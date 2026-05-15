IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3：在企业规模上加速合作伙伴入驻

当今企业与成百上千个交易伙伴交换数据。然而入驻过程仍然缓慢、手动且碎片化。

单个合作伙伴的入驻可能需要数周时间，配置和验证工作高度依赖 IT 部门，而且入驻状态和伙伴就绪情况的可见性有限。结果是交易延迟、收入实现速度变慢以及 IT 团队的运营压力。

借助 PEM 6.3，团队可将合作伙伴入驻从缓慢、手动、依赖 IT 的流程转变为工作流驱动的自助服务模式。这种模式可标准化审批、采集伙伴数据，并将配置直接部署到 Sterling B2Bi 和 File Gateway 环境中。

PEM 6.3 解决了零散的入驻流程问题，为团队提供跨合作伙伴生命周期的实时可见性、治理、可审计性和基于角色的控制，从而帮助减轻运营压力，同时加速伙伴就绪、交易和收入实现。