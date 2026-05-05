IBM Sovereign Core 用于创建具有可验证控制能力的 AI 就绪主权环境

AI 的兴起加剧了数字主权的建设需求，同时也重塑了组织对数字主权的需求标准。

多年来，关于数字主权的讨论主要聚焦于数据存储位置。虽然数据驻留依旧至关重要，但数字主权已延伸至更多维度，包括平台运营主体、访问权限管控、技术依赖情况。AI 相关考量进一步拓展了需求范围，涵盖模型选用、模型运行环境、推理流程管控以及合规性持续举证等方面。

IBM Sovereign Core 现已正式推出，可助力组织解决上述问题。IBM Sovereign Core 支持企业、政府及服务提供商部署并运行 AI 就绪的主权环境，由客户完全掌控数据、运维及治理权限。