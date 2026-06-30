数字主权的下一次演进：IBM Sovereign Core 1.1

当 IBM 在 THINK 2026 大会上推出 Sovereign Core 时，我们回应了客户最常提及的需求：对数据和运营的本地控制、持续的合规证明，以及在数据所在位置运行 AI 的能力。Sovereign Core 基于开放、模块化的架构，提供供应商中立性、可移植性和多租户能力，减少外部依赖，同时帮助组织在其主权边界内扩展 AI。

今天，我们欣然宣布 1.1 版本正式可用，其进一步增强的功能强化了 Sovereign Core 作为全面数字主权解决方案的独特能力。