通过 IBM Software Hub 5.4，以租户效率和简化问题解决来精简企业运营

IBM Software Hub Premium 5.4 延续了平台对可扩展性、运营清晰度和企业就绪性的专注。
此版本在平台管理、AI 辅助运营和资源治理方面引入了针对性的增强，体现了在多个团队和环境中运行 Software Hub 的客户的反馈。5.4 版本的更新旨在支持共享平台的采用，简化日常管理，并随着使用量的增长增强安全性和可靠性。
IBM Software Hub Premium 5.4 引入了多租户功能，帮助组织在单一平台上运行多个团队或业务部门，同时保持数据、用户和配置的清晰隔离。这能够加快上线速度，并更高效地利用共享服务和基础设施（如 watsonx.ai 和 Datastage），同时保持企业环境所需的安全性与治理水平。
借助内置的账户级管理、可见性和成本归属支持，多租户为平台所有者提供了更好的监管能力，也让团队拥有了快速行动所需的独立性。这使得在不增加运营复杂性的情况下，负责任地扩展共享平台变得更加容易。
5.4 版本的 AI 助手在其智能体式功能方面引入了进步，提升了跨关键功能的用户控制、灵活性和整体体验。全新的故障排除智能体通过预定义选项、可见的研究计划与受控执行，使问题处理更加结构化和透明。
此外，新引入的 MCP Gateway 作为一个集中入口点，允许 Software Hub AI 助手访问来自多个内部和第三方 MCP 服务器的工具，从而实现更广泛的集成和可扩展性。
AI 助手设置现在支持在完全本地部署中自托管为 AI 助手提供支持的大语言模型 (LLM) 和嵌入式模型，确保增强的安全性与合规性。
对远程数据平面的增强改进了跨分布式环境的 Spark 工作负载管理。明确的资源限制有助于组织避免过度使用、减少资源争用，并保持可预测的性能，同时继续支持混合云和多云部署模型。
IBM Software Hub 5.4 引入了 Software Hub 备份与恢复 (BR) Operator，以简化并精简备份和恢复流程，降低运营复杂性并减少手动工作量。通过消除多步骤操作的需求并最大程度减少对管理员直接访问的依赖，该 Operator 有助于提升跨环境的效率和一致性。此外，在技术预览版中，我们增强了恢复的灵活性，使团队能够在隔离的命名空间中验证备份，以保护生产环境，并能够更有信心地执行恢复活动，同时降低运营开销。
此版本带来了性能提升，可缩短安装时间，平台组件的安装速度相较先前版本最多可加快 35%。这些优化同样有利于升级和恢复操作，有助于减少停机时间。
访问管理改进为整个平台上的用户访问变更提供了更清晰的可见性。相关更新确保访问权限的添加和删除能够被更一致地捕获，并能够更轻松地跨服务进行追踪，帮助安全和合规团队更自信地进行审查。安全增强功能通过支持基于证书的身份验证进一步加强了平台，改进了电子邮件集成的安全保护方式。
IBM Software Hub 5.4 通过提升性能、简化运营并增强治理，强化了平台支持企业级采用的能力。这些更新共同帮助组织更高效地运行共享平台，降低运营开销，并在 AI 与数据工作负载持续扩展时，交付更可靠、更安全的体验。