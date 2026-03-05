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IBM Safer Payments 引入由智能体式 AI 驱动的欺诈检测

这项功能为加速检测、调查和响应构建了基础，同时保持了受监管支付环境所需的准确性、透明度和控制力。

发布日期 2026年3月5日

支付欺诈预防正承受着以机器速度运行的压力。欺诈攻击的适应性和自动化程度越来越高，而许多现有欺诈系统仍受限于静态规则和预定义工作流。这一差距催生了对智能体式 AI 系统的需求，此类系统能够进行推理、规划并动态行动，且以可信的实时欺诈情报为基础。 

为应对这一挑战，IBM Safer Payments 引入了模型上下文协议服务器，从而实现由智能体式 AI 驱动的欺诈检测。通过 MCP，AI 智能体可以直接安全地查询 IBM Safer Payments API，在评估交易、警报和新出现的威胁模式时，将其推理建立在实时欺诈情报之上。 

利用智能体式 AI 加速检测、调查和响应

IBM Safer Payments MCP 作为独立的预览能力推出，使客户和合作伙伴能够将智能体式 AI 与现有 Safer Payments 部署连接起来。对于现有的 IBM Safer Payments 部署，该功能的提供无需额外成本或平台变更。在此阶段，MCP 为智能体式工作流提供了安全的服务器端基础，计划在未来的版本中提供动手演示和更多支持。

该功能为加速检测、调查和响应构建了基础，同时保持了受监管支付环境所需的准确性、透明度和控制力。兼容 MCP 的 AI 智能体不再局限于单一系统，可以在受管控和可审计的前提下，跨可信数据源运行。

除了查询 IBM Safer Payments 以获取实时欺诈情报外，智能体还可以将来自其他授权系统和数据源的洞察进行关联分析，从而实现更广泛、更具上下文感知的推理，同时保持受管控、可审计，并立足于可信的欺诈数据。

工作原理：由 MCP 驱动的智能体式工作流

该架构使兼容 MCP 的 AI 智能体能够在欺诈数据中流畅移动，无需分析师手动查询，从而将调查周期从几分钟或几小时压缩到几秒钟。 

MCP 服务器充当 IBM Safer Payments 与兼容 MCP 的大语言模型和 AI 智能体之间的安全接口。 通过 MCP，智能体可以：

  • 查询实时欺诈情报：直接从 IBM Safer Payments 检索实时交易风险评估、警报和行为上下文。
  • 跨多信号推理：结合交易数据、行为画像和历史模式，形成上下文决策。
  • 动态规划和执行行动：随着威胁的演变，动态调整工作流，如优先处理警报、升级调查或触发防御行动。
  • 立足于可信数据：确保智能体的推理基于准确、权威的欺诈情报，而非假设或陈旧信息。

重要性所在：更快速地做出正确决策

MCP 服务器将 IBM Safer Payments 情报原生嵌入智能体推理，确保 AI 智能体使用与人类分析师同样准确、及时且具有上下文的数据，从而在以下方面大规模释放速度与精准度：

  • 减少误报和警报分类。AI 智能体可以被设计为即时将警报与实时欺诈情报进行交叉比对，以区分真实支付与欺诈性支付。这能减少误报，并防止分析师在无关活动上浪费精力。
  • 自动化欺诈调查：AI 智能体可以被设计为在无需分析师手动查询的情况下，在欺诈数据中灵活切换分析视角。它们能在几秒钟内得出正确的结论，并提供适当的支持性上下文。
  • 优先级漏洞修复：借助实时情报，AI 智能体可以被设计为识别哪些漏洞正被积极利用，而哪些仅为理论风险。安全团队可以针对当前正遭受攻击的部分进行修补，将资源与实际威胁对齐。
  • 增强分析师能力，而非取代：AI 智能体可以被设计为起草报告、总结情报和突出异常，为分析师提供高质量草稿，使他们能够专注于判断性工作。这有助于减少职业倦怠，并使欺诈预防团队能够有效扩展。

现已作为预览功能提供

此预览介绍了 MCP，以及它如何作为智能体式 AI 的基础赋能层融入 IBM Safer Payments。预览功能仅用于评估和反馈目的，不支持用于生产环境。功能、可用性和时间表可能随功能的发展而变化。 

深入了解 IBM Safer Payments 功能

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software