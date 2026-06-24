通过 IBM Software Hub 5.4，以租户效率和简化问题解决来精简企业运营

IBM Software Hub Premium 5.4 引入了多租户功能，帮助组织在单一平台上运行多个团队或业务部门，同时保持数据、用户和配置的清晰隔离。这能够加快上线速度，并更高效地利用共享服务和基础设施（如 watsonx.ai 和 Datastage），同时保持企业环境所需的安全性与治理水平。

借助内置的账户级管理、可见性和成本归属支持，多租户为平台所有者提供了更好的监管能力，也让团队拥有了快速行动所需的独立性。这使得在不增加运营复杂性的情况下，负责任地扩展共享平台变得更加容易。