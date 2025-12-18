人工智能 IT 自动化

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0：为下一代 B2B 文件交换打造现代化体验

最新版本推出了下一代 Sterling File Gateway 管理用户界面，这是一个使用 IBM Carbon 设计系统完全重新设计的界面。

发布日期 2025年12月18日
彩色集装箱层层堆叠

随着 IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 的发布，IBM 推出了下一代用户体验、现代化技术栈和增强的安全性，旨在助力组织更快速地行动、更安全地运行并自信地扩展。

下一代管理体验

现代文件传输操作是每个数字业务的核心。随着安全需求日益增长、合作伙伴生态系统日益复杂以及数据量不断攀升，组织需要一个能够简化管理、增强可视性并支持自信扩展的 B2B 集成平台。

最新版本推出了下一代 Sterling File Gateway 管理用户界面，这是一个使用 IBM Carbon 设计系统完全重新设计的界面。新界面提供了简洁现代的外观，着重强调易用性与效率。

主要改进包括：

  • 简化的导航与工作流程：减少常见任务所需的界面切换和点击次数。
  • 集成化管理：无需切换到 B2B Integrator 仪表板即可执行核心 Sterling File Gateway 任务。
  • 更快的任务完成速度：通过更直观的布局和上下文引导实现。

其成果是带来了一致且高效的使用体验，让管理员能够专注于操作而非界面导航。

灵活的组织结构与基于角色的访问权限

Sterling File Gateway 6.2.2.0 引入了组织层级与基于角色的访问权限框架，可对跨业务部门的数据、用户和权限管理进行更精细的控制。

借助此功能，企业能够：

  • 以灵活的多层级结构定义其组织架构。
  • 为特定部门或业务单位分配管理角色和数据访问权限。
  • 实施职责分离和数据可见性控制，实现更严格的治理。
  • 按组织单元或跨企业生成报告，获取综合洞察。
  • 此框架确保每位用户拥有恰如其分的访问权限——不多不少——从而同时提升安全性和操作管控能力。

简化的合作伙伴上线流程 

借助旨在引导用户完成端到端设置流程的全新上线向导，合作伙伴上线现在变得更简单、更快速。

该向导可帮助管理员按照引导式的直观顺序创建所有必需资产——用户、合作伙伴、端点、路由通道和模板。用户还可以保存并恢复上线会话进度，而不会丢失已完成的工作。

此外还增加了共享邮箱访问功能，允许多个用户管理公共端点，以促进团队间更好的协作。

增强运营可见性

操作洞察能力随着新的 Sterling File Gateway 仪表板和文件活动视图而实现重大进步。这些功能为文件传输和系统性能提供了清晰、可操作的可见性。

亮点包括：

  • 一览式显示已接收文件、成功路由和失败路由的关键指标。
  • 按时间范围快速筛选（过去一小时、一天或一周）。
  • 详细深入查看传输事件，包括到达、路由和交付各个阶段。
  • 完整的重放与重新交付历史，实现全面可追溯性。
  • 重新设计的操作视图能够加速故障排除，并在文件传输工作流中实现更可靠的决策。

企业文件交换的重大进步

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 代表了企业文件交换在可用性、治理和安全性方面的重大进步。凭借其现代化的用户界面、强大的访问控制、操作洞察力和易用性，此版本助力组织以更高的信心和效率管理 B2B 文件流。

阅读 IDC 商业价值报告

深入了解  Sterling File Gateway

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange