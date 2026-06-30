数字主权的下一次演进：IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 基于我们的数字主权愿景，通过强化合规性、AI 就绪度和客户控制力的创新，更进一步
当 IBM 在 THINK 2026 大会上推出 Sovereign Core 时，我们回应了客户最常提及的需求：对数据和运营的本地控制、持续的合规证明，以及在数据所在位置运行 AI 的能力。Sovereign Core 基于开放、模块化的架构，提供供应商中立性、可移植性和多租户能力，减少外部依赖，同时帮助组织在其主权边界内扩展 AI。
今天，我们欣然宣布 1.1 版本正式可用，其进一步增强的功能强化了 Sovereign Core 作为全面数字主权解决方案的独特能力。
Sovereign Core 提供业界领先的合规能力，包括持续合规评估、实时跟踪，以及为审计人员和监管机构自动生成证据。在 1.1 版本中，我们将嵌入式合规框架的数量增加近一倍，覆盖范围扩展至 235 个框架。
通过持续的证据生成和监控，这一扩大的覆盖范围帮助组织加速合规计划、减少审计工作量，并以更强的信心更好地洞察风险。客户无需依赖时间点评估，即可通过持续、可验证的证据来证明合规性。通过将这些功能直接集成到平台中，Sovereign Core 将合规从手动流程转变为一种自动化、始终在线的能力。
AI 主权是 Sovereign Core 的一项基础能力，通过在主权边界内运行的受管控模型、智能体和推理服务来实现。它结合了自动化运维、容器化服务和多租户能力，为构建、部署和运行 AI 工作负载提供可扩展的基础，使组织能够快速开发和扩展 AI 应用，同时保持主权控制。为进一步加速 AI 部署，1.1 版本引入 PostgreSQL 作为基础平台服务，以技术预览形式提供。
除了提供值得信赖的企业级数据库之外，PostgreSQL 还支持 pgvector 扩展，为检索增强生成 (RAG) 应用程序启用向量相似性搜索。这使得组织能够在 AI 模型生成响应之前检索相关企业知识，从而提高人工智能驱动的搜索、助手和问答体验的准确性、相关性和可信度。
随着组织将 AI 工作负载投入生产，运维效率变得日益重要。Sovereign Core 1.1 引入了指导和功能，帮助客户通过 NVIDIA 多实例 GPU (MIG) 分区降低 AI 推理成本。
MIG 技术能够将单个 GPU 安全地划分为多个隔离的实例，允许多个 AI 工作负载同时运行，同时保持工作负载隔离。这种方法提高了 GPU 利用率，降低了基础设施成本，并支持在主权环境内更高效地交付多租户 AI 服务。
Sovereign Core 为实现客户控制的运营主权而设计，赋予客户对其环境的直接管理权。1.1 版本通过增强的计量功能扩展了运营可见性，为客户管理员提供 Sovereign Core 控制平面内使用情况和租户层面的可见性。
这些增强功能让管理员能够更深入地了解平台消耗和租户活动，帮助组织改善治理、加强运营监督，并优化跨主权环境的资源分配。
数字主权的要求并未止步不前。 法规在不断扩展。人工智能治理期望在不断成熟。运营弹性和供应链独立性如今已成为董事会层面的优先事项，企业期望其技术环境具有更高的灵活性、可移植性和选择自由。
Sovereign Core 1.1 版本所提供的增强功能的价值，超出了各项功能本身。它们共同强化了 IBM 的承诺，即交付一个基于开放性、运营控制和可验证合规性的全面主权平台。
从持续的合规证据和扩展的法规覆盖范围，到受管控的 AI 服务和客户控制的运营，Sovereign Core 1.1 帮助组织扩展数字化转型和 AI 应用，同时保持对其数据、技术、运营和 AI 工作流的控制。
随着主权格局的演变，Sovereign Core 也将持续演进。