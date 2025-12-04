IBM Safer Payments 引入由 AI 驱动的行为特征生成功能

在 6.9 版本中，IBM Safer Payments 引入了一个由 AI 驱动的特征生成器，它能复制人类领域专业知识，通过迭代式进化过程自动创建、评估和优化行为特征，从而构建出更快、更准确且更具可解释性的欺诈检测模型。

在支付欺诈预防领域，模型的质量取决于其特征的质量，即捕捉实体随时间变化行为模式的行为画像。传统的特征工程方法（如组合、聚合或转换现有数据）虽有作用但存在局限；它们无法创建欺诈检测专家赖以发现复杂且不断演变的攻击模式所依赖的行为画像特征。

构建这些行为特征一直是模型开发中最耗时、最依赖专业知识的环节。