人工智能 IT 自动化

IBM Safer Payments 引入由 AI 驱动的行为特征生成功能

IBM Safer Payments 引入了一个由 AI 驱动的特征生成器，它能复制人类领域专业知识，自动创建、评估和优化行为特征。

发布日期 2025年12月4日
两位女士在百货商店中，一人手持支付处理器，另一人正在刷卡支付。
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

在 6.9 版本中，IBM Safer Payments 引入了一个由 AI 驱动的特征生成器，它能复制人类领域专业知识，通过迭代式进化过程自动创建、评估和优化行为特征，从而构建出更快、更准确且更具可解释性的欺诈检测模型。 

在支付欺诈预防领域，模型的质量取决于其特征的质量，即捕捉实体随时间变化行为模式的行为画像。传统的特征工程方法（如组合、聚合或转换现有数据）虽有作用但存在局限；它们无法创建欺诈检测专家赖以发现复杂且不断演变的攻击模式所依赖的行为画像特征。 

构建这些行为特征一直是模型开发中最耗时、最依赖专业知识的环节。

AI 驱动的自动化提升模型质量 

自动化的特征生成提高了机器学习工作流程的效率和可扩展性，减少了人工工作量及人为错误的可能性，同时能够发现传统手动方法常常遗漏的新颖且有效的特征。 

这项新功能不仅实现了流程自动化，更应用了一种专有的 AI/ML 算法来复现人类的领域专业知识。该算法能自动生成并评估直接影响欺诈检测模型性能的有意义的行为特征（计数器或画像）。通过将 AI 不仅用于模型训练，还用于复杂的特征创建步骤，模型质量、可解释性和预测准确性都得到了显著提升。 

传统的特征创建过程繁琐、耗时，且高度依赖于数据专业人员的领域知识和直觉。手动特征选择往往缺乏标准化，因此不同的分析师，甚至同一分析师在不同时间，可能会选择不同的特征集，从而导致模型和结果不一致。 

借助 AI 驱动的自动化，Safer Payments 提供了一种标准化、可复现且无偏见的特征生成方法。这一过程减少了变异性，确保了可靠的结果，并使反欺诈团队能够更快地生成高性能模型，从而将模型开发从一门手动艺术转变为一门智能、自动化的科学。 

运作方式：AI 驱动的特征生成器，简单四步即可完成  

这项新功能被便捷地嵌入在 IBM Safer Payments 的“模型工厂”中，该工厂集成了多种工具，允许用户快速训练、测试和部署定制机器学习模型及规则，以应对新兴威胁。 

通过直观的界面，这项新功能使用户能够：

  1. 选择数据集：定义用于训练、验证和确认的数据。 
  2. 定义画像维度：选择哪些数据属性可以包含在新特征的生成中。 
  3. 设置算法参数：选择特征选择算法的两个主要参数，例如：迭代次数，以及每次迭代中评估的特征候选数量。      
  4. 应用命名规范： 选择用于明确定义所生成特征的命名规范。      

通过分析训练数据集，运用多种数据分析技术来生成候选特征群。在一个迭代式进化过程中，算法模拟、评估并为每个候选特征打分，以确定其预测重要性以及对模型性能的总体影响。在每次迭代中，性能最高的特征会被保留，而性能较低的候选特征则通过选择、交叉和变异操作被新的变体所取代。一旦该过程完成，评估后的特征会连同详细的评分和统计数据一并呈现，这些数据说明了它们与欺诈的相关性、检测提升效果以及对减少误报的贡献。

其重要性：端到端自动化

通过将 AI 驱动的自动化直接嵌入模型构建流程，IBM Safer Payments 使反欺诈团队能够即时响应新的攻击模式，从而提高检测准确率、减少误报并降低运营工作量。 

此功能不仅加速了模型开发，更完成了欺诈模型创建的端到端自动化，将数据摄取、特征生成和模型训练在模型工厂内连接成一个无缝的工作流程。反欺诈分析师现在无需依赖外部数据科学资源或供应商干预，即可构建、测试和部署复杂且可解释的模型。 

其结果是形成一个更敏捷、透明且自给自足的反欺诈生态系统，赋能各机构更快地应对新兴威胁，确保监管信心，并持续大规模地提升模型质量。 

现已可部署

AI 辅助特征生成功能包含在 IBM Safer Payments v6.9 中，现已可供部署。 

了解更多关于 IBM Safer Payments 的信息

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation, IBM Software

IBM

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM