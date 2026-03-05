IBM Safer Payments 引入由智能体式 AI 驱动的欺诈检测

支付欺诈预防正承受着以机器速度运行的压力。欺诈攻击的适应性和自动化程度越来越高，而许多现有欺诈系统仍受限于静态规则和预定义工作流。这一差距催生了对智能体式 AI 系统的需求，此类系统能够进行推理、规划并动态行动，且以可信的实时欺诈情报为基础。

为应对这一挑战，IBM Safer Payments 引入了模型上下文协议服务器，从而实现由智能体式 AI 驱动的欺诈检测。通过 MCP，AI 智能体可以直接安全地查询 IBM Safer Payments API，在评估交易、警报和新出现的威胁模式时，将其推理建立在实时欺诈情报之上。