IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0：为下一代 B2B 文件交换打造现代化体验
随着 IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 的发布，IBM 推出了下一代用户体验、现代化技术栈和增强的安全性，旨在助力组织更快速地行动、更安全地运行并自信地扩展。
现代文件传输操作是每个数字业务的核心。随着安全需求日益增长、合作伙伴生态系统日益复杂以及数据量不断攀升，组织需要一个能够简化管理、增强可视性并支持自信扩展的 B2B 集成平台。
最新版本推出了下一代 Sterling File Gateway 管理用户界面，这是一个使用 IBM Carbon 设计系统完全重新设计的界面。新界面提供了简洁现代的外观，着重强调易用性与效率。
主要改进包括：
其成果是带来了一致且高效的使用体验，让管理员能够专注于操作而非界面导航。
Sterling File Gateway 6.2.2.0 引入了组织层级与基于角色的访问权限框架，可对跨业务部门的数据、用户和权限管理进行更精细的控制。
借助此功能，企业能够：
借助旨在引导用户完成端到端设置流程的全新上线向导，合作伙伴上线现在变得更简单、更快速。
该向导可帮助管理员按照引导式的直观顺序创建所有必需资产——用户、合作伙伴、端点、路由通道和模板。用户还可以保存并恢复上线会话进度，而不会丢失已完成的工作。
此外还增加了共享邮箱访问功能，允许多个用户管理公共端点，以促进团队间更好的协作。
操作洞察能力随着新的 Sterling File Gateway 仪表板和文件活动视图而实现重大进步。这些功能为文件传输和系统性能提供了清晰、可操作的可见性。
亮点包括：
IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 代表了企业文件交换在可用性、治理和安全性方面的重大进步。凭借其现代化的用户界面、强大的访问控制、操作洞察力和易用性，此版本助力组织以更高的信心和效率管理 B2B 文件流。