IBM Safer Payments 引入由智能体式 AI 驱动的欺诈检测

这项功能为加速检测、调查和响应构建了基础，同时保持了受监管支付环境所需的准确性、透明度和控制力。
支付欺诈预防正承受着以机器速度运行的压力。欺诈攻击的适应性和自动化程度越来越高，而许多现有欺诈系统仍受限于静态规则和预定义工作流。这一差距催生了对智能体式 AI 系统的需求，此类系统能够进行推理、规划并动态行动，且以可信的实时欺诈情报为基础。
为应对这一挑战，IBM Safer Payments 引入了模型上下文协议服务器，从而实现由智能体式 AI 驱动的欺诈检测。通过 MCP，AI 智能体可以直接安全地查询 IBM Safer Payments API，在评估交易、警报和新出现的威胁模式时，将其推理建立在实时欺诈情报之上。
IBM Safer Payments MCP 作为独立的预览能力推出，使客户和合作伙伴能够将智能体式 AI 与现有 Safer Payments 部署连接起来。对于现有的 IBM Safer Payments 部署，该功能的提供无需额外成本或平台变更。在此阶段，MCP 为智能体式工作流提供了安全的服务器端基础，计划在未来的版本中提供动手演示和更多支持。
该功能为加速检测、调查和响应构建了基础，同时保持了受监管支付环境所需的准确性、透明度和控制力。兼容 MCP 的 AI 智能体不再局限于单一系统，可以在受管控和可审计的前提下，跨可信数据源运行。
除了查询 IBM Safer Payments 以获取实时欺诈情报外，智能体还可以将来自其他授权系统和数据源的洞察进行关联分析，从而实现更广泛、更具上下文感知的推理，同时保持受管控、可审计，并立足于可信的欺诈数据。
该架构使兼容 MCP 的 AI 智能体能够在欺诈数据中流畅移动，无需分析师手动查询，从而将调查周期从几分钟或几小时压缩到几秒钟。
MCP 服务器充当 IBM Safer Payments 与兼容 MCP 的大语言模型和 AI 智能体之间的安全接口。 通过 MCP，智能体可以：
MCP 服务器将 IBM Safer Payments 情报原生嵌入智能体推理，确保 AI 智能体使用与人类分析师同样准确、及时且具有上下文的数据，从而在以下方面大规模释放速度与精准度：
此预览介绍了 MCP，以及它如何作为智能体式 AI 的基础赋能层融入 IBM Safer Payments。预览功能仅用于评估和反馈目的，不支持用于生产环境。功能、可用性和时间表可能随功能的发展而变化。