IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0：为下一代 B2B 文件交换打造现代化体验

现代文件传输操作是每个数字业务的核心。随着安全需求日益增长、合作伙伴生态系统日益复杂以及数据量不断攀升，组织需要一个能够简化管理、增强可视性并支持自信扩展的 B2B 集成平台。

最新版本推出了下一代 Sterling File Gateway 管理用户界面，这是一个使用 IBM Carbon 设计系统完全重新设计的界面。新界面提供了简洁现代的外观，着重强调易用性与效率。

主要改进包括：

简化的导航与工作流程 ：减少常见任务所需的界面切换和点击次数。

：减少常见任务所需的界面切换和点击次数。 集成化管理 ：无需切换到 B2B Integrator 仪表板即可执行核心 Sterling File Gateway 任务。

：无需切换到 B2B Integrator 仪表板即可执行核心 Sterling File Gateway 任务。 更快的任务完成速度：通过更直观的布局和上下文引导实现。

其成果是带来了一致且高效的使用体验，让管理员能够专注于操作而非界面导航。