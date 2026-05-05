IBM Sovereign Core 用于创建具有可验证控制能力的 AI 就绪主权环境

IBM Sovereign Core 专为需要更强管控力、灵活性与可溯源能力，以运行 AI 及其他业务负载的组织而设计。
AI 的兴起加剧了数字主权的建设需求，同时也重塑了组织对数字主权的需求标准。
多年来，关于数字主权的讨论主要聚焦于数据存储位置。虽然数据驻留依旧至关重要，但数字主权已延伸至更多维度，包括平台运营主体、访问权限管控、技术依赖情况。AI 相关考量进一步拓展了需求范围，涵盖模型选用、模型运行环境、推理流程管控以及合规性持续举证等方面。
IBM Sovereign Core 现已正式推出，可助力组织解决上述问题。IBM Sovereign Core 支持企业、政府及服务提供商部署并运行 AI 就绪的主权环境，由客户完全掌控数据、运维及治理权限。
IBM Sovereign Core 的八大关键功能与能力：
IBM Sovereign Core 将平台服务、控制平面与安全能力整合为统一部署模式。该平台可部署在客户自有基础设施之上，覆盖计算、存储、网络各层级。
客户自主管控的控制平面部署在主权边界内，统一管理平台服务与租户环境的资源配置、参数设定及生命周期运维。身份认证、访问控制、密钥管理等核心服务均在边界内运行，日志与审计记录也留存于边界内，帮助组织维持对环境的运维管控权。
IBM Sovereign Core 的开放式模块化架构支持客户拓展主权环境规模，同时保持对主权边界内数据、运维及技术的完全管控。
IBM Sovereign Core 基于开源基础构建，让客户对核心技术拥有更高可视性、确定性与管控力。IBM 已发布发展方向声明，承诺对软件基础核心组件进行开源，以践行开放透明理念，保障客户自主选择权。
数字主权不应仅停留在政策层面。对于受合规监管的组织，数字主权必须可监测、可执行、可举证。
IBM Sovereign Core 通过全场景持续集成监控，结合业务负载与系统运维的自动化证据生成，助力达成合规目标。合规管控在系统运行阶段生效，相关证据均在主权边界内生成并留存。
内置的超 160 套监管框架与政策模板可帮助团队快速对照合规要求评估环境状态。审计就绪证据可按需调取，让团队掌握管控层与租户环境的整体合规状态。
这种持续生成的合规证据可减少人工核验与静态审计流程依赖，助力组织在环境扩容过程中维持合规标准统一。
AI 让数字主权成为系统运行的必备要求。
现代 AI 系统依赖敏感数据、模型、推理流程、智能体及运维日志记录。组织不仅需要管控数据存储位置，还需规范 AI 运行环境、模型访问权限、决策日志留存以及环境管控主体。
IBM Sovereign Core 支持组织在主权边界内部署并运行 AI 模型（平台自带或客户自研）、推理服务、智能体及各类应用程序业务负载。AI 处理与模型执行可设定在本地运行，无需外部供应商接入，帮助组织对基于敏感数据运行的 AI 系统保持治理、问责与管控能力。
可通过标准化模板和自动化配置文件配置 CPU、GPU、虚拟机及 AI 推理环境。基础设施与业务负载以托管服务形式部署在主权区域内，帮助团队保持配置统一，以符合主权及合规要求。
对于将 AI 从实验阶段转向生产落地的组织，可从一开始就将 AI 负载部署在具备可追溯性、证据生成及运营管控能力的环境中。
组织可引入适配自身业务的软件、AI 服务、数据平台及运维工具，同时不破坏主权边界。
IBM Sovereign Core 内置可扩展目录，组织可自主为内部用户配置自有应用，也可选用软件与基础设施合作伙伴生态系统中经过预审的 IBM、第三方及开源软件和服务。生态合作伙伴包括：AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB、Palo Alto Networks。
该目录可帮助组织加快传统负载与 AI 驱动负载的运行效率，同时保持对数据、运维及技术的管控。
IBM Sovereign Core 面向需要以更高管控力、灵活性和可溯源能力运行敏感业务负载的组织而设计。
以上各类用例拥有相同的目标：助力组织依托 AI 开展创新，同时对核心系统、数据、运维及证据保持可核验的管控权限。
IBM Sovereign Core 是一个主权软件基础平台，旨在提供自主管控能力、自动化合规证据、受控 AI 运行及可扩展生态系统。
各项能力相结合，可帮助组织规模化部署和运行 AI 就绪环境，同时满足管控、合规与运营独立要求。