独立的转型工作。他们可以在已有的 B2B 基础设施之上进行构建，同时使入驻更加自动化、受治理且易于扩展。
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 作为 IBM Sterling Data Exchange 产品组合的一部分提供，可与现有 Sterling 环境一同部署。 IBM Sterling Partner Engagement Manager 帮助企业将合作伙伴入驻从其 B2B 生态系统中的手动流程转变为可扩展的、工作流驱动的运营。